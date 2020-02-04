 Убивство Шеремета: Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Так, суддя Віталій Писанець задовольнив клопотання прокурора Сергія Зузака і залишив Кузьменко під вартою до 3 квітня. Це рішення може бути оскаржено протягом 5 днів.
Адвокати Кузьменко заявили, що подаватимуть апеляцію.
Нагадаємо, сьогодні також заплановано слухання клопотань у справах Андрія Антоненка та Яни Дугарь.
Нагадаємо, вчора Печерський суд розглядав справу Кузьменко з 15 до 19, у підсумку її залишили під арештом, а потім у терміновому порядку призначили ще один розгляд її справи на неробочий час. Однак, зрештою засідання вирішили продовжити сьогодні. Також учора були в терміновому порядку призначені на пізній вечір розгляди справ двох інших фігурантів Яни Дугарь та Андрія Антоненка, проте їх також у підсумку перенесли на 4 лютого.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.
3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Дальше активист заговорит, потому как не захочет быть паровозом и тянуть срок за всех.
А вот тогда, возможно, активист сдаст заказчиков или кураторов преступление, может даже связанных со спецслужбами - и преступление будет окончательно раскрыто.
сдохнет ишак или падишахсменится политическая конъюнктура.
Ви би так сєпаратюгу Штепу пресували, там доказів держзради було - вагон, але ж все скінчилося з нульовим результатом.
Порешат без всякого суда вместе с женами и детьми.
Тому мета мєнтів тримати їх доти, доки вони самі не зізнаються в тому, чого не робили.
Колись щоб перейти на роботу у прокуратуру треба дуло пропахати років 10 слідчим, тому прокурорів молодших 35 років просто не було, а тепер там сцикуни по 23 роки прокурори. Прокурори, бо тато прокурор, так чого ви від них чекаєте, вони ж нічого не вміють. Справи у судах розвалюються до прокурори не можуть їх зшити!