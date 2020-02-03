 На Волині прикордонники затримали рекордну цього року партію контрабандних сигарет - 67 тисяч пачок вартістю понад пів мільйона гривень. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, сигарети білоруського виробництва були заховані у вантажі будматеріалів в автомобілі "Сканія". За документами, водій через ПП "Доманове" віз із Мінська до Києва 18 піддонів піноблоків. Під час огляду виявилося, що піноблоки були тільки зовнішнім облицювальним матеріалом, а всередині був складений контрабандний вантаж.

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