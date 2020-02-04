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 Убивство Шеремета: Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. ВIДЕО

Печерський суд Києва залишив під вартою до 3 квітня підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета хірурга Юлію Кузьменко.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Так, суддя Віталій Писанець задовольнив клопотання прокурора Сергія Зузака і залишив Кузьменко під вартою до 3 квітня. Це рішення може бути оскаржено протягом 5 днів.

Адвокати Кузьменко заявили, що подаватимуть апеляцію.

Нагадаємо, сьогодні також заплановано слухання клопотань у справах Андрія Антоненка та Яни Дугарь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Недостатньо доказів - звільняй", - активісти пікетують Печерський райсуд з вимогою звільнити Кузьменко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, вчора Печерський суд розглядав справу Кузьменко з 15 до 19, у підсумку її залишили під арештом, а потім у терміновому порядку призначили ще один розгляд її справи на неробочий час. Однак, зрештою засідання вирішили продовжити сьогодні. Також учора були в терміновому порядку призначені на пізній вечір розгляди справ двох інших фігурантів Яни Дугарь та Андрія Антоненка, проте їх також у підсумку перенесли на 4 лютого.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173677
 
 
 Топ коментарі
 
да, была бы терористкой или сепаратисткой или сотрудничала с оккупантами или на крайний случай участвовала в незаконных бандформированиях, вышла бы под ночной домашний арест..., а так поговорила по телефону и пол совпадает с бабой на видео, все,... президент сказал - виновна, значит будет сидеть, с активистами у нас строго...
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Для начала надо чтобы у активиста исчезла надежда на освобождение по связям и по статье "активист всегда прав и невиновен".
Дальше активист заговорит, потому как не захочет быть паровозом и тянуть срок за всех.
А вот тогда, возможно, активист сдаст заказчиков или кураторов преступление, может даже связанных со спецслужбами - и преступление будет окончательно раскрыто.
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Для начала надо чтобы у активиста исчезла надежда на освобождение по связям и по статье "активист всегда прав и невиновен".
Дальше активист заговорит, потому как не захочет быть паровозом и тянуть срок за всех.
А вот тогда, возможно, активист сдаст заказчиков или кураторов преступление, может даже связанных со спецслужбами - и преступление будет окончательно раскрыто.
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Для начала надо, зеленое говно перестало верить всему, что им кормят с лопаты пособники рашки в виде зеленского и прочей нечести.
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Спамь ублюдка таежного, о чем с ним разговаривать...
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За два месяца ничего не изменится, только власть ЗЕленая еще сильнее обсерится. А ты рассуждаешь как кацапский вылупок, только учти, что Украинский "активист", как ты его называешь, хер ложил на ваше ватное племя...
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Продлевать, пока не сдохнет ишак или падишах сменится политическая конъюнктура.
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мусора сподіваються щось нове зліпити за ці два місяці?
Ви би так сєпаратюгу Штепу пресували, там доказів держзради було - вагон, але ж все скінчилося з нульовим результатом.
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Штепа свой человек и у нее в паспортне не написано: ватница, сепарша или терористка Убийство Шеремета: Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца - Цензор.НЕТ 5492
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тобто прокурворам та кривосуддям #какаяразніца? кому сидіти у сізо: чи відвертій сєпарші, що запросила ************ до України, чи лікарю-волонтерці, чий авторитет формувався роками на ліній фрону.
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Надеюсь, что зеленые ублюдки и нынешние судьи понимают, что их самих уже никто судить не будет.
Порешат без всякого суда вместе с женами и детьми.
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да, была бы терористкой или сепаратисткой или сотрудничала с оккупантами или на крайний случай участвовала в незаконных бандформированиях, вышла бы под ночной домашний арест..., а так поговорила по телефону и пол совпадает с бабой на видео, все,... президент сказал - виновна, значит будет сидеть, с активистами у нас строго...
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Доказів прямих - нема. всякі там експертні висновки це лише "обгрунтування підозри". Але в купі з "визнанням провини", вони можуть проканати в суді, як доповнення то власноручного зізнання.
Тому мета мєнтів тримати їх доти, доки вони самі не зізнаються в тому, чого не робили.
Колись щоб перейти на роботу у прокуратуру треба дуло пропахати років 10 слідчим, тому прокурорів молодших 35 років просто не було, а тепер там сцикуни по 23 роки прокурори. Прокурори, бо тато прокурор, так чого ви від них чекаєте, вони ж нічого не вміють. Справи у судах розвалюються до прокурори не можуть їх зшити!
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А смысл, что через 2 месяца изменится? Улик недостаточно, точней их вообще нет. Есть только по-быстрому сфабрикованное дело. Может они надеются за 2 месяца ещё что-то придумать?
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Аваков за кресло уцепился, еще трохи хоцаа покеровать...
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Пригадався епізод з фільму "Золоте теля", коли од н оболтус хитріший підговорив оболтус тупішого не дослухатися до розумних речей оболтус найрозумнішого і таки вкрасти гирі у підпільного мільйонера, так як хитріший запевнив дурнішого, що гирі золоті. І ось Паніковський з Балагановим вже допилюють одну гирю. Золотого пилу немає. Паніковський (прокурори) вже зрозумів, що гирі металеві, золота нема. Але сказати про це Балагановвюу (лохторату Зєлєнского) страшно, бо буде бити морду. Тому Паніковський вже не пиляє, просто відтягує екзекуцію. Це та ж сама мізансцена.
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Балоганов, - это сам зеленский, а не лохторат. Лохтарату в телевизоре сказали что виновные, они верят что виновные и вопросов не задают.. А вот зеленский похоже начинает подозревать что-то не так... Аваков из-за всех сил тянет резину, - иначе ведь сажать надо прокуровров, судей и ментов, жа и самого Авакова, который рассказывал, что "фундаментом обвинения есть экспертиза"...
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это начала конца зэ,сепарской шоблы при нем, и ручных судеек.
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Кстати дурачков использовали в темную, ребята которые поумнее будут, не ненавидят Украину еще сильнее...
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Продажна безсоромна сволота і їхній суд, і прокурори, і слідчі на чолі з собаковим і гідрантом убогим.
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Панове, а сколько человек пришло протестовать против зелёного антиукраинского произвола к этому одиозному суду? А сколько лидеров т. н. "национальных" и "националистических" организаций встали на защиту своих побратимов и волонтёров? Где, б..дь, наши известные "правозащитники"? Куда подевалась УКРАИНА??
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