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 Політика України
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Все про:ВР (5711) бурштин (358) рента (21)

 Рада знизила ставку рентної плати на видобуток бурштину з 25% до 5%. ВIДЕО

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину".

"За" проголосували 290 народних депутатів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєкт передбачає зниження ставки рентної плати на видобуток бурштину з 25% до 5%. Ставка 5% діятиме до кінця 2020 року. У 2021 році вона збільшиться до 8%, а з 2022 року має вийти на постійний рівень 10%.

Відповідні зміни вносяться до пункту 252.20 статті 252 Податкового кодексу. Вони наберуть сили наступного дня після публікації закону.

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"Підвищення ставки рентної плати з 5% до 25%, яке відбулося з 1 січня 2016 року призвело до значного зниження надходження цієї плати до бюджету. Тому запропонований підхід має стимулюючий характер для легалізації видобутку бурштину", - пояснив логіку законопроєкту заступник голови податкового комітету Ради Олександр Ковальчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173729
 
 
 Топ коментарі
 
Дебіли. На Волині скоро всі ліси знищать. А вони задарма дозволяють бурштин копати. Це легалізація грабунку України.
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Если поймают, то штраф будет меньше
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Если поймают, то штраф будет меньше
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вау
все едем копать янтарь? польшу нах?
зеленая лихорадка началась?
лицензии точно всем дают? или проще кусок земли там купить?
как по мне то надо там все там нарезать на клаптики и путем лотереи разделить между всеми гражданами Украины) шоп каждый мог копать))
Я ПРЕЗЕДЕНТ!(с) Рада снизила ставку рентной платы на добычу янтаря с 25% до 5% - Цензор.НЕТ 5535
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Разница от чего? Если снизили налог, чтоб можно было легализовать и упорядочить добычу янтаря.

У тебя в голове большая дырка, ты об этом лучше подумай
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А легализации же мешали только проценты ренты от неучтенного янтаря.
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Я вижу он заодно и Ваш мозг унес. Что не вернул еще???
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он на крови майдана получил власть и не смотря на это цинично грабил всю страну.
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Допустим. Но сейчас же ведь у власти другие люди. И когда экономический прорыв и социальный бум уже не загорами зачем вам нужен этот вальцман? Наслаждайтесь жызнью!
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Дебіли. На Волині скоро всі ліси знищать. А вони задарма дозволяють бурштин копати. Це легалізація грабунку України.
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А яка різниця, пограбували Україну нелегально чи легально?
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Это реально прорыв! Бюджет страны затрещит по швам от денежных вливаний!
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Думаю тут Беня свой интерес имеет. Ренту на добычу железной руды зебилы поднимают, на янтарь снижают. За железной рудой стоят предприятия с тысячами людей, а за янтарем - контрабандисты, полицаи и прокурорские. Вот и вся истина
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То есть грабить недра надо сейчас и быстро. А то еще непонятно, где кто и что в 2022 году будет Рада снизила ставку рентной платы на добычу янтаря с 25% до 5% - Цензор.НЕТ 508. А сейчас - землю продать, залежи янтаря разграбить, предприятия раздать в концессию. Отличную власть выбрали зебилы Рада снизила ставку рентной платы на добычу янтаря с 25% до 5% - Цензор.НЕТ 4323
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тобто стырили купу денюх в прцентах от ренты для местного бюджета...
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Так в местный бюджет и не поступало ничего, так как добывают янтарь нелегально.
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ты уже узрела очередь нелегалов реггиться?
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Это как с игорным бизнесом, легализация необходима , теперь после снижения налогов нужно поменять ментов, крышнвавших добычу, второе, собирать людей и объяснять, как можно зарабатывать легально.

Я уверена, что так оно и будет
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Помінять мєнтов...
Ага, ми вже чули, що Аваков лише на півроку. Ці сциклі в очі діють лише на зебілів.
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Ну,вопрос с игорным бизнесом решается, решится и с добычей бурштына. Авгиевы конюшни все равно рано или поздно кому-то расчищать прийдется. Конечно, проще было бы просто закрыть глазки, да ещё и денех можно срубить на старых схемах- как и поступал борец с коррупцией всех времён и народов - великий порошенко. Но тут влада решила иначе- зрада зрадная!
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Так коли великого авакова і його мєнтов поміняють?
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Танюша, ты уже была уверена, что клован моментально закончит войну, снизит комуналку, повысит зарплаты и пенсии. Ну, и что из твоей "уверенности" воплотилось в жизнь? Может ты дура?
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І що, хоть когось посадили?
І що зміниться після зниження ставки?
Які причини у нелегалів реєструватися, якщо їх і так ніхто не карає?
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А не нужно никого сажать. Не вина людей, что у них нет другой работы, а государство не давало им возможность легализоваться.

После снижения ставки , если будет ещё и соответсвующий контроль- будет выгоднее работать официально.

То же было когда-то с единым налогом. Люди сами легализуются. Я просто удивлена, что вы этого якобы не понимаете.
С другой стороны без должной коммуникации с бурштынодобытчиками может ничего и не получиться. Ведь вы этого именно хотите? Чтоб никогда и ни у кого в Украине ничего не получалось?
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"После снижения ставки , если будет ещё и соответсвующий контроль"

А що, є якісь передумови для цього контролю? Якщо є, то чому досі ніхто нічого не контролює?
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Будут контролировать. Как с игорным бизнесом. Нужно просто волевое решение сверху и нежелание крышевать мафию
Мне кажется, что такое решение уже есть
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Я знаю, що для зебелів "Мне кажется, что єто божья роса".
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Не смішіть людей: якщо немає роботи, то можна грабувати на великій дорозі - суд виправдає? Хто буде поновлювати ліси і знищену землю ? Про легалізацію: є закон Про надра, там все розписано. Береш ліцензію, тобі держава пише умови - і добувай корисні копалини. Коли можна щось красти і за це вам нічого не буде - будуть красти. З єдиним податком те ж саме. Тільки невідворотність покарання може навести порядок в країні. Казна пуста, а тут роблять такі преференції.
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Мова не йде про грабунок та вбивства, то зовсім інша річ. Мова йде про нелегальну працю. Брати ліцензію та платити 25 відсотків , або 5- різниця є.
Треба все залишити , як було рашіш. Та ще й дупу мародера повернути на його коронне місце, лише тоді ви будете задоволені.
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Прокурору-самоучке Луценко Розенблат оказался не по зубам .А прокурор Рябошапка с образованием университета Соломона Розенблата посадит..-"Янтарное дело": Четыре взятки из шести замыкаются на Розенблате. СХЕМА.
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Тепер будуть 25% платити прокурворським і аваковським. Хоча і раніше вони їм платили.
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Маладци. Добре, що не доплачують бандитам, що копають, і прокурорам, що їх прикривають. Хоча це не точно, може і доплачують.
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не можешь бороться с явлением - скажи, что теперь это законно
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Не хочуть. Коли хотіли посадити волонтерів за 3 місяці з"явилися "докази"
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