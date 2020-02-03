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 Політика України, Економіка
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Все про:бізнес (400) кредит (231) Гончарук_Олексій (603)

 Десятки тисяч підприємців цьогоріч можуть розраховувати на доступні кредити, - Гончарук дав старт кредитній програмі "5-7-9%". ВIДЕО

Десятки тисяч підприємців можуть отримати кредити за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" в 2020 році, очікує прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Ми впевнені, що вже цього року десятки тисяч зможуть скористатися цією програмою", - сказав Гончарук під час презентації зазначеної програми в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Він зазначив, що кожен підприємець, який подав заявку, отримає зворотний зв'язок.

"Для початку власної справи в Україні не вистачає доступного ресурсу. У нас дуже дорогі кредити, майже не розвинений фінансовий ринок. Це призводить до того, що якщо людина хоче розпочати власну справу, на жаль, вона не може залучити ресурси. Тому ми почали вирішувати цю проблему. І сьогодні стартує програма "5-7-9"", - сказав на заході Гончарук, пише lb.ua.

Суть програми полягає в тому, що держава буде компенсувати частину кредитної ставки, щоб бізнесмен міг отримати інвестиційний кредит під 5%, 7% або 9%. Ставка залежить від кількості робочих місць, які створює підприємець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Однією з головних проблем економіки України є те, що гроші дуже дорогі, - Гончарук

Бізнесмен має представити свій бізнес-план і бути готовим зробити стартовий внесок.

"Пробуйте, намагайтеся. Навіть якщо не вийде з першого разу, у нас створена екосистема, яка дозволить подивитися на свій бізнес-план критично, переробити його і прийти для отримання ресурсів вдруге, маючи вже більше шансів на успіх", - сказав Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173412
 
 
 Топ коментарі
 
Десятки тысяч предпринимателей в этом году прекратят свою деятельность .
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Пизда платежному балансу))) Выдатут кредиты торгашам - загонят экономику в глубокий зеленый зад)))
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Если ты не Бенина шестерка из СН то получить ты можешь только от мертвого осла уши!
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Десятки тысяч предпринимателей в этом году прекратят свою деятельность .
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Пока в стране не будет нормальных судов, а будут судьи взяточники и ДНРовские сепары, никто не будет деньги вкладывать в предприятия. А Гончаруку нужно было бы позаботиться о сняти с должностей коррупционных силовиков - генпрокурора и главу СБУ, которые увязли в скандале с пленками об откатах 20-30% с контрабандистов.
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Все медленно и потихоньку, но шло на поправку. Но тут простому нариду понадобилось все изменить и вернуть портновское правосудие.

Десятки тысяч предпринимателей в этом году могут рассчитывать на доступные кредиты, - Гончарук дал старт кредитной программе "5-7-9%" - Цензор.НЕТ 6042
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он, премьер, на - перечисленных..., имеет такое же влияние как Папа Карло на Ватикан ( как пример) - он у них, просто за "Фукса"...
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это не проблема - еще 1 000 000 "заробитчан", и нет проблемы - да и прямая выгода, зЭлень ( НАСТОЯЩУЮ) в страну ввозят
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Выделили в бюджете 2 млрд. Сумма кредита, согласно программы составляет 1 млн 500 тыс. Делим, получаем 1 тыс 300 человек на всю Украину. Он реально профан.
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Не маю сумніву, що ти голосував за чесного патріота, пана Петра Порошенка, який нічого не вкрав.
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и даже знаю имена этих предпринимателей. Клика близкая к Бене
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***** платежному балансу))) Выдатут кредиты торгашам - загонят экономику в глубокий зеленый зад)))
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В бюджете 2020? Нуль целых и нуль десятых копейки. С какого-то фонда, если вдруг случится чудо и поступления превысят плановые.
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Чтобы вывести деньги на карту, оплатите сначала комиссию на карту нигерийского принца...
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Если ты не Бенина шестерка из СН то получить ты можешь только от мертвого осла уши!
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Придбання РРО під кредит з відсотком в 5% - це дуже вигідно!
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Може 5+7+9%? Гончарук не сильно париться з математичними знаками, бо профан в економіці (с). Десятки тысяч предпринимателей в этом году могут рассчитывать на доступные кредиты, - Гончарук дал старт кредитной программе "5-7-9%" - Цензор.НЕТ 368
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Ага, вже біжу. Хіба що можна взяти кредит і на ці гроші злинять в Польшу з цього убогого цирку.
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K0५EGAR





@EgarK0
Сегодня китай упал на 9% и приостановил торги. Уханьские ДЛБ, скрестившие белки вируса СПИДа с вирусом гриппа, могут быть довольны.Китай сжёг на бирже 150 млрд йуаней для поддержания экономики, но это не сработало. Коронавирус оказался сильнее. Завтра посыпятся сырьевые банановые республики типа росии, Украины, Африки.
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Украина торгует с/х сырьем. Поскольку жрать хочется постоянно, никакого "посыпется" Украину не ждет. Если только зебанаты не помогут...
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а курсовую разницу кто будет компенсировать? Десятки тысяч предпринимателей в этом году могут рассчитывать на доступные кредиты, - Гончарук дал старт кредитной программе "5-7-9%" - Цензор.НЕТ 6388 по программе Гройсмана, курс смог снизится до 23 с копейками, пока вы её не похерили. праффесианалы с трускавецкими дипломами...
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....дал старт кредитной программе "5-7-9%"....В місяць!
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на да, газ подешевел но транспортировка выросла. так и с кредитами будет, ставка 5% + сбор какой нибудь 23%
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яким чином квас здешевів? в грудні був по 6,18, в січні 6,9?!
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За чей счет банкет, чепушило??? И кто тебе сказал, что лично я, хочу, чтоп кредиты предпринимателям субсидировались государством из моего кармана? Чего это я должен субсидировать получение прибыли кемто, а?
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А где деньги можно получить? Загранпаспорт я уже сделал
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Не люблю заранее критиковать и оаспростронять зраду. Но блин, эти товарищи настолько криворукие, что я тупо не верю ничему. На данный момент, все к чему они прикасались превращалось в шлак, типа Мидас наоборот - Дерьмидас
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З податками, які планує зевлада займатися підприємництвом невигідно.
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Сволоч, мой карман - это что тебе, рог изобилия или что?
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Гончарук вже добив економіку! Поверніть хоч Гройсмана, він набагато розумніший, при ньому все працювало, може виправить становище! Якщо йому вови й петі заважати не стануть!
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Десятки тисяч підприємців цьогоріч можуть розраховувати на доступні кредити, - Гончарук дав старт кредитній програмі "5-7-9%" - Цензор.НЕТ 3106

По итогам 2019 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% больше чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Десятки тисяч підприємців цьогоріч можуть розраховувати на доступні кредити, - Гончарук дав старт кредитній програмі "5-7-9%" - Цензор.НЕТ 3106Сотрудничество Украины и Европы: инвестиции и торговля в 2019 годуУкраина больше всего товаров импортировала из Польши, Германии, Италии. Среди крупнейших стран-инвесторов в Украину в 2019 году был Кипр. 26 декабря 2019, 14:32
Так, дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 10% - до 13,947 миллиарда долларов, профицит внешней торговли услугами - на 36%, до 1,830 миллиарда долларов.
По итогам 2018 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины был сведен с дефицитом на уровне 11,492 миллиарда долларов, что на 32,9% выше дефицита за 2017 год.
При этом в Украине растет объем оборота розничной торговли.
В 2019 году рост составил 10,5%. а годом ранее - 6,2%.
Ранее были озвучены объемы торговли Украины с Россией.
Украина в январе-сентябре 2019 года экспортировала в Россию товаров на 2 млрд 453 млн долларов.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/02/03/novost/jekonomika/deficit-vneshnej-torgovli-ukrainy-rastet
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...ускоряется путь к дефолту...после ОВГЗ дебильных еще и кредиты по блату с откатами..а нарот % заплатит, сейчас побегут многие вклады снимать, % на них будет такой, что доплачивать еще вкладчику придется чтобы тело вклада своего хотя бы забрать и без всяких %..., .....приколы продолжаются у "экономистов" ..... ....
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Не дуже цікава кредитна ставка... Могли б й меньшу зробити якщо пійшла така піянка..
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Доходы бюджета за январь недовыполнены на четверть. Деньги печатать собрались? Десятки тисяч підприємців цьогоріч можуть розраховувати на доступні кредити, - Гончарук дав старт кредитній програмі "5-7-9%" - Цензор.НЕТ 4793
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Их уже печатают с того дня как Гончарук извинятся к шмаркле ходил.
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9 відсотків то мало??? І до того потрібна застава під кредит... А якщо в людини нема, а є руки, мізки, ідея??? - #єр йому, а не кредит...
Гадаю, що чергова профанація....
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фото бюлетня із відміткою навпроти "Слуги народу"
Як ще розрахуватись із армією фальсифікаторів?
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Тема уже пробита,кредиты 9%.Для получения 1 лимона залог в 3 лимона.На вопрос "а если я найму 18 человек,мне что кредит в 0% выйдет",скромно молчали.
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Застава 3 млн, оціненої Приватом нерухомості)
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Собрали налоги со всех,с этих денег выдадут блатные кредиты особенным за взятки и пропиарятся как добренькие правители,нормально работает команда туманоголового и профана.
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НУ а як ще можно боротись із корупцією, як не створенням категорії обраних і роздачею державних грошей (пільг) у ручному режимі?
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это условия что б получить кредит обычному предпринимателю..

конечно же всё написано так, что б их предприниматели получить не могли, просто 2 млрд грн Гончарук с Зеленским раскрадут.
а предприниматели сейчас сами массово закрываются из за принятых драконовских штрафах и законов 128 и 129
в день в каждом районе Киева подают около 1000 предпринимателей, за год до 5 млн их закроются и свернут свой бизнес вообще либо
полностью уйдут в тень.. вот такие вот у нас реформаторы у власти
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Учитывая уровень познаний в математике зелебобиков, хочу уточнить - а какой будет финальный процент? Чтоб не оказалось, что 5+7+9% - это 579%?
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