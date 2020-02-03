 "Намагатимуся бути вам максимально корисним", - ексчлен команди Зеленського Комаровський анонсував тур Росією. ВIДЕО

Анонси майбутніх виступів медика з'явилися на інформаційних сайтах з продажу квитків Уфи, Якутська, Єкатеринбурга, Новосибірська й Іркутська, повідомляє Цензор.НЕТ.
У кожному з цих міст, згідно з афішами, Комаровський збирається провести "великий семінар для батьків". Квиток на захід коштує від 1000 рублів (393 грн.).
Відеоанонс заходів публікують користувачі Facebook. На ньому Комаровський повідомляє, що відвідає Урал і Сибір з 12 по 21 квітня. "У кожному місті у нас вудбцдеться великий семінар тривалістю близько 4 годин, де ми обговорюватимемо найгостріші, найактуальніші питання дитини і, сподіваюся, здоров'я, благополуччя, взаємовідносин його батьків ... Намагатимуся бути вам максимально корисним", - говорить Комаровський.
Журналісти видання "Коментарі. Харків" запитали Комаровського, чому він вирішив вирушити в Росію.
"Я не готовий зараз давати будь-які коментарі", - такою була його офіційна відповідь.
При цьому на офіційній сторінці педіатра в Facebook немає жодної інформації про майбутню поїздку в РФ.
Євген Комаровський - відомий український педіатр. 18 квітня 2019 року під час представлення членів своєї команди в ефірі програми "Право на владу" тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський назвав його "експертом" і "своїм радником з питань медицини". В інтерв'ю виданню "Гордон" від 1 червня 2019 року Комаровський казав, що "з Зеленським як із президентом ще не спілкувався". При цьому в інтерв'ю від 26 червня 2019 року він говорить, що "за 3 тижні в радниках (президента. - Ред.) отримав щеплення від нашої політики". У списку радників глави держави, який Адміністрація президента надала журналістам 19 червня, прізвища Комаровського немає.
Иди лечись.
Не обращайте внимание.
РеЗЕдент відправляється в логово ворога. Помянем не чокаючись
за что зебилы ни возьмутся
всё превращается в говно
а если за говно берутся
то просто тратят меньше сил
пришел шоу мен и вся братия ломанулась на гастроли аж кипы поспадали
И работать не нужно, и отвечать ни за что не нужно, и деньги дураки сами несут!
Гражданин-товарищ, просто языком махать умеет убедительно, как Анька Германька или Инька Богосранская у Овоща. И не более того.
нечего невинность корчить.
И х.р на него с его "авторитетом". путен тоже авторитет в определённых кругах.
Так что засунь свой авторитет сам знаешь куда...
а так - ссыт в глаза с телевизора ...
Может это просто его кличка?
Да ладно это так, в задницу ему вируса..