 Десятки тисяч підприємців цьогоріч можуть розраховувати на доступні кредити, - Гончарук дав старт кредитній програмі "5-7-9%". ВIДЕО

"Ми впевнені, що вже цього року десятки тисяч зможуть скористатися цією програмою", - сказав Гончарук під час презентації зазначеної програми в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Він зазначив, що кожен підприємець, який подав заявку, отримає зворотний зв'язок.
"Для початку власної справи в Україні не вистачає доступного ресурсу. У нас дуже дорогі кредити, майже не розвинений фінансовий ринок. Це призводить до того, що якщо людина хоче розпочати власну справу, на жаль, вона не може залучити ресурси. Тому ми почали вирішувати цю проблему. І сьогодні стартує програма "5-7-9"", - сказав на заході Гончарук, пише lb.ua.
Суть програми полягає в тому, що держава буде компенсувати частину кредитної ставки, щоб бізнесмен міг отримати інвестиційний кредит під 5%, 7% або 9%. Ставка залежить від кількості робочих місць, які створює підприємець.
Бізнесмен має представити свій бізнес-план і бути готовим зробити стартовий внесок.
"Пробуйте, намагайтеся. Навіть якщо не вийде з першого разу, у нас створена екосистема, яка дозволить подивитися на свій бізнес-план критично, переробити його і прийти для отримання ресурсів вдруге, маючи вже більше шансів на успіх", - сказав Гончарук.
K0५EGAR
@EgarK0
Сегодня китай упал на 9% и приостановил торги. Уханьские ДЛБ, скрестившие белки вируса СПИДа с вирусом гриппа, могут быть довольны.Китай сжёг на бирже 150 млрд йуаней для поддержания экономики, но это не сработало. Коронавирус оказался сильнее. Завтра посыпятся сырьевые банановые республики типа росии, Украины, Африки.
По итогам 2019 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% больше чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Сотрудничество Украины и Европы: инвестиции и торговля в 2019 годуУкраина больше всего товаров импортировала из Польши, Германии, Италии. Среди крупнейших стран-инвесторов в Украину в 2019 году был Кипр. 26 декабря 2019, 14:32
Так, дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 10% - до 13,947 миллиарда долларов, профицит внешней торговли услугами - на 36%, до 1,830 миллиарда долларов.
По итогам 2018 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины был сведен с дефицитом на уровне 11,492 миллиарда долларов, что на 32,9% выше дефицита за 2017 год.
При этом в Украине растет объем оборота розничной торговли.
В 2019 году рост составил 10,5%. а годом ранее - 6,2%.
Ранее были озвучены объемы торговли Украины с Россией.
Украина в январе-сентябре 2019 года экспортировала в Россию товаров на 2 млрд 453 млн долларов.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/02/03/novost/jekonomika/deficit-vneshnej-torgovli-ukrainy-rastet
Гадаю, що чергова профанація....
Як ще розрахуватись із армією фальсифікаторів?
конечно же всё написано так, что б их предприниматели получить не могли, просто 2 млрд грн Гончарук с Зеленским раскрадут.
а предприниматели сейчас сами массово закрываются из за принятых драконовских штрафах и законов 128 и 129
в день в каждом районе Киева подают около 1000 предпринимателей, за год до 5 млн их закроются и свернут свой бизнес вообще либо
полностью уйдут в тень.. вот такие вот у нас реформаторы у власти
эко-579-пздц млядь.