 У Кам'янському під час руху автобуса з 20 школярами і двома вчителями помер водій: некерований автозасіб протаранив огорожу і ліхтарний стовп. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-ресурс "Событие", водій автобуса, який прямував від готелю "Зоря" проспектом Шевченка, помер за кермом.
Некерований транспортний засіб з дітьми в салоні перетнув трамвайні колії, скотився з проїжджої частини і врізався в паркан споруджуваного супермаркету на перехресті проспектів Аношкіна і Шевченка, протаранивши ліхтарний стовп. За попередньою інформацією, у водія стався інсульт. Чоловікові було 68 років.
Коли автобус почав повертати в бік споруджуваного супермаркету, з його передніх дверей вистрибнув чоловік. Цей момент зафіксували камери спостереження. Пізніше вдалося встановити, що це була вчителька фізкультури, яка згодом розповіла, що намагалася покликати когось на допомогу.
В автобусі перебували 20 дітей і двоє вчителів. Всі вони живі.
А, как так получилось, что девочка выпала на дорогу?
Далі як то кажуть буде, підвищення пенсійного віку не за горами, бо молодь тікає з України, а робить хтось має.
Чоловіку 68 років, а він ще і досі не на пенсії, а баранку крутить!
Слава нашій владі!
кого она думала позвать, выпрыгивая...и оставляя детей в опасности?
А взагалі-то, вчителів, які супроводжують дітей слід було-б підготувати на предмет як загальмувати автобус і показати де знаходиться гальмівна педаль і ручне гальмо.
Близьким померлого, співчуття.
Державна служба України з безпеки на транспорті - наші вітання. Покидьки довбані!
"По предварительной информации, у водителя случился инсульт. Мужчине было 68 лет."
Не кажучи вже про дітей. Сподіваюсь, вони були шкільного віку і не інваліди? І ніхто не здогадався, що робити?
Завжди казав, що дебілізація народу пробиває чергове дно. Їм ще пощастило, що автобус не протаранив зустрічку...
У них водитель отделен от салона выступающим кожухом моторного отсека. Там вначале надо вытащить водителя с его места и только потом кто-то сможет туда залезть. Ну или как в крутых боевиках: выбить окно, выпрыгнуть по направлению вперед, ухватившись за водительскую дверь, распахнуть ее на ходу, выбросить водителя и занять его место. Извините, но это фантастика.
Вот более подробно: https://gorod.dp.ua/news/169381
Обратите внимание на последнюю фотографию.
Поймите, это "Эталон", а не ЛАЗ, Икарус, Спринтер или современный б/у автобус из Европы. Тут на водительское сиденье - только через улицу, через отдельную дверь.