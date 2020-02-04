 Троє одеситів організували бордель, щоб грабувати його відвідувачів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.
"До складу групи входило троє жителів Одеси, двоє з яких раніше були засуджені за вчинення тяжких злочинів. Для отримання інформації про матеріальне становище потенційних жертв, останні створили місця розпусти", - сказано в повідомленні.
Після надання послуг інтимного характеру дами легкої поведінки інформували власників борделя, кого з їхніх клієнтів можна було б пограбувати.
Зокрема, вони повідомляли "адресу проживання, наявність грошей або цінностей, їхнє місце знаходження в будинку або квартирі, варіанти проникнення в їхні оселі, а також наявність або відсутність камер відеоспостереження", - повідомили в поліції.
Востаннє розбійники вдерлися в квартиру, яку знімали двоє туристів, і під загрозою зброї відібрали 1200 доларів США.
"За місцем проживання затриманих і в борделі були вилучені зброя та інші спецзасоби, які використовувалися при скоєнні кримінальних правопорушень, кілька десятків мобільних телефонів, "чорнові" записи про діяльність установи. Крім того, було вилучено гроші, частина з яких має ознаки підробки", - сказано в повідомленні.
Підозрювані затримані. Провадження розслідують за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Організаторам борделю загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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- мадам, мы не можем взять эти деньги
- ах ты ханжа...ах ты хам...да ты знаешь как они мне достаются...да я ваш банк...
- простите мадам...но мы не можем все равно .. а будете так себя вести - вызову полицию
- не надо полиции... не можете взять...это потому что я проститутка?
- нет что вы! только потому что они фальшивые!
- фальшивые? фа-ль-ши-вые! оооо! вызывайте полицию...меня кажется изнасиловали...
Судя по картинке с телефонами да...