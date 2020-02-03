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Все про:ВР (5703) законопроект (921) інвестиції (281) англійська мова (22) Стефанчук Руслан (114)

 У Раді визначать перелік законів, які будуть перекладені англійською для інвесторів, - Стефанчук. ВIДЕО

У Верховній Раді буде визначено список законів, які будуть офіційно перекладені англійською мовою для інвесторів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив на погоджувальній раді керівників фракцій і груп у понеділок у Києві.

"Ми визначимо перелік законів, які будуть мати офіційний переклад англійською мовою ... Для того, щоб людина, яка хоче увійти в Україну, могла підняти ці законодавчі акти і подивитися від моменту супроводу їм внесення інвестицій до моменту захисту його прав у суді, щоб він адекватно міг усвідомлювати ті плюси і мінуси небезпеки, які можуть виникати", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в НБУ повідомили, що за минулий рік Україна отримала $2,5 мільярда прямих іноземних інвестицій.

Читайте: За минулий рік Україна отримала $2,5 мільярда прямих іноземних інвестицій, - НБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173395
 
 
 Топ коментарі
 
Жирное тело. арендующе квартиру у тёщи за деньги налогоплательщиков, опять опять либерторианит.
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на кетайский надо В Раде определят перечень законов, которые будут переведены на английский для инвесторов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2036
там инвесторов больше
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Жирное тело. арендующе квартиру у тёщи за деньги налогоплательщиков, опять опять либерторианит.
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Є у Гугл сервіс - перекладач, підключіть його до "держава у сартфоні". В Раде определят перечень законов, которые будут переведены на английский для инвесторов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5725
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Пусть переведет: судья Вовк. Вряд ли это переводимо на английский. Это суто украинский патент. Но нужно ли оно инвестору, большой вопрос.
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свинорил ...а чому для українців інший перелік "законів" ...що за дискримінація така
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вот ЗЕБИЛЫ
они английского не учили
В странах ЕС ВСЕ ЗАКОНЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕВОДЯТСЯ НА НЕСКОЛЬКО ЯЗЫКОВ
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на кетайский надо В Раде определят перечень законов, которые будут переведены на английский для инвесторов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2036
там инвесторов больше
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бл чем ты только не занимались,лишь бы в рот не брали!а вы налогоплательщики продавайте собак
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круто, похоже "остальные законы" к исполнению и ознакомлению инвесторам необязательны. нам наверное - тоже?
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Так за это же премии нуна выписать,за деньги налогоплательщиков,это нужно нововведение,без него никак инвестиции не зайдут. А то инвесторы в очереди стоят,без английского не могут никак
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в мафиозную страну никогда не будут инвестировать!
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Вже знаємо ваш проффесіональний переклад.
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Та ви ЗЕ-біли ті закони хоч на "марсіанську" мову перекладіть але поки самі їх виконувати не будете а "печерні" суди будуть виносити вироки в залежності від суми отриманого хабара не бачити вам ніяких інвестицій як своїх вух без зеркала!!!
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Хоспаде.. Какой стыд ... Эти кретины будут заседать и решать, какие законы переводить.... Потратят миллионы денег и времени на эту хрень.... Хотя по умолчанию на английский язык должны переводить все законы без разбору. Приняли - перевели.
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справа в тому, що будь-який реальний інвестор має, як мінімум консультатнтів, в тій країні, в яку планує інвестувати.

тож проблем з розумінням законодавства в нормального інветсора не існує.
видимість роботи, така видимість роботи.
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Создайте нормальные либеральные экономические законы и люди переведут их без помощи слуг. А так вы только курсовую разницу между собакой и кошкой можете издать.
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Перевод законов.
Гив ми мани энд кэн гоу фак няня. Ай эм он дьюти тудей.
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Йой! Вони із тими інвесторами зовсім подуріли! У вас не існує судової системи! Міняйте курв!!!
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Не раскачивайте лодку...осла тошнит... У Раді визначать перелік законів, які будуть перекладені англійською для інвесторів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4596
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Май нейм іс Махмуд енд ай ем юр няня фор тудей! Вер іс май мані мадер факер!?
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Є в Південній Америці така країна - Пуерто - Ріко...Так вона відразу продалась Штатам,з копалинами,народом і всіма потрохами ввійшла як штат...Пуерто ріканці як народ не надто,така собі суміш американських індійців,негрів,білих,схильні до неробства,наркотиків,загулів,але США їх все таки взяли у свою велику,демократичну і багату сім"ю...В мене питання - а чим ми гірші за пуерторіків?...Чому ми продаємось частинами?...Там землю,там підприємства,там людей,там закони на зручній англійській...Давайте продаймося оптом,на корню,бо нам та незалежність як свійській свині,яку випустили на волю в ліс...Бо ми тільки в неволі,як та свиня розмножувались,гладшали і прекрасно себе сі чули,а от як тільки почали дихати чистим повітрям свободи то нас відразу на півмільйона в рік меншає...
Ось така іронія...паскудна...самому не подобається...
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А мозгов не перевод законов у вас хватит??! Дебилы !! Вы сначала украинску мову выучите! И для начала для своих инвесторов сделайте нормальный климат для инвестиций!!! Никто к вам дебилам из-за бугра не прийдёт и ничего вкладывать не будет, хоть гопки скачите!! Ворюги и тупые бараны по хлеще всех предыдущих правителей и властей Украины!! Срамота и стыдоба! На весь мир опозорились!! Ездите только и кляньчите как нищие!!! Дайте нам денег , дайте нам оружие, дайте нам мир, и только дайте, дайте, дайте,.....нам. А сами не пробовали работать....! !!!
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Конкретнее, пожлуйста, каких инвесторов? Почему не на румынский или польский? Наверно англичане в очереди стоят.
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