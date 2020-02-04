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Все про:Одеса (2304) Нацполіція (8933) Правоохоронні органи (733) проституція (97) розбій (160)

 Троє одеситів організували бордель, щоб грабувати його відвідувачів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Силовики затримали трьох членів злочинного угруповання, які нападали на жителів міста і туристів. Інформацію про потенційних жертв їм поставляли путани.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

"До складу групи входило троє жителів Одеси, двоє з яких раніше були засуджені за вчинення тяжких злочинів. Для отримання інформації про матеріальне становище потенційних жертв, останні створили місця розпусти", - сказано в повідомленні.

Троє одеситів організували бордель, щоб грабувати його відвідувачів, - Нацполіція 01

Після надання послуг інтимного характеру дами легкої поведінки інформували власників борделя, кого з їхніх клієнтів можна було б пограбувати.

Троє одеситів організували бордель, щоб грабувати його відвідувачів, - Нацполіція 02
Троє одеситів організували бордель, щоб грабувати його відвідувачів, - Нацполіція 03

Зокрема, вони повідомляли "адресу проживання, наявність грошей або цінностей, їхнє місце знаходження в будинку або квартирі, варіанти проникнення в їхні оселі, а також наявність або відсутність камер відеоспостереження", - повідомили в поліції.

Востаннє розбійники вдерлися в квартиру, яку знімали двоє туристів, і під загрозою зброї відібрали 1200 доларів США.

"За місцем проживання затриманих і в борделі були вилучені зброя та інші спецзасоби, які використовувалися при скоєнні кримінальних правопорушень, кілька десятків мобільних телефонів, "чорнові" записи про діяльність установи. Крім того, було вилучено гроші, частина з яких має ознаки підробки", - сказано в повідомленні.

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Троє одеситів організували бордель, щоб грабувати його відвідувачів, - Нацполіція 04
Троє одеситів організували бордель, щоб грабувати його відвідувачів, - Нацполіція 05

Підозрювані затримані. Провадження розслідують за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Організаторам борделю загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Троє одеситів організували бордель, щоб грабувати його відвідувачів, - Нацполіція 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173721
 
 
 Топ коментарі
 
- Моня, говорят, в Одессе открылся новый публичный дом?- Да, прямо-таки на Дерибасовской!- Ты там был, Моня?- Да. Захожу, а там две двери: «Девушки» и «Женщины».Hу, ты же меня знаешь, я пошел туда, где написано «Девушки».А там опять две двери: «Платные» и «Бесплатные». Я, конечно, готов заплатить за удовольствие, но ты же меня знаешь, я пошел туда, где написано «Бесплатные».А там опять две двери. «Красивые» и «Hекрасивые».- Моня, я тебя знаю - ты, конечно же, пошел туда где написано «Красивые», потому что ты любишь, я знаю тебя, Моня, красивых и бесплатных девушек… Трое одесситов организовали бордель, чтобы грабить его посетителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8935 -… И, представляешь, опять оказался на Дерибасовской.
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Вот интересно, Вы когда идете к проститутке, то тоже к примеру берете с собой паспорт и говорите по душам за чашечкой кофе, где живете и когда не бываете дома? Трое одесситов организовали бордель, чтобы грабить его посетителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3005
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часть денег имеет признаки подделки )))))
***
- мадам, мы не можем взять эти деньги
- ах ты ханжа...ах ты хам...да ты знаешь как они мне достаются...да я ваш банк...
- простите мадам...но мы не можем все равно .. а будете так себя вести - вызову полицию
- не надо полиции... не можете взять...это потому что я проститутка?
- нет что вы! только потому что они фальшивые!
- фальшивые? фа-ль-ши-вые! оооо! вызывайте полицию...меня кажется изнасиловали...
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Вот интересно, Вы когда идете к проститутке, то тоже к примеру берете с собой паспорт и говорите по душам за чашечкой кофе, где живете и когда не бываете дома? Трое одесситов организовали бордель, чтобы грабить его посетителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3005
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Пидлога, пидлога))), их вызывали и они все сливали))
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- Моня, говорят, в Одессе открылся новый публичный дом?- Да, прямо-таки на Дерибасовской!- Ты там был, Моня?- Да. Захожу, а там две двери: «Девушки» и «Женщины».Hу, ты же меня знаешь, я пошел туда, где написано «Девушки».А там опять две двери: «Платные» и «Бесплатные». Я, конечно, готов заплатить за удовольствие, но ты же меня знаешь, я пошел туда, где написано «Бесплатные».А там опять две двери. «Красивые» и «Hекрасивые».- Моня, я тебя знаю - ты, конечно же, пошел туда где написано «Красивые», потому что ты любишь, я знаю тебя, Моня, красивых и бесплатных девушек… -… И, представляешь, опять оказался на Дерибасовской.
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Выдать этим одесситам по значку "Заслуженный педагог Украины", и заставить носить его на видном месте.
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одна из причин, почему надо легазировать
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Самый большой бордель в Украине находится по адресу ул. Грушевского 5.
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часть денег имеет признаки подделки )))))
***
- мадам, мы не можем взять эти деньги
- ах ты ханжа...ах ты хам...да ты знаешь как они мне достаются...да я ваш банк...
- простите мадам...но мы не можем все равно .. а будете так себя вести - вызову полицию
- не надо полиции... не можете взять...это потому что я проститутка?
- нет что вы! только потому что они фальшивые!
- фальшивые? фа-ль-ши-вые! оооо! вызывайте полицию...меня кажется изнасиловали...
 показати весь коментар
 
 
Ни стыда, ни совести у людей. Уже нельзя спокойно сходить в бордель отдохнуть Трое одесситов организовали бордель, чтобы грабить его посетителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2648
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Интересно, там девочки по 600 гривен что ли работали?
Судя по картинке с телефонами да...
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А шо шас делают на зоне с теми кто баб продает?
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