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Все про:суд (5755) УПЦ МП (559) Епіфаній (227) ПЦУ (521)

 Московський патріархат судиться за кожну громаду, яка перейшла в ПЦУ, - Епіфаній. ВIДЕО

Практично щодо кожної громади, яка приєдналася до Православної церкви України, є судові позови з боку Російської церкви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Предстоятель Православної церкви України Епіфаній під час пресконференції з нагоди першої річниці його інтронізації.

"Звичайно, ті процеси, які ми бачили відразу після вручення Томосу, були більш активними, зараз вони певною мірою призупинилися і є багато на це причин, які я не раз вже озвучував. Це пов’язано і певною мірою з якимись політичними аспектами, зараз, на жаль, і певні обласні адміністрації блокують перереєстрацію, московський патріархат будь-яким чином намагається призупинити цей процес через судові позови. Тобто практично по кожній громаді, яка долучилася до нашої церкви, зараз є відповідний позов з боку Російської православної церкви. Вони лякають людей, створюють штучно конфлікти, роблять картинку для того, щоб потім її далі тиражувати не тільки в Україні, а й за кордоном", - зазначив Епіфаній.

Він наголосив, що громади, які долучилися до ПЦУ, зробили це згідно з Конституцією України та українським законодавством.

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"Кожна громада має право визначитися і обрати той релігійний центр, до якого бажає належати. Тому зараз є певні перепони юридичного характеру", - додав митрополит.

Крім того Епіфаній нагадав, що ПЦУ відкрита для православних українців, які прагнуть бути в цій церкві і будувати її далі.

"Протягом минулого року до нас приєдналися дійсно близько 600 громад, які перейшли від Російської православної церкви", - нагадав глава ПЦУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173426
 
 
 Топ коментарі
 
Без Портнова, Богдана, Ермака и Зели (именно в этой последовательности) здесь явно не обошлось. Московский патриархат судится за каждую общину, которая перешла в ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 6102
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Баканов показательно ходит в РПЦ !
О чём тут вообще можно говорить...
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кацапа сраною мітлою не викуриш... ета всьо ісконна яво собственнасть(
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ну таки . то что это правительство не сумеет просто продать . просудит всем кто заплатит через печерский суд
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Без Портнова, Богдана, Ермака и Зели (именно в этой последовательности) здесь явно не обошлось. Московский патриархат судится за каждую общину, которая перешла в ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 6102
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Баканов показательно ходит в РПЦ !
О чём тут вообще можно говорить...
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"Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм принадлежит Московскому патриархату, которого в действительности не существует и который выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах", - заявил Баканов.

"Я не могу себе представить, чтобы на небесах существовало разделение для верующих церквей с Томосом и тех, кто ходит в другие храмы. Я могу помолиться и в синагоге, и в мечети - человек идет к богу, а не к патриархату", - добавил он.https://www.obozrevatel.com/society/tsinichno-ispolzuyut-bakanov-priznalsya-chto-yavlyaetsya-prihozhaninom-rpts-v-ukraine/amp.htm
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да... да... да... очень хорошо помню времена, когда проповедовали де юре пролетарский интернационализм, а де факто продвигали имперские интересы кацапов...
"какая разница" = "я за кацапов" Московский патриархат судится за каждую общину, которая перешла в ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 2604
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Есть очень простой тест. Если в Храме собирают деньги на Украинскую Армию- то там чтут Бога. Если нет- чтут сатану. Проверьте сами.
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плюс отпевание. кацапьі не отпевают украинских во
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Исповедуется ФСБ, ну так Порошенко и Зеленский то же крещены в УПЦ МП.
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кацапа сраною мітлою не викуриш... ета всьо ісконна яво собственнасть(
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они считают, что они всех кормят... кого-то напоминает...
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..Боритэся-поборэтэ...с Вами Господь и Правда....
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))) у мацковского патриархата наступили судные дни. за ними, на горизонте уже маячать критические ))
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РПЦ МП не имеет лицензии Томоса на осуществление и продажу магических услуг от Яхве и его сына...
Пускай катятся городами колдуны и еретики мокшанские!)))
Их поганые КАПИЩА теперь освящены и переданы воле Божьей...
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Церковь отделена от государства..какие суды государственные принимают дела такие!?.....или за пушнину все можна!? ..
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Это дело в юрисдикции СУДА БОЖЬЯ!)))
вот в него пускай и подают иски...
Если Бог не покарает ПЦУ...значит ПЦУ права!)))
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какие СУДЫ, если церковь отделена от государства???
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А яке відношення наш цивільний,(а може-дебільний), суд має до справ церковних? Виходить,що якщо громада вирішила приєднатись до ПЦУ,а кацапські попи проти,то що,тепер суд буде вирішувати,до якої церкви ходити парафіянам? Як на мене, це якось дуже чудно,щонайменше...
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РПЦ МП и КГБ-ФСБ едины...
В наглости...лжи и подлости!)))
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Что общего у СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ...ШАМАНОВ и КОЛДУНОВ...и РПЦ МП!?
У всех у них нет ТОМОСА!))))
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поки отець Онуфрій обходив Онєжське озеро, вселенський патріарх позбавив його титулів, і тепер він просто єпіскоп Києвський:
Московский патриархат судится за каждую общину, которая перешла в ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 177
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Правительство ЗЕбилов - это правительство предательства!
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кацапо-фашисткую нечисть нужно выжигать под корень!
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Я вообще балдею от московской идеи навязать свою войну братскому народу, зная что малоросы и кацапы Украины при этом продолжают ходить в церкви Московского патриархата.
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ПОДІЇ, ПРО ВИХІД ВІРУЮЧИХ З ВОРОЖОГО МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ (УПЦ- МС)
ДО РІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ПЦУ.
МОЖНА ДЕТАЛЬНО ВИВЧИТИ В РЕЛІГІЙНО ІНФОРМАЦІЙНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ, (RISY).Московський патріархат судиться за кожну громаду, яка перейшла в ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 8091
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Завдяки таким телепням як ти, заблоковано процес перейменування МП в РПЦ.
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тупой московитский холуй..но с нехилым именьицем под карпатами..бох ихонный кацапский видатьпослал, как паше -мерсы....
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"практически по каждой общине, которая присоединилась к нашей церкви, сейчас соответствующий иск со стороны Российской православной церкви. ", сказал Епифаний.
Он отметил, что общины, которые присоединились к ПЦУ, сделали это в соответствии с Конституцией Украины и украинским законодательством"

Общины могут гулять, куда кто хочет, а вот церковное имущество, строго по Конституции и закону, принадлежит конкретным физическим и юридическим лицам и не может быть отобрано по желанию тех, кто им изредка пользовался или рядом живет, именно поэтому каждая незаконная конфискация храма или утвари оспаривается в суде и успешно защищается там.

Каждая община имеет право определиться и выбрать тот религиозный центр, к которому желает принадлежать. Поэтому сейчас есть определенные преграды юридического характера "

Вот то то и оно, что для "меняющих религиозный центр" законом не предусмотрено получить на шару сельский храм или монастырь, принадлежащий физическому лицу - настоятелю от УПЦ.
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