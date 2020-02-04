 Тест-системи для діагностики коронавірусу завтра вже будуть в Україні, - Скалецька. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це в ефірі "Сніданку з 1 + 1" заявила очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.

За словами міністерки, в Україні всі підозри на коронавірус зняті і випадки захворювання зараз не зафіксовані навіть у тих людей, які прибули з Китаю. Однак поки в Україні немає системи, яка може ідентифікувати інфекцію.

"Насправді в лабораторних наших центрах проводять кілька етапів. Спочатку відсівають звичайний грип, який сьогодні поширений. Спочатку у нас відбувається лабораторне дослідження. І тоді, коли воно не дає позитивного результату, тоді вже ми маємо можливість відправляти їх (результати аналізів, - ред.) за кордон", - розповіла Скалецька.

Вона додала, що ВООЗ допомогла закупити Україні системи ідентифікації коронавірусу з Китаю і вони вже 5 лютого будуть у Києві.

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"Із середи системи на цей китайський коронавірус безпосередньо приїдуть в Україну. Вже з цього тижня ми почнемо тестувати в Україні. Ця система дозволяє протягом 5 годин дати відповідь, це китайський коронавірус, чи ні. Але у нас сьогодні є багато фахівців і епідеміологів, які за показниками і симптоматикою можуть встановлювати, чи може бути підозра на цей вірус", - зазначила глава МОЗ.

До того ж вона стверджує, що навіть якщо новий коронавірус і дійде до України, то ускладнення виникають лише у кожного четвертого хворого, у всіх інших - "перебіг звичайного вірусу".

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.