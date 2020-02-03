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Все про:Київська область (1108) будівництво (457) школа (780) Голик (65)

 Найближчими місяцями в межах програми "Велике будівництво" буде відкрито дві сучасні школи у Вишневому та Українці, - Голик. ВІДЕО+ФОТО

У найближчі місяці в Київській області буде відкрито дві сучасні школи в межах програми "Велике будівництво".

Як передає Цензор.НЕТ, радник прем'єр-міністра Юрій Голик розповів у Facebook про те, як триває завершення будівництва шкіл-довгобудів.

Найближчими місяцями в межах програми Велике будівництво буде відкрито дві сучасні школи у Вишневому та Українці, - Голик 01

"Школа у Вишневому. Сумнозвісний раніше місцевий довгобуд. Це одна з перших шкіл, яка буде відкрита цього року", - заявив Голик.

Старий корпус школи давно не справляється з навантаженням. У будівлі, розрахованій на 350 осіб, зараз у дві зміни навчається втричі більше дітей, ніж вона здатна прийняти. Новий корпус почали зводити в 2006 році, але більш як десятиліття не могли закінчити.

"Сьогодні разом з головою Київської ОДА Олексієм Чернишовим на власні очі переконалися, що до відкриття школи залишилося кілька тижнів", - зазначив Голик, додавши, що по всій Україні ще багато подібних довгобудів, які необхідно закінчити.

Також Голик і Чернишов оглянули нову школу в Українці. Її відкриття має відбутися в березні цього року.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів за дорученням президента працює над реалізацією програми, що отримала неформальну назву "Велике будівництво". Планується, що в 2020 році буде відкрито 100 нових шкіл, 100 нових дитячих садків і стадіонів. Крім того, буде відремонтовано понад 6 000 км доріг.

За словами радника прем'єр-міністра Юрій Голика, таких амбітних планів не було за всю історію української незалежності.

Найближчими місяцями в межах програми Велике будівництво буде відкрито дві сучасні школи у Вишневому та Українці, - Голик 02
Найближчими місяцями в межах програми Велике будівництво буде відкрито дві сучасні школи у Вишневому та Українці, - Голик 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173356
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно а каким боком этот Голик к этим школам! Их как минимум два года назад начали строить а эти Янелохи уже тут как тут примазались!
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Эту школу начали стоить при Порошенко ,и строят ее по плану застройщик от Акварелей.Каким боком там зедебилы примазались?
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Доброе утро страна дибилов!))) всем веселого и нескучного дня)))
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Доброе утро страна дибилов!))) всем веселого и нескучного дня)))
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Острожская академия... кампус есть, а университета нет. Университет -- это прежде всего люди. Люди, которым хорошо платят за хорошо проделанную работу.
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Интересно а каким боком этот Голик к этим школам! Их как минимум два года назад начали строить а эти Янелохи уже тут как тут примазались!
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Детей то нет. Пустые школы. К тому же дизайн,убогий...
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Эту школу начали стоить при Порошенко ,и строят ее по плану застройщик от Акварелей.Каким боком там зедебилы примазались?
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у Харкові у шкільному дворі будують автозаправку,во як зелені роблять...може ще десь побудують,гепа дає добро!!
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ЗЕдауны и тут себе приписали заслуги той власт. Школы начали строить еще при Порохе. У нас в Мелитополе за то время реконструировали пять школ, дороги сделали по всему городу и еще массу всего
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Еще одно достижение, построенное и профинансированное пАпередниками. Что будете делать, когда эти стройки закончатся
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а відео усе зроблено зделеку,щоб якісь недоробки не бачити,поспіхом для отчету робилось,цікаво,ще відео у стилі кацапо-реклами...
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Ну этот будет строить "там где волки спать боятся" людей нет а школы есть, чемпион по освоению
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