 "Слава Україні": президент Туреччини Ердоган привітав військових українською мовою під час офіційної зустрічі в Маріїнському палаці. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час офіційної церемонії зустрічі в Маріїнському палаці турецький президент звернувся до військових з привітанням "Слава Україні".

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