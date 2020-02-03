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Все про:ВР (5703) нарада (27) Тимошенко (1326) Разумков Дмитро (365) Гончарук_Олексій (603)

 Разумков сьогодні збирає глав фракцій і прем'єр-міністра на робочу нараду о 21:00. ВIДЕО

Після вимоги глави фракції ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко провести термінову нараду глав депутатських фракцій з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком спікер Верховної Ради Дмитро Разумков ухвалив рішення зібрати її в понеділок увечері.

"Я не заперечую і пропоную сьогодні о 21:00 зібратися і з аналогічною пропозицією звертаюся до Кабінету міністрів", - заявив Разумков у понеділок на засіданні Погоджувальної ради Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Причиною скликання голів фракцій парламенту і присутності на цій нараді прем'єр-міністра стала вимога глави фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Вона вважає, що Гончарук має відзвітувати за зарплати членів уряду та їхніх заступників, обговорити з представниками політичних сил земельну реформу, передачу державних підприємств у концесію та новий трудовий кодекс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не треба забувати, що ситуація може швидко змінитися, і з крісел Ради можна опинитися знову ближче до людей, - Разумков попросив нардепів більш виважено висловлюватися в ефірах

"Я прошу дізнатися, чи буде можливість у прем'єр-міністра, чи немає в нього нарад сьогодні. Давайте відразу домовимося, що це буде робоча нарада в моєму кабінеті без піар-історій. Потрібно поговорити? Я готовий, вважаю, що це правильна позиція", - додав Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173393
 
   
 Топ коментарі
 
идиоты, дебилы. убожества - Шариковы рулят.
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разработать методологию обмена собак на газ?
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Це мій домашній , Оскар звать :

Разумков сегодня собирает глав фракций и премьер-министра на рабочее совещание в 21.00 - Цензор.НЕТ 2278
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разработать методологию обмена собак на газ?
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А все-таки таких как Юля садить надо сразу и надолго. А то от кормушки ее не оторвать
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ЮВТ хочет получить пищу для очередных оскорблений и клеветы.
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Да эти слуги сами успешно справляются со собственной дискредитацией, так же как и альтернативно одаренный премьер, Юля им и не нужна.
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а клована-зебіла на килим до себе ще не викликають?
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Завтра 4-е. Но для Гончарука это в общем должно быть облегчением. Только важно не забыть смыться. Причем уже до конца завтрашнего дня, иначе есть риск опоздать на самолет.
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Тимошенко выводи народ на революцию против бандитской власти! Прочь зебеню. Прочь антиукраинскую капиталистическую власть!
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Но это неважно. Сейчас самое главное понять, что хуже власти чем зеленского ещё не было в Украине. Это позорная власть, которую надо сносить немедленно. Если Тимошенко возглавит протест - она и победит на выборах! БОЖЕ ПОМОГИ СПАСТИ УКРАИНУ И ИЗБАВИТЬ НАС ОТ ВОРОВ!
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Под покровом ночи творить будут эти реформы!)))
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баба Юля предупреждала о Зели...
забытое, но шокирующее видео... Разумков сьогодні збирає глав фракцій і прем'єр-міністра на робочу нараду о 21:00 - Цензор.НЕТ 1693
исполнилось на 100%...

Тимошенко предупреждала - Олигархи ставят на ЗЕленого марионетку ( 2017 год )

https://youtu.be/-R8YIH1fs0Y

Разумков сьогодні збирає глав фракцій і прем'єр-міністра на робочу нараду о 21:00 - Цензор.НЕТ 9477







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Езжай на единственный курорт ДНР!))
Земляти тебя тумаками угостят...
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Нахрена оно Юле без камер?
Ну хоть на магнитофон нужно записать её крики за нарид!
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