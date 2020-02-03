 "Слава Україні": президент Туреччини Ердоган привітав військових українською мовою під час офіційної зустрічі в Маріїнському палаці. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час офіційної церемонії зустрічі в Маріїнському палаці турецький президент звернувся до військових з привітанням "Слава Україні".
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У Туреччині почалася зустріч Зеленського з Ердоганом. ВIДЕО
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Слава Туреччині !
в раше на сопли стекут от такой новыны - будут вопить "Эрдоган скатился до нацизма !"
На вейґт, він не рєшається.
виходить Ердоган більше український президент ніж ЗЕ, от млинець...
фу какой.. неискренний
Вот "Украина -порноактриса" - это запросто
- Даже два !!! подумала Онфіса Попова. »
Строиться - значит быть покорным, смирно - значит быть смиренным, терпеть.
Тепер ті ж самі команди, але українсько.
Шикуйсь, Струнко.
Шикуйсь означає вистроїтись із шиком.
А струнко означає бути сміливим, струнким і мати в собі гордість.
пс Підгледіла на твіттері.
"Иван Васильевич меняет профессию"
Так ему и надо.)
а вон тот коротышка плюгавый, хотя бы раз сказал - Слава Украине!
Хоть где нибудь?
Tanya Adams
@ZfgNJacNyZVZlYR
·2 ч
Только что, Эрдоган почетному караулу: "Слава УкраИне!" И сзади ухмыляющийся Вава - даже не понял что об него только что вытерли подошвы сапог
Бедолага ЗЕ от такой воинственности небось все бриони обмочил.
ЗЕЛЕНОЕ ТЫ НЕПОРОЗУМИННЯ!!!))))