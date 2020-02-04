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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:вірус (179) Мінздоров'я (1081) Зоряна Скалецька (64)

 Тест-системи для діагностики коронавірусу завтра вже будуть в Україні, - Скалецька. ВIДЕО

В Україну 5 лютого мають завезти тест-систему, за допомогою якої діагностуватимуть коронавірус з Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це в ефірі "Сніданку з 1 + 1" заявила очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.

За словами міністерки, в Україні всі підозри на коронавірус зняті і випадки захворювання зараз не зафіксовані навіть у тих людей, які прибули з Китаю. Однак поки в Україні немає системи, яка може ідентифікувати інфекцію.

"Насправді в лабораторних наших центрах проводять кілька етапів. Спочатку відсівають звичайний грип, який сьогодні поширений. Спочатку у нас відбувається лабораторне дослідження. І тоді, коли воно не дає позитивного результату, тоді вже ми маємо можливість відправляти їх (результати аналізів, - ред.) за кордон", - розповіла Скалецька.

Вона додала, що ВООЗ допомогла закупити Україні системи ідентифікації коронавірусу з Китаю і вони вже 5 лютого будуть у Києві.

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"Із середи системи на цей китайський коронавірус безпосередньо приїдуть в Україну. Вже з цього тижня ми почнемо тестувати в Україні. Ця система дозволяє протягом 5 годин дати відповідь, це китайський коронавірус, чи ні. Але у нас сьогодні є багато фахівців і епідеміологів, які за показниками і симптоматикою можуть встановлювати, чи може бути підозра на цей вірус", - зазначила глава МОЗ.

До того ж вона стверджує, що навіть якщо новий коронавірус і дійде до України, то ускладнення виникають лише у кожного четвертого хворого, у всіх інших - "перебіг звичайного вірусу".

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173600
 
 
 Топ коментарі
 
А ну если Заряна Скалицкая заявила, то тогда все норм и переживать нечего Тест-системы для диагностики коронавируса завтра уже будут в Украине, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 5682
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А ну если Заряна Скалицкая заявила, то тогда все норм и переживать нечего Тест-системы для диагностики коронавируса завтра уже будут в Украине, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 5682
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Так це тільки перший етап, потім щоб перевірить тести, в Україну треба буде завезти хворих накоронавірус! А на це ще піде два-три тижні, тож розслаблятися ще не час...
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так одну или много?а то в заголовке вроде на всех хватит,а в тексте-одну Тест-системы для диагностики коронавируса завтра уже будут в Украине, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 9647
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Но завтра(сомнительно, но допустим...). А вчера пассажиры из Китая после первичной проверки градусником спокойно разъехались кто куда. Но вчера. Осталось понять, что безопаснее для здоровья: вчера с градусниками, или завтра, но с тестами?
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Шо-то про вчера не писали - это те, которые из Уханя?
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Из Китая. Но и этого пока достаточно. Вирус-то гуляет уже по всем континентам. А в аэропорту устроили представление с репортерами, фельдшером и градусником. Одним на всех. Чтобы было интересней, наверное.
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Послезавтра в бункере армии США под горой Шайен, Колорадо.
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Бункер-то не резиновый. Всем не хватит места. Но да, там безопасней.
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Ой блин! Не завозите микроскоп! Пока его не было - не было и микробов! Дайте еще пожить спокойно!
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Шо-то мне кажется, шо после завоза тест систем начнется и массовый выезд из Украины - пока и ее, как Китай не закроют на карантин.
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И сколько за них будут сдирать денег, неверно не дешевые.
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Странно...
А ЗЕ-Кабмин уже неделю успешно диагностирует и борется с вирусом... в телевизоре.

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