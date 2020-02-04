 МАУ вивезла з Китаю 203 українців і тимчасово припиняє рейси в цю країну. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МАУ.
"Сьогодні МАУ виконала останній рейс маршруту Санья - Київ і призупинила повітряне сполучення між Україною і Китаєм. Рейсом PS7878 у столицю прилетіли 203 пасажири. Авіакомпанія і туристичний оператор погодили призупинення рейсів до нормалізації ситуації в регіоні", - сказано в повідомленні.
У компанії підкреслили, що дотримуються рекомендацій МОЗ, ВООЗ, Центрів із контролю і профілактики захворювань у США і Федеральної авіаційної адміністрації США.
"Відразу після прибуття рейсу в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" лікар санітарно-карантинного пункту Міністерства охорони здоров'я зробив обов'язковий огляд пасажирів і екіпажу", - повідомили в авіакомпанії.
Крім цього, на повітряному судні провели ретельне прибирання. Провели дезінфекцію салону, кабіни пілотів, туалетних кімнат, всіх ніш і багажних відсіків, контейнерів для багажу.
"Інвентар, використовуваний для обслуговування пасажирів, і формений одяг членів екіпажу буде утилізовано", - підкреслили в МАУ.
Всього після спалаху епідемії коронавірусу рейсами МАУ додому повернулися 457 українців.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
Гражданам России, Белоруссии, Украины, Армении и Казахстана, прилетевшим из зоны активного распространения коронавируса, предстоит провести в Тюменской области две недели на карантине.
И его еще планируют использовать для зарабатывания денег.
Это не глупость, это - подлость и мерзость по отношению к пациентам и медикам…
С 1 апреля этого года, то есть, меньше чем через два месяца, стартует второй этап медреформы, напоминает сегодня издание «Страна».
По принципу «деньги идут за пациентом» станут финансировать не только первичку, но и услуги узких специалистов, а также стационар и экстренную помощь.
Врачам узкого профиля (неврологи, хирурги, ЛОРы и другие) обещали, что с запуском новой схемы их зарплаты резко вырастут. А пациентам - что за лечение больше ничего не нужно будет доплачивать, все профинансирует государство.
Но пока непонятно, где на это возьмутся деньги.
Минздрав уже разработал прайс, по которому Нацслужба здоровья будет платить больницам за лечение украинцев. Врачей выставленные ценники шокировали. Они занижены на 40-80%, а некоторые - в разы, - говорят медики.
«Новые тарифы. Национальная служба здоровья: «16 001,43 гривен тариф з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах (ставка на пролікований випадок)». Вы это серьезно? Это не глупость, это - подлость и мерзость по отношению к пациентам и медикам», - написал на своей странице в Facebook известный врач-кардиолог Борис Тодуров.
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В реальности лечение инфаркта может стоить 50-70 тысяч и больше - в зависимости от тяжести заболевания.
То есть, чтобы уложиться в предложенный тариф, нужно будет либо резко сокращать медперсонал, либо просить пациентов доплатить, а скорее всего, - и то, и другое.
Параллельно в Украине готовится серьезная «оптимизация» больничной сети. Еще со времен начала реформы Супрун начали готовить почву для закрытия психиатрических стационаров и туберкулезных диспансеров. В Минздраве считают, что таких клиник у нас слишком много, тогда как лечить туберкулез и психические заболевания якобы можно амбулаторно и под присмотром семейного врача.
Выделенное на эти направления финансирование не оставляет выбора - большую часть профильных стационаров придется закрыть. «В психиатрии, к примеру, чтобы уложиться в бюджет, нужно будет сократить половину медперсонала. И тогда реально выйти на минимальные зарплаты для оставшихся медиков», - рассказал глава общественной организации «Медицинское право в Украине» Виктор Сердюк.
Эксперты уже рисуют картину апокалипсиса, который наступит с 1 апреля. Людям попросту придется доплачивать за «бесплатную медицину» тысячи гривен. А пациенты с социально опасными диагнозами (тем же туберкулезом) и вовсе рискуют оказаться на улице.
Средняя цена по палате
Суть второго этапа медреформы, который стартует с 1 апреля этого года, следующая - государство оставит часть базового финансирования (60% от стоимости услуг оказанных учреждением в 2018 году), а сверх того будет платить за каждый пролеченный случай, согласно договору с конкретным медучреждением.
Правда, только тем больницам, которые успеют стать автономными и заключить договоры с НСЗУ. И - только по фиксированным тарифам.
На сайте Минздрава уже выставлен на общественное обсуждение проект Кабмина с тарифами. Базовая ставка за каждый пролеченный в стационаре случай - порядка 4,5 тысяч гривен. Но будут и коэффициенты. Так, по коэффициенту 1,3 будут считать больницам, которые согласятся предоставлять помощь круглосуточно,
Под некоторые заболевания прописаны свои ценники. Скажем, за лечение инсульта государство готово платить 19,3 тысячи гривен, за инфаркт - порядка 16 тысяч, за роды - 8,1 тысячу, за помощь новорожденным - 29,7 тысяч.
Для амбулаторий (дневные стационары)- свои расценки. За каждый пролеченный случай заплатят 4,9 тысяч гривен. Плюс будут корректирующие коэффициенты. Операцию посчитают по коэффициенту 9,7 (47,5 тысяч гривен), а стоматологическую помощь - по коэффициенту 0,186 (911 гривен).
Мамографию оплатят по тарифу 204,12 гривен, гастроскопию (обследование желудочно-кишечного тракта) - 749,52 гривны, колоноскопию (обследование кишечника)- 943, 92 гривны. На лечение онкологии государство обещает выделить 17,8 тысяч гривен (диагностика и химиотерапия).
По психиатрии ставка на 9 месяцев 2020 года (то есть, с апреля до конца года) - 7,4 тысячи гривен. По туберкулезу - 20,6 тысяч гривен.
Эти тарифы сами медики считают явно заниженными. Скажем, по инсультам и инфарктам реальная стоимость лечения может составлять до 50-80 тысяч гривен и выше - в зависимости от сложности каждого конкретного случая.
«Когда медучреждения рассчитали будущую оплату по этим тарифам и сравнили ее с реальной стоимостью медицинских услуг, которые они предоставляют, оказалось, что покрытие затрат по этим тарифам составляет от 20% до 60%. Потому сейчас руководители учреждений здравоохранения сокращают медицинский персонал, а в некоторых случаях органы местного самоуправления уже выносят проекты решений о ликвидации медучреждений. К примеру, завтра сессия Черновицкого областного совета, где под нож пустят детский противотуберкулезный санаторий. Дети с туберкулезом не в приоритете у областных депутатов. Кроме того, разработанные тарифы не обеспечивают повышение зарплат медработникам», - написала на своей странице в Facebook медицинский юрист, президент Всеукраинской ассоциации физической медицины, реабилитации и курортологии Ирина Сысоенко.
«Тарифы явно нерыночные. Если за гистероскопию государство предлагает около 2 тысяч гривен, то ее реальная цена - в 4-6 раз выше. То же самое с инфарктами», - говорит глава Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.
По словам Константина Надутого, экономического обоснования новых тарифов нет.
«Эти расценки вообще сложно назвать тарифами.Складывается впечатление, что просто взяли предполагаемое количество услуг по тому или иному профилю и поделили на них имеющие деньги. А их, как известно, не так много. Если в прошлом году на медицину в бюджете выделили 3,2% ВВП, то в этом - 2,9%. Это явно меньше 5% ВВП, которые должны идти на здравоохранение», - говорит эксперт.
«Только на систему медицинских гарантий необходимо больше 220 млрд гривен, а у нас выделили 113 млрд на все здравоохранение, из которых на систему медгарантий - 72 млрд. То есть, идет колоссальное недофинансирование. Отсюда и заниженные тарифы. По имеющему сейчас финансированию почти все столичные медучреждения уже в минусе - некоторые на сотни тысяч, а некоторые - на миллионы гривен», - пояснил Сергей Кубанский.
Также, по его словам, в тариф не заложен рост зарплат врачей. Согласно закону о медгарантиях, расценки должны считаться с учетом оплаты труда медиков на уровне 250% от средней по стране зарплаты. На сегодняшней день это 27,4 тысячи гривен.
«По нашим подсчетам, с такими тарифами медики не смогут выйти на подобные зарплаты. Только если увеличат финансирование», - говорит он.
Лечение вскладчину
Если тарифы занижены, доплачивать придется пациентам, другого выхода просто нет, - считает глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.
В проекте постановления указано, что выплаты будут проводиться в условиях существующего финансирования (всего - и на первичку и на реформу вторички - НСЗУ выделили на 2020 год 72 млрд гривен).
«То есть, если пациентов вдруг окажется больше, то плата за каждый пролеченный случай может даже уменьшится», - пояснил Константин Надутый.
И добавил: не исключено, что люди, узнав, что государство обещает за все заплатить массово пойдут лечиться, ведь сейчас 25% потенциальных пациентов попросту не идут к врачу, так как нет денег.
То есть, вполне может случиться, что денег на всех желающих не хватит. И тогда пациенту придется платить за лечение по полной. А то ему и вовсе откажут в приеме.
Причем, как считает Надутый, не исключено, что платить в больницах придется даже больше, чем сейчас.
Клиники уже лихорадочно ищут способ выжить в новых условиях. «НСЗУ советует зарабатывать на не медицинских услугах. К примеру, предлагать более комфортные палаты и прочее. Но если у нас 60% населения живет в бедности, кто такие услуги станет покупать», - говорит Кубанский.
Кравченко считает, что клиники попросту начнут отказываться от невыгодных направлений.
«Представьте себе, что вы - главврач коммунального медучреждения. С переходом на финансирование по новой схеме вам нужно так перестроить работу больницы, чтобы она стала хотя бы не убыточной, а еще лучше - прибыльной. Что вы будете делать? Первым делом сократите самые затратные койко-места, а это, к примеру, инфекционное отделение. Денег оно особо не приносит, а содержать его, особенно если есть карантинные боксы, очень дорого», - пояснил Кравченко.
Как будут выживать отдельные направления - непонятно. Скажем,
( как делают все цивилизованные страны)
а так...не серьезно...
а нашим "авось пронесет" пофиг!
Новартис преувеличивает, чтобы подогреть интерес у их вакцине.
Насчёт года для создания и испытания вакцины согласен.
"Пассажиров осмотрел врач". Анализы надо брать, а не только осматривать, и, если болен, полёт запрещён!