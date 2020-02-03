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 "Слава Україні": президент Туреччини Ердоган привітав військових українською мовою під час офіційної зустрічі в Маріїнському палаці. ВIДЕО

Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган привітав українських військових їхньої почесної варти українською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час офіційної церемонії зустрічі в Маріїнському палаці турецький президент звернувся до військових з привітанням "Слава Україні".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Ердоган зустрілися в Києві. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173447
 
   
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Янычарам Слава!!! Нада было еще зебоба ятаганом вломить
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Україні Слава !
Слава Туреччині !

в раше на сопли стекут от такой новыны - будут вопить "Эрдоган скатился до нацизма !" "Слава Україні": президент Туреччини Ердоган привітав військових українською мовою під час офіційної зустрічі в Маріїнському палаці - Цензор.НЕТ 8839
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шкіряним, хіба що...за «термос, і німецьку актрису»....
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Цікаво інше - почесна варта відповіла Ердогану: "Героям Слава!", а головнокомандувач ??!! змовчав.
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на то він і гавнокомандувач у нас такий. Квартальний генерал
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горло береже...бо ті слова йому піском деруть! (мабудь)
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Когда зеленскому говорят слова "Слава Україні" он хочет ответить "Здравия желаю" "Слава Україні": президент Туреччини Ердоган привітав військових українською мовою під час офіційної зустрічі в Маріїнському палаці - Цензор.НЕТ 9227
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це якби служив. а так - просто всирається.
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А что у Зеленского с лицом и походкой? На Медведева стал похож...
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Це лайт версія Путіна.
На вейґт, він не рєшається.
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А наш президент вітав військових таким чином ?
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та слава Богу, що хоч вiдповiв... може ще вийде з вiслюка оманського хоч якийсь нацiоналiст, а не малорос.
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Ні, він у таких випадках передає слово мамі дружини, у шльопках...
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тобто в самого язик не повертається...
виходить Ердоган більше український президент ніж ЗЕ, от млинець...
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Тут така справа. Ердоган прилетів в Україну, а Зеля живе в Малоросії... Вони випадково взагалі зустрілись. "Слава Україні": президент Туреччини Ердоган привітав військових українською мовою під час офіційної зустрічі в Маріїнському палаці - Цензор.НЕТ 9799
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Если бы он сказал что путин *****..я бы поверил в его искренность...а так это все показуха...
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а петр алексеевич сказал?
фу какой.. неискренний "Слава Україні": президент Туреччини Ердоган привітав військових українською мовою під час офіційної зустрічі в Маріїнському палаці - Цензор.НЕТ 5262
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Цікаво - яку "зраду" придумають петюнчики під цією новиною. "Слава Украине": президент Турции Эрдоган поприветствовал военных на украинском языке во время официальной встречи в Мариинском дворце - Цензор.НЕТ 9733
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Тут больше интересно какую "пэрэмогу" в этом увидели зебилы....
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Они ищут ответ кто украл фабрику Карла Маркса
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Я могу тебе выслать список сотен фабрик, которые никто "не украл" и они благополучно сконали... Работники лишились зарплат, а бюджет налогов. И да... барыга - это тот, кто дешево купил и дорого продает (например, элитные аппартаменты в Крыму). А тот кто производит продукцию, во всем мире, считается уважаемым промышленником и налогоплательщиком
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Дуже просту - замість Ердогана мав би це зробити Зеля. але ж це зашквар для 4-разового косаря.
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А шо то за кловун біля президента Туреччини?
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коли лунає військове вітання, то струнко стоять всі (обличчям хто вітає до тих кого вітають). А на кадрі як мінімум 1 не знає цього. (може він просто повз проходив і вирішив зупинитись і подивитись що там відбуваєьться?)
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А наш ватный президент не может из себя выдавить "Слава Украине"
Вот "Украина -порноактриса" - это запросто
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не порно , а актриса в фильмах для ВЗРОСЛЫХ !!!
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цапы оху...ли - они же писали, шо так ,только фашисты говорят - Эрдоган султан ,но не фашист и это уж точно))
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Кацапы, да и наши тоже, не отличают фашистов от нацистов. И понятия не имеют, что на Нюрнгберском процессе осудили нацизм, а не фашизм...
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Если бы не Порох и "кровавая хунта", то до сих пор бы было совковое приветствие "здравствуйте таварищи". Украине повезло с "киевской хунтой" в 2014 году.
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У тебе на Лахтє-2 пєрєкус? Стараєшься войті в образ украінца?
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Почесна варта вже почала звикати до "шалом мальчики", а тут бац і "Слава Україні"...
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Хоч хтось із цих двох володіє українською мовою
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Османы при всем что было, в общем всегда старались держать Украину в союзниках, как щит от дикой орды с севера им это всегда было выгодно.
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«- С....ка ! Лучше он би єщьо одін наш Су-24 сбіл !!!!!!, подумал Афанасій Скабєєв.
- Даже два !!! подумала Онфіса Попова. »
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Этот Эрдо классно умеет тролить Бубочку!!
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Якщо взяти команди на росіскій мові - стойся, смирно.
Строиться - значит быть покорным, смирно - значит быть смиренным, терпеть.
Тепер ті ж самі команди, але українсько.
Шикуйсь, Струнко.
Шикуйсь означає вистроїтись із шиком.
А струнко означає бути сміливим, струнким і мати в собі гордість.
пс Підгледіла на твіттері.
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- Вельми понеже… весьма вами благодарен! Поелику мы... зело... на самолёт опаздываем!

"Иван Васильевич меняет профессию"
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....не спроста СУЛТАН к нам приехал , ой не спроста (((( будет БОЛЬШОЙ шухер !!!
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Ефект Зебіла-Порошенка не новий - варто глянути на події в часи Руїни коли Виговський намагався заручитися підтримкою Туреччини і Польші щоб витягнути з лап Московії козаччину і як вона йому відплатила. як Мазепа намагався зробити те ж саме. а потім Петлюра. Але ж ні - для зьобів мокшань це ж мишебратья і надо прекратіть стрілять.
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Саме тому я була впевнена, що Петі потрібно було менше гратись в демократію, бути більш жорстким.
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готовит зеленский антипутинскую коалицию судьба крыма в руках эрдогана зеленского
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Эрдоган сказал волшебные слова... Молодец!! У русни неполноценной от ощущения мнимого вяличия язык не повернется сказать истину: "Слава Украине!!"
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НАРОД , у моей жены , СЕСТРА имеет двух дочек , одна дочь замужем за УКРАИНЦЕМ , другая за ТУРКОМ !!!! ПЕРЕЖИВАЕТ за обох , чтоб не началась ВОЙНА !!! вот **** МОСКОВСКАЯ , жить ни кому недает !!!(((
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а вон тот коротышка плюгавый, хотя бы раз сказал - Слава Украине!
Хоть где нибудь?

Tanya Adams





@ZfgNJacNyZVZlYR

·2 ч

Только что, Эрдоган почетному караулу: "Слава УкраИне!" И сзади ухмыляющийся Вава - даже не понял что об него только что вытерли подошвы сапог

"Слава Україні": президент Туреччини Ердоган привітав військових українською мовою під час офіційної зустрічі в Маріїнському палаці - Цензор.НЕТ 4391
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Альянс Польща-Україна-Туреччина та Балтійські країни був би нівроку.
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Айно? Іпен ти дурню ще нич не нашрайбав...
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Если бы он в рассии при встрече с путиным это сказал,вот это была бы новость 😀
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Надо было после этого еще ЗЕ саечку за испуг дать.
Бедолага ЗЕ от такой воинственности небось все бриони обмочил.
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И на вопрос "чей Крым?" незамедлительно ответил "как чей? Конечно турецкий!"
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Турок каже Слава Україні, а бубочка? От, пілять, президента ідіоти вибрали...
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