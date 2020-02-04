EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  2107  96
Все про:Герасимов (221) ДБР (839) Венедіктова (33) Європейська Солідарність (239) Бабіков (17)

 Вимагаємо від Венедіктової прийти в Раду і пояснити причину призначення адвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР, - Герасимов. ВIДЕО

Призначення колишнього адвоката Януковича Олександра Бабікова першим заступником директора ДБР - це ще один сигнал згортання демократії і перетворення України на тоталітарну державу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив нардеп Артур Герасимов під час виступу з трибуни парламенту.

"Європейська Солідарність" очікує на чітку відповідь стосовно виклику пані Венедіктової до профільного комітету через свавілля і порушення закону в ДБР, зокрема через призначення адвоката Януковича першим заступником директора Бюро. Це ще один серйозний сигнал про згортання демократії та перетворення України в тоталітарну державу", - сказав Герасимов.

"Окремо наголошуємо на невідкладному розгляді постанови № 2649 про створення ТСК для розслідування фактів втручання офісу Зеленського в роботу правоохоронних органів, зокрема ДБР", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.

Пізніше Бабіков заперечував, що представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича.

А ексгенпрокурор Юрій Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що Бабіков справді був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думаю, він розуміє проблему і не втручатиметься в розслідування справ Майдану, - Рябошапка про Бабікова

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173645
 
   
 Топ коментарі
 
Там надо требовать пояснений от Венедиктовой не по поводу адвоката Януковича, а по поводу самой Венедиктовой. С ней ведь тоже не все так чисто. Было бы любопытно выслушать мнение самой Венедиктовой о самой себе.
 показати весь коментар
 
Вы с "Остапом Вишней" из одной бригады? Как там зима в Лахте? Тоже снега нет?
 показати весь коментар
 
Вопрос правильный. Но хитрожопоусеченый. Тогда пусть объяснят чего и штепу с ефремом не засудили. И дали повод выпустить.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну якщо цей кореш Безлера так гавкає.. Мабуть свині парашенку добре на яйця наступили
 показати весь коментар
 
 
Вы с "Остапом Вишней" из одной бригады? Как там зима в Лахте? Тоже снега нет?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну от тупий порохобот (мабу із Московії) тобі не приходила думка вивчити Українську мову? Ну так чисто що б хочаб вигляд був? Чи ви там усі тупі.. Тому думки це не ваше?
 показати весь коментар
 
 
ты уже обосрался на моём тесте, кацапа. забыл? так вспомни и заткнись. невелика доблесть в Гугл-переводчик засадить мацковский текст.
 показати весь коментар
 
 
что то ещё одной щирой украинки ла ла ла не видать уже долго после того как ботофермы кацапские прикрыли .
 показати весь коментар
 
 
Та чомусь цензор пропускає, що саме депутат від ЄС.
Аот де всі інші? Тимошенки, Вілкули, Бойки, Хмари?
 показати весь коментар
 
Там надо требовать пояснений от Венедиктовой не по поводу адвоката Януковича, а по поводу самой Венедиктовой. С ней ведь тоже не все так чисто. Было бы любопытно выслушать мнение самой Венедиктовой о самой себе.
 показати весь коментар
 
 
Вопрос правильный. Но хитрожопоусеченый. Тогда пусть объяснят чего и штепу с ефремом не засудили. И дали повод выпустить.
 показати весь коментар
 
 
А чому цим приводом скористалися саме зараз і чому ны хто не зупинив?
 показати весь коментар
 
 
Возможно того,шо шесть лет ,неправдоподобно держать без приговора.
 показати весь коментар
 
 
Але ж тримали, а чому саме зараз виустили? Требуем от Венедиктовой прийти в Раду и объяснить причину назначения адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3196
Ти ж саме цього хотів, правда ж?
 показати весь коментар
 
 
А чого это, трымалы ? Когда есть законы и есть преступления . Тебя там ниже послушаешь,так он прям мир спас. А несчастных уже сидячих так и не посадил. А я отвечу чего - это его коррупционная суть. - Выжидать Кто заплатит больше и на какие преференции для себя у врага ,выторговать. Вот причина.
 показати весь коментар
 
 
По тому что баланс проукраинский сил, позволял удерживать сепарских мразей хотябы в СИЗО. До полноценного приговора довести дела не давали сцыкливые ватные судьи и прочие лоббисты, которые либо боялись, либо очень ждали "новую" (старую) власть.
Ваше стадо полностью оправдало их надежды. Просто признайтесь себе в этом.
 показати весь коментар
 
 
а причем здесь нэзасудылы?вопрос то о странных назначениях...чо ты ерзаешь,украиноненавистник?
 показати весь коментар
 
 
В чем украиноненавистник ? Ты примеры приводи,а не тявкай. Если шо. А суть моих претензий как раз сугубо проукраинская.
 показати весь коментар
 
Конечно "незасудили" не причем! Если бы было причем, то сразу же всплыла бы некая харя на свыночола похожая))
 показати весь коментар
 
 
Глупый Рома, скажи мне, пожалуйста, как житель нАвАроссии жительнице Киева, какое отношение твоя картинка имеет ко мне и к моему комментарию? Только внятно и членораздельно.
 показати весь коментар
 
Не важливо де ти зараз мешкаїш - ти сепарша (або сепар) і всі твої пости на Цензорі про це красномовно кричать !!!
 показати весь коментар
 
 
" мешкаЇш"? А це як?))) Нещастя, якщо ти вже робиш вигляд, що пишеш українською, то роби це правильно...В твоїй безглуздій уяві, якщо я проти потроха, то одразу "сепарка"? Бовдуре, вивчи вже нарешті, що таке сепаратизм! Я помилялася щодо тебе, ти не дурний, ти ідіот. І я така сама "сепарка", як ти Людвиг Ван Бетховен...
 показати весь коментар
 
 
Девочки, не ссорьтесь! Земля все равно круглая, а после ночи наступает день... Вимагаємо від Венедіктової прийти в Раду і пояснити причину призначення адвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7373
 показати весь коментар
 
І те , що ти заспамила (заспамив) вислів Новодворської - безумовно ДОКАЗ ! ДАУНБАСЯНІН крапка !
 показати весь коментар
 
 
Дебіле, картинку заспамлено як недоречну до існуючого моменту, ти ще йтакі речі не спроможний тямити? Ото горе твоїм батькам((
 показати весь коментар
 
 
но всплыла зеленая харя портнова,который пять лет по помойкам раиськи ныкался
 показати весь коментар
 
 
А когда это он успел позеленеть? Неужели только от того, что 20 заяв на твоего боХа накатал? Сколько его помню, он всегда был рыго-бледно-голубым, как когда-то твой петруччио, это сейчас оно перекрасилось в смердючо-коричневое))
 показати весь коментар
 
При Пете он тут носа не показывал. Зеля открыл всем украинофоба даче двери. Вы зробили це разом!
Вас педупреждали.
 показати весь коментар
 
 
от злости он зеленеет...а ты думала от несравненного обаяния твоего бубочки? Вимагаємо від Венедіктової прийти в Раду і пояснити причину призначення адвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9903
 показати весь коментар
 
 
Ниабіжайти бубочку Франчєскі, їй це не подобається. Вона одразу втрачає свідомість, а коли очухається, то біжить до Адміна жалітися на своє тупориле життя. Вимагаємо від Венедіктової прийти в Раду і пояснити причину призначення адвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР, - Герасимов - Цензор.НЕТ 638
 показати весь коментар
 
 
Портняка при зебілах як птах Фенікс з попелу воскрес.
 показати весь коментар
 
 
И да, пусть заодно и порох объяснит почему нанял российского адвоката.
 показати весь коментар
 
 
а что рос адвокат убивал украинцев? или спонсировал убийства украинцев?!
ты лучше скажи почему твой през поздравил убийцу украинцев - ***** - с новым годом!
 показати весь коментар
 
 
а артурка то,тово, возмущен, ведь теперь он оппозиция и гавкать на зеленые бастионы он может теперь тока с оглядкой, шобы оттуда не прилетела стрел из арбалета, нацеленная прямо в средоточие естесства Требуем от Венедиктовой прийти в Раду и объяснить причину назначения адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР, - Герасимов - Цензор.НЕТ 975
 показати весь коментар
 
Ржу, "зеленые бастионы" какой слог - просто Вальтер Скотт. Чертоги мирового квартализма, обитель оманско подданного.
 показати весь коментар
 
Вона богообрана і на буде відповідати на вимоги якогось гоя.
Ви зробили йе разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
 показати весь коментар
 
 
Вы обратили внимание, как со сменой власти деградировал простой нарид?
В прошлом он и Томос, и Безвиз, и танки в Армию, и Джавелины на 3-д принтере печатал, и кровососу Коломойскому хоботок прищемил, и по метру отвоевывал оккупированную часть Донбасса, и оккупанта шинковал как капусту, и воду в аннексированный Крым перекрыл, и от российских энергоресурсов отказался, и санкций х*йлу полную "торбу" натыкал, и пенсию с зарплатой регулярно тебе подымал.
А сейчас. Разводит войска, перестает стрелять, сокращает расходы на Армию, компенсирует убытки Коломойскому, приветствует оккупанта хутина с Новым годом, возвращает к власти рыгов и их схемы по энергоносителям, покупает тачки маме Дубинского, ставит профанов-журнашлюх в руководство стратегическими отраслями и назначает им зарплату по 500 тысяч гривен, а тебе замораживает пенсию.
А ведь у каждого был хотя бы один знакомый порохобот, который участливо заглядывал в глаза и растерянно спрашивал: «Вы что, е*анулись?».
 показати весь коментар
 
 
Требуем от Венедиктовой прийти в Раду и объяснить причину назначения адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7092
ты еще про катера забыл
реально возродил флот Украины
 показати весь коментар
 
 
Катерна програма є початком відродження флоту.
Спершу 3 десятки арткатерів,щоб прикрити прибережну зону та гирла річок, потім крупніші кораблі: ДЕсантрі катери, ракетні, а там і до корветів можна приступати. А ви як думали?
Менше треба було слухати євреїв.
 показати весь коментар
 
 
если бы слепой траст успел одесский припортовый прихватить вместе с ильичевсим портом то можно было бы и корветы Вимагаємо від Венедіктової прийти в Раду і пояснити причину призначення адвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР, - Герасимов - Цензор.НЕТ 4242

Андрей я так поняв, вы тот самый участливый порохобот из крайнего абзаца, ответьте мени будь ласка на вопрос на который не ответил еще ни один почитатель шакаладного гетьмана

ПОЧЕМУ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ ВОЗРОДИЛ РЫГОВНЮ? МЕДВЕДЧУК,ШУФРИЧ,РАБИНОВИЧ,БОЙКО +****** КИВА? они же открыто сейчас выступают на стороне агрессора, года три тихарились *****, а крайние два года каденции вашего лидара открыто выступили на стороне агрессора и сейчас открыто призывают лечь под мордор
есть ответ?) шо там в методичке свинобота написано по этому поводу?)
 показати весь коментар
 
 
Всі вони сиділи під плінтусом, і сиділи б там і дали, якби те ти, та такі як ти.
Хіба справа у Рабиноіичі? Річ у тих, хто його слухав, у тих, хто забув заповіт предків: ніколи не вітити євреям! Ти його теж забув, бо слухав, всяких Дубінських, Бігусів, Гнапів, сєрлєщів і зробив те, що вони хотіли. Як, подобається?
А Медведчука порекомендували Меркаль, як комунікатора, Пуйло ні кого бачити на цій рроли крім свого кума не хотіло.
Не можна все робити у білому пальті. Все є так як може бути, а не так, як собі намалювали в голові патрідіоти.
 показати весь коментар
 
да да да
просто петр алексеич в это время со своим другом Грицаком лицензии на добычу газа делил в полтаве ... не поверишь, была у нашего петра и своя полтавская битва, шведам кстати тоже нихрена не обломилось
как раз в то время когда младшего грицака смотрящим за местным пркурором закрепили
некогда им было сепаров душить ... как тебе такой расклад?
или другая версия , тупо сват из питера позвонил, передал привет от партнеров и попросил
оказать содействие медведчуку со своей кодлой, чиста по родственному
 показати весь коментар
 
 
Ага, тобі все євреї пояснили, тепер ти розумний! Вимагаємо від Венедіктової прийти в Раду і пояснити причину призначення адвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7872
Бачиш в чому справа, при розподілі ліцензій обовязково хтось виграє а хтось програє, але тут програли євреї і почали по єврейськи гадити в слід.
Що є крім гвалту незадоволених?
НІЧОГО!
Але чому ти повірив євреям? Подумай, чому?
 показати весь коментар
 
ты еще и антесемит(
не поверил, а выбрал
потому как украинцев нормальных не вижу
где достойные представители титульной нации?
Украина закончилась на Вячаславе Максимовиче Чорновиле?
... сын его итот мудилой рыговской вырос прям по Гоголю
где цвет нации? Парубий и Шкиряк?
кого следующим будем выбирать? а ведь совсем скоро придется судя по всему
псы. мой друг Орлик предлагает Зеркаль, я согласен если шо, ты так? если мужиков украинцев умных и не жадных нет может реально бабу пора выбирать?
 показати весь коментар
 
 
Ну, тепер все ясно. Тхір виявився эврейським тхором!
 показати весь коментар
 
 
Парубій йому не такий і воно обрало клоуна! Премію дарвіна йому!
 показати весь коментар
 
да, если шо я согласен на Парубия)
а почему партия выдвинула ни его?
шансов то в разы чем у вашего куратора було
 показати весь коментар
 
чую забанят скоро
так вот
только для Вас и ваших коллег свидетелей пети
если бы он закрыл медведчука или хотябы выкинул его в рашку со своей кодлой
щас бы стопудово был президентом
а вовка был бы вовкой
псы. кстати иногда глядя на то как он бездарно ******* свой пост, подумываю шо зе это его совместный прект с пу, чтобы с наименьшими потерями, в плане морды лица и финансов подложить Украину под мордор
предатель он, к бабке не ходи ... и Вовка Зеленкин тоже
 показати весь коментар
 
 
Якби Мартвечук був реально небезпечним, то його б причинили. Нажаль у КПК немає такої стантті "Кум №й№а".
А Порошенко став жертвою безпрецедентронї кампанії чорнухи. На нього срали всі. І рашкаЗМІ, і УкрЗМІ і всі чимось не задоволені. Це зрозумів навіть Корчинський, що теж срав на нього 5 років поспіль!
 показати весь коментар
 
Андрей ну хорош уже)
бачу шо нормальный пацан
а несёшь какую то херь
... или ты из за денех?)
тагда как бэ вопросов нет))
насыпай дальше, раз работа такая)
 показати весь коментар
 
хуже
надежды немае
... давай уже на ты чтоле
будешь моим четвертым другом порохоботом
гыг, чингачгук, Орлик и ты?
ок?)
 показати весь коментар
 
Это авианосец Святой Петр . Верфь Кузня на Рыбальском , река Днепр. Денег стоил немерянно, водоизмещение неизвестно.
 показати весь коментар
 
 
колесное исполнение
чтобы орков не нервировать
 показати весь коментар
 
 
За його підтримки мертвечук придбав нафтопровід,телеканали,став депутатом,свинарчуки з кононенкою наживались на тарифах і війні а ахметов з фірташем на ротердамах.Працюйте курви поки порох не відповість за всі свої досягнення.
 показати весь коментар
 
 
+++спасибо за отличный слог, но есть сомнения, что он дойдет до мозга тех, кто думает желудком и ЖКХ с колбасой по 2.20... проверено+++
 показати весь коментар
 
 
З якого дива Венедиктова повинна звітувать перед ким непопадя?
 показати весь коментар
 
 
Чмо вчи мову! Тупе по новому загоні... Без мови ніяк дальше
 показати весь коментар
 
Не причину назначения а фейковый конкурс и нарушения прав других кандидатов.
 показати весь коментар
 
 
Герасимов не хочет вспомнить свою биографию ....
«За безопасность Герасимова и Поддубного в Горловке отвечал Игорь Безлер - в то время еще не террорист, а всего лишь отставной военный и бывший руководитель ритуальной службы КП Простор. Интересно, что на все вопросы журналистов о сотрудничестве с Безлером, Герасимов отвечал, что Бес всего-навсего неделю проработал у него водителем, и ни за какую безопасность не отвечал.
 показати весь коментар
 
 
А адвокатов Оноприенко уже расстреляли?
 показати весь коментар
 
Кива в ВР переписывается с Жириком и матюкает власть - заснял журналист, см текст
 показати весь коментар
 
 
Эта власть, как и предыдущая, сама себе роет могилу бездарными делами.
 показати весь коментар
 
 
требуем пояснить герасиму-безлеру на каком основани пэтька мародер назначил мертвечука представителем от Украины в минском договорняке
 показати весь коментар
 
 
Что тут объяснять? ЗеРыговский антимайдан у власти. А помогли им к ней придти не только вата, "какая разница" а й "палкі патріоти"
 показати весь коментар
 
 
Ви абіжаєтє Франчєскіного преЗЕдента. Астанавітєсь!
 показати весь коментар
 
Оппозиция, а как тебе новый глава комитета по международнее - в одной группе с предателями Украины в ПАСЕ - с Левочкиной и Волошиным ,группа социалистов голосующих за РАШУ
 показати весь коментар
 
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.(Л. Глібов. Байки)
 показати весь коментар
 
Если защищал педофилов, насильников и убийц - тогда можно?

 показати весь коментар
 
Эти вновь созданные структуры ГБР ИТНАБУ не подотчетны парламенту. Хотя в Украине парламентско президентская республика.Руководителей назначает президент и структуры -ручной инструмент в политической борьбе. То, что может быть хорошотработало на западе в Украине превращается в прямую противопроложность. Эти структуры следует как можно быстрее расформировать.
 показати весь коментар
 
Органически не переношу адвокатов и их визави прокуроров. Здорово, что у адвокатов забирают монополию. Но речь не о том. Погуглите о судьбах адвокатов германских фашистов на Нюрнбергском процессе. Практически все стали неординарными видными деятелями юриспруденции и политики. Это их работа. А янукович просто преступник, который имеет право на защиту.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору