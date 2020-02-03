 Московський патріархат судиться за кожну громаду, яка перейшла в ПЦУ, - Епіфаній. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Предстоятель Православної церкви України Епіфаній під час пресконференції з нагоди першої річниці його інтронізації.
"Звичайно, ті процеси, які ми бачили відразу після вручення Томосу, були більш активними, зараз вони певною мірою призупинилися і є багато на це причин, які я не раз вже озвучував. Це пов’язано і певною мірою з якимись політичними аспектами, зараз, на жаль, і певні обласні адміністрації блокують перереєстрацію, московський патріархат будь-яким чином намагається призупинити цей процес через судові позови. Тобто практично по кожній громаді, яка долучилася до нашої церкви, зараз є відповідний позов з боку Російської православної церкви. Вони лякають людей, створюють штучно конфлікти, роблять картинку для того, щоб потім її далі тиражувати не тільки в Україні, а й за кордоном", - зазначив Епіфаній.
Він наголосив, що громади, які долучилися до ПЦУ, зробили це згідно з Конституцією України та українським законодавством.
"Кожна громада має право визначитися і обрати той релігійний центр, до якого бажає належати. Тому зараз є певні перепони юридичного характеру", - додав митрополит.
Крім того Епіфаній нагадав, що ПЦУ відкрита для православних українців, які прагнуть бути в цій церкві і будувати її далі.
"Протягом минулого року до нас приєдналися дійсно близько 600 громад, які перейшли від Російської православної церкви", - нагадав глава ПЦУ.
О чём тут вообще можно говорить...
"Я не могу себе представить, чтобы на небесах существовало разделение для верующих церквей с Томосом и тех, кто ходит в другие храмы. Я могу помолиться и в синагоге, и в мечети - человек идет к богу, а не к патриархату", - добавил он.https://www.obozrevatel.com/society/tsinichno-ispolzuyut-bakanov-priznalsya-chto-yavlyaetsya-prihozhaninom-rpts-v-ukraine/amp.htm
"какая разница" = "я за кацапов"
Пускай катятся городами колдуны и еретики мокшанские!)))
Их поганые КАПИЩА теперь освящены и переданы воле Божьей...
вот в него пускай и подают иски...
Если Бог не покарает ПЦУ...значит ПЦУ права!)))
В наглости...лжи и подлости!)))
У всех у них нет ТОМОСА!))))
ДО РІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ПЦУ.
МОЖНА ДЕТАЛЬНО ВИВЧИТИ В РЕЛІГІЙНО ІНФОРМАЦІЙНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ, (RISY).
Он отметил, что общины, которые присоединились к ПЦУ, сделали это в соответствии с Конституцией Украины и украинским законодательством"
Общины могут гулять, куда кто хочет, а вот церковное имущество, строго по Конституции и закону, принадлежит конкретным физическим и юридическим лицам и не может быть отобрано по желанию тех, кто им изредка пользовался или рядом живет, именно поэтому каждая незаконная конфискация храма или утвари оспаривается в суде и успешно защищается там.
Каждая община имеет право определиться и выбрать тот религиозный центр, к которому желает принадлежать. Поэтому сейчас есть определенные преграды юридического характера "
Вот то то и оно, что для "меняющих религиозный центр" законом не предусмотрено получить на шару сельский храм или монастырь, принадлежащий физическому лицу - настоятелю от УПЦ.
Є РПЦ і ПЦУ.
https://www.ec-patr.org/dioceses.php?lang=en&id=99