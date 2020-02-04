 Вимагаємо від Венедіктової прийти в Раду і пояснити причину призначення адвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР, - Герасимов. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив нардеп Артур Герасимов під час виступу з трибуни парламенту.
"Європейська Солідарність" очікує на чітку відповідь стосовно виклику пані Венедіктової до профільного комітету через свавілля і порушення закону в ДБР, зокрема через призначення адвоката Януковича першим заступником директора Бюро. Це ще один серйозний сигнал про згортання демократії та перетворення України в тоталітарну державу", - сказав Герасимов.
"Окремо наголошуємо на невідкладному розгляді постанови № 2649 про створення ТСК для розслідування фактів втручання офісу Зеленського в роботу правоохоронних органів, зокрема ДБР", - додав нардеп.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.
Пізніше Бабіков заперечував, що представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича.
А ексгенпрокурор Юрій Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що Бабіков справді був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.
Аот де всі інші? Тимошенки, Вілкули, Бойки, Хмари?
Ти ж саме цього хотів, правда ж?
Ваше стадо полностью оправдало их надежды. Просто признайтесь себе в этом.
Вас педупреждали.
ты лучше скажи почему твой през поздравил убийцу украинцев - ***** - с новым годом!
Ви зробили йе разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
В прошлом он и Томос, и Безвиз, и танки в Армию, и Джавелины на 3-д принтере печатал, и кровососу Коломойскому хоботок прищемил, и по метру отвоевывал оккупированную часть Донбасса, и оккупанта шинковал как капусту, и воду в аннексированный Крым перекрыл, и от российских энергоресурсов отказался, и санкций х*йлу полную "торбу" натыкал, и пенсию с зарплатой регулярно тебе подымал.
А сейчас. Разводит войска, перестает стрелять, сокращает расходы на Армию, компенсирует убытки Коломойскому, приветствует оккупанта хутина с Новым годом, возвращает к власти рыгов и их схемы по энергоносителям, покупает тачки маме Дубинского, ставит профанов-журнашлюх в руководство стратегическими отраслями и назначает им зарплату по 500 тысяч гривен, а тебе замораживает пенсию.
А ведь у каждого был хотя бы один знакомый порохобот, который участливо заглядывал в глаза и растерянно спрашивал: «Вы что, е*анулись?».
ты еще про катера забыл
реально возродил флот Украины
Спершу 3 десятки арткатерів,щоб прикрити прибережну зону та гирла річок, потім крупніші кораблі: ДЕсантрі катери, ракетні, а там і до корветів можна приступати. А ви як думали?
Менше треба було слухати євреїв.
Андрей я так поняв, вы тот самый участливый порохобот из крайнего абзаца, ответьте мени будь ласка на вопрос на который не ответил еще ни один почитатель шакаладного гетьмана
ПОЧЕМУ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ ВОЗРОДИЛ РЫГОВНЮ? МЕДВЕДЧУК,ШУФРИЧ,РАБИНОВИЧ,БОЙКО +****** КИВА? они же открыто сейчас выступают на стороне агрессора, года три тихарились *****, а крайние два года каденции вашего лидара открыто выступили на стороне агрессора и сейчас открыто призывают лечь под мордор
есть ответ?) шо там в методичке свинобота написано по этому поводу?)
Хіба справа у Рабиноіичі? Річ у тих, хто його слухав, у тих, хто забув заповіт предків: ніколи не вітити євреям! Ти його теж забув, бо слухав, всяких Дубінських, Бігусів, Гнапів, сєрлєщів і зробив те, що вони хотіли. Як, подобається?
А Медведчука порекомендували Меркаль, як комунікатора, Пуйло ні кого бачити на цій рроли крім свого кума не хотіло.
Не можна все робити у білому пальті. Все є так як може бути, а не так, як собі намалювали в голові патрідіоти.
просто петр алексеич в это время со своим другом Грицаком лицензии на добычу газа делил в полтаве ... не поверишь, была у нашего петра и своя полтавская битва, шведам кстати тоже нихрена не обломилось
как раз в то время когда младшего грицака смотрящим за местным пркурором закрепили
некогда им было сепаров душить ... как тебе такой расклад?
или другая версия , тупо сват из питера позвонил, передал привет от партнеров и попросил
оказать содействие медведчуку со своей кодлой, чиста по родственному
Бачиш в чому справа, при розподілі ліцензій обовязково хтось виграє а хтось програє, але тут програли євреї і почали по єврейськи гадити в слід.
Що є крім гвалту незадоволених?
НІЧОГО!
Але чому ти повірив євреям? Подумай, чому?
не поверил, а выбрал
потому как украинцев нормальных не вижу
где достойные представители титульной нации?
Украина закончилась на Вячаславе Максимовиче Чорновиле?
... сын его итот мудилой рыговской вырос прям по Гоголю
где цвет нации? Парубий и Шкиряк?
кого следующим будем выбирать? а ведь совсем скоро придется судя по всему
псы. мой друг Орлик предлагает Зеркаль, я согласен если шо, ты так? если мужиков украинцев умных и не жадных нет может реально бабу пора выбирать?
а почему партия выдвинула ни его?
шансов то в разы чем у вашего куратора було
так вот
только для Вас и ваших коллег свидетелей пети
если бы он закрыл медведчука или хотябы выкинул его в рашку со своей кодлой
щас бы стопудово был президентом
а вовка был бы вовкой
псы. кстати иногда глядя на то как он бездарно ******* свой пост, подумываю шо зе это его совместный прект с пу, чтобы с наименьшими потерями, в плане морды лица и финансов подложить Украину под мордор
предатель он, к бабке не ходи ... и Вовка Зеленкин тоже
А Порошенко став жертвою безпрецедентронї кампанії чорнухи. На нього срали всі. І рашкаЗМІ, і УкрЗМІ і всі чимось не задоволені. Це зрозумів навіть Корчинський, що теж срав на нього 5 років поспіль!
бачу шо нормальный пацан
а несёшь какую то херь
... или ты из за денех?)
тагда как бэ вопросов нет))
насыпай дальше, раз работа такая)
надежды немае
... давай уже на ты чтоле
будешь моим четвертым другом порохоботом
гыг, чингачгук, Орлик и ты?
ок?)
чтобы орков не нервировать
«За безопасность Герасимова и Поддубного в Горловке отвечал Игорь Безлер - в то время еще не террорист, а всего лишь отставной военный и бывший руководитель ритуальной службы КП Простор. Интересно, что на все вопросы журналистов о сотрудничестве с Безлером, Герасимов отвечал, что Бес всего-навсего неделю проработал у него водителем, и ни за какую безопасность не отвечал.
І Щуку кинули - у річку.(Л. Глібов. Байки)