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Все про:Держприкордонслужба (2399) контрабанда (1085) цигарки (448)

 На Волині прикордонники затримали рекордну цього року партію контрабандних сигарет - 67 тисяч пачок вартістю понад пів мільйона гривень. ВIДЕО

Сьогодні на Волині прикордонники затримали рекордну цього року партію контрабандних сигарет - 67 тисяч пачок сигарет вартістю понад пів мільйона гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, сигарети білоруського виробництва були заховані у вантажі будматеріалів в автомобілі "Сканія". За документами, водій через ПП "Доманове" віз із Мінська до Києва 18 піддонів піноблоків. Під час огляду виявилося, що піноблоки були тільки зовнішнім облицювальним матеріалом, а всередині був складений контрабандний вантаж.

Також дивіться: Контрабандист намагався вивезти 150 тис. пачок сигарет у Європу, прикриваючись неіснуючою дипломатичною недоторканністю, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173385
 
 
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про що це говорить? що вони до того возили спокійно, раз не побоялись таку крупну партію переправляти
це хвалена зюзянська рехворма митниці
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..один вопрос только..где берутся эти левые сигареты в таком огромном кол-стве и кто крышует этот бизнес?..без крыши и ну очень высокопосаженной, такое просто невозможно.. На Волині прикордонники затримали рекордну цього року партію контрабандних сигарет - 67 тисяч пачок вартістю понад пів мільйона гривень - Цензор.НЕТ 6198..я не об этой партии что сюда. интересно те, что отсюда.. На Волині прикордонники затримали рекордну цього року партію контрабандних сигарет - 67 тисяч пачок вартістю понад пів мільйона гривень - Цензор.НЕТ 8322..
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Про годовые рекорды говорят уже сразу в январе (ну ладно, второго февраля)?!!
Или погранцы что-то знают или что-то (для себя) уже решили,
раз с такой уверенностью дают прогнозы на год вперед.
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Подскажите где можно купить 67000 пачек сигарет за 500000 гривен.
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