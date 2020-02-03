 В ОРДЛО не виплачують зарплату або зменшують її розмір співробітникам, у яких немає "республіканських паспортів", - ГУР. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
"Керівники окремих підприємств не виплачують заробітну плату або зменшують її розмір працівникам, які не мають т. зв."республіканських паспортів". Водночас окупаційними адміністраціями доводиться інформація щодо першочергового отримання працівниками російського громадянства за умови наявності т.зв."паспорта ДНР/ЛНР", - йдеться в повідомленні.
Крім того, встановлено, що військовослужбовцям російсько-окупаційних військ з числа місцевого населення дають право на оформлення російського громадянства у позачерговому порядку і зі знижкою на оплату платежів.
- Dialog.ua
списати борги
У Владимира Зеленского рассчитывают провести выборы на Донбассе одновременно с голосованием в других регионах Украины.
Патриот Уася плохо спал, вздрагивая от каждого шороха в обоссанном подъезде старой хрущебы, несмотря выпитую балтику 9 и на то, что он устал, как черт после 12-часовой смены в пятерочке. Чуял Уася, что где-то там, за океаном, кто-то ему очень сильно завидует, задыхаясь от лютой злобы. Понимал Уася, что Джон из Майами, нежась под пальмами и трахая красоток в бикини, мечтает прийти к нему в его хрущевку на окраине городка. "У них там в Пиндосии дома картонные, даже ветром сдувает, да и в ипотеку на 50 лет. А большинство просто живет в трейлерах или просто бомжи." - рассуждал Уася, раздуваясь от гордости за свою наследную хату. Он регулярно читал тупичок и афтершок и знал об Америке гораздо больше самих американцев. "А у меня своя квартира. Завидуют нам амеры! Но пока есть армата, выдывэ и герои-разведчики мишкины и чепиги, никто к нам не сунется!".
Знал Уася, что есть кто-то и поближе, кто его, Уасю, люто ненавидел - просто за сам факт его существования. Француз Себастьян, любуясь морем на Лазурном берегу и запивая круассаны вином, мысленно убивал Уасю, мстя за свою нищету. И за поражение Наполеона. "Хотят за Бонапарта нам отомстить! Эх, вот молодец наш Кутузов был! Потерял больше в обороне, сжег Москву и убежал, но победил! А ваши натовцы так могут?! Нет у них нашего духа!". А где-то недалеко от Себастьяна ел сосиски с квашеной капустой и пил пиво Дитрих. И тоже ненавидел Уасю. Только его ненависть была сильнее и ярче, ведь обида была совсем недавно.
"Они там в Германии не могут простить нам нашу победу. И наше богатство. Я на форуме сдиланауназ читал, что они там моются по очереди в одной ванне. Воду экономят! А у здесь я могу лить сколько угодно. Вернее, мог, пока подонки из управляющей компании не поставили счетчики". Уася, как истинный патриот с русской смекалочкой поставил магнитик, но это не особо помогало, и платежка за жыкэха в последнее время его расстраивала. Последние разы пришлось даже брать микрокредит.
Уася верил в свою армию. Верил в лучшие танки армата, лучших в мире бойцов выдывэ и в лучшие в мире истребители. Но смутная тревога поселилась в его сердце. Армату не успевают поставить, паков фа все исчо нет. "А если нападут натовцы? Вон бандеровцев не могут поставить на место! Почему наш Президент медлит?! Дал бы команду, за три часа дошли бы до Киева!" - нервничал Уася, не понимая, почему дядя Вова не даст приказ на разгром Украины и не переиграет в сложной геополитической игре "западных партнеров", как щенков.
Мысленно Уася командовал штурмом Капитолия, когда услышал шаги в обоссанном подъезде. Его сердце учащенно забилось. "Диверсант НАТО!!! Неужели началось!? Неужели проспали нападение!?"
Уася осторожно, стараясь не шуметь, подошел к двери и посмотрел в глазок.
Продолжение следует.
https://graphitediamond.livejournal.com/146055.html?utm_source=embed_post