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Все про:Держдепартамент США (543) США (6035) Помпео (223)

 Журналістку, яка поставила Помпео запитання про Україну, виключили із преспулу Держдепу США. ВIДЕО

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео захищає рішення Державного департаменту США виключити репортера Національного громадського радіо (NPR) із преспулу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Таке рішення було ухвалено після того, як співробітниця NPR Мері Луїза Келлі поставила Помпео запитання про Україну і звільнення колишнього посла США Марі Йованович, яке широко обговорювали на судовому процесі, пов'язаному з імпічментом президента США Дональда Трампа.

"Я завжди вожу із собою величезний преспул. Але ми вимагаємо певної поведінки: просто говоріть правду і будьте чесними", - так відповів держсекретар США в інтерв’ю журналістці Радіо Азаттик (Казахськa редакція Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода) Айгерім Толеухан. Інтерв’ю відбулося в неділю, 2 лютого в столиці Казахстану Нурсултані.

Помпео не вважає, що такий крок Держдепартаменту США міг надіслати неоднозначний меседж країнам, у яких журналістів утискають.

Нагадаємо, глава Держдепу Майк Помпео накричав на ведучу радіостанції NPR після того, як вона почала ставити запитання про Марі Йованович та Україну. Він, зокрема, зазначив, що американців не хвилюють проблеми України. Пізніше глава Держдепу заявив, що журналістка збрехала йому двічі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173329
 
 
 Топ коментарі
 
Напомним, глава Госдепа Майк Помпео накричал на ведущую радиостанции NPR после того, как она начала задавать вопросы о Мари Йованович и Украине. Он, в частности, отметил, что американцев не волнуют проблемы Украины. Позже глава Госдепа заявил, что журналистка солгала ему дважды Источник: https://censor.net.ua/v3173329
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Коли Помпео говорив правду?
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Тобто, пули з ''правильних журналістів''? І це в США?
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Когда клоун у власти, то в первую очередь звиздец имиджу страны...
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Напомним, глава Госдепа Майк Помпео накричал на ведущую радиостанции NPR после того, как она начала задавать вопросы о Мари Йованович и Украине. Он, в частности, отметил, что американцев не волнуют проблемы Украины. Позже глава Госдепа заявил, что журналистка солгала ему дважды Источник: https://censor.net.ua/v3173329
--------------------------------------------
Коли Помпео говорив правду?
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Всегда. Говорить неправду вообще не серьёзно.
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И шо искового заявления о фошиздах засевших в Белом Доме ещё не поступило от журналистки? Наши журналисты пошустрее будут
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Подадут, даже не сомневайтесь. Подать в суд в США это святое. И скорее всего выиграют, я это говорю даже не зная подолбностей
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Тобто, пули з ''правильних журналістів''? І це в США?
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А Вы сходите на сайты рупоров "свободной" прессы, таких, как NYT, например, там можно за деньги, совершенно официально нанять журналиста и написать хвалебную статью. Многие пользуются весьма успешно, как совсем недавно сделал Ельченко:
"Новый посол Украины в США Ельченко начал свою деятельность в США с заказной статьи в
The New York Times . И заказал ее московскому корреспонденту Anton Troianovski"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Какие то интересные журналисты получаются, как статьи заказные писать - так это им можно, а как показали ************ ее место - так нарушение свободы слова журналистов.
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Это как он ей место показал? Обосравшись в этой ситуации с картой и выставив себя дураком?
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Ну, вы же пишите .авно про украину и хвалебные оды срампу, лучгему другу пуйла
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Я пишу гавно про Украину?
Вы себя то с Украиной не путайте.
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А я и есть Украина. Потому что здесь живу, поачу налоги, защищаю мою страну. А вы сами отказались от Родины .
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Когда клоун у власти, то в первую очередь звиздец имиджу страны...
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Какая-то мелкая мстительность.
Характеризующая Помпеи в совсем неприглядном виде.

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Да-да, газетка NYT (в послужном списке журнашлюшки) - орган известный:
""Новый посол Украины в США Ельченко начал свою деятельность в США с заказной статьи в
The New York Times . И заказал ее московскому корреспонденту Anton Troianovski"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
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Прямо не знаю, чем журнашлюшки из FOX News отличаются от журнашлюшек из NYT.
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Не только пампео, всю админисрацию во главе со срампом
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Добре зробили-скрізь Імідж-це святе!Якщо в Україні кажуть: "пЕС бреше",то в Америці кажуть-"брехливий віслюк"(The Liar Donkey).
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А где ссылка-то на всё это? Всё вокруг да около- а где само мясо-то?
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ну цэ вжэ *** вапше........ омерика уже не та ???
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Представителям "свободной" прессы нужно понять: раз вы пишите статьи заказные, проплаченные, то и отношение к вам тогда будет, как к проституткам, уж не обессудте:
""Новый посол Украины в США Ельченко начал свою деятельность в США с заказной статьи в
The New York Times . И заказал ее московскому корреспонденту Anton Troianovski"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
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"Mary Louise Kelly is an American broadcaster and author. She anchors the daily news show All Things Considered on National Public Radio (NPR), and previously covered national security at the network. Prior to NPR she reported for CNN and the BBC in London. Her writing has appeared in The New York Times, Washington Post, Wall Street Journal,[1] Newsweek, The Atlantic"
(Википедия)

New York Times и CNN в послужном списке - кто бы сомневался.

""Новый посол Украины в США Ельченко начал свою деятельность в США с заказной статьи в
The New York Times . И заказал ее московскому корреспонденту Anton Troianovski"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
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Что то с американской демократией не так.
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Граждане США, примите мои поздравления в связи с тем, что ваша страна, вместе с вами, стремительно скатываетесь в Парашу.
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Чтобы Вы так "скатывались", как США.
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Охренели иже обалдели. Самая демократичная держава в МИРЕ! И вот так. Ай-яй-яй!
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Да никакой демократии не существует,это трындёж для слабоумных
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Нет, это раша хочет, чтобы вы так думали.
Размывание границ добра и зла, пропаганда про отсутствие какой-либо достойной альтернативы диктатуре и тд.
Поэтому думайТЕ
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Демократия - это способ самоуправления общества с развитым средним классом.
Потому в странах диких, к которым теперь, по результатам выборов клоуна на должность президента, относится и Украина, демократии не может быть в принципе.
Под видом демократи имеет место быть охлократия, когда 73% слаборазвитого в умственном плане населения руводствуется в своем волеизъявлении тем, что им рассказал голубой экрн канала г+г.
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Вот ты в своём посте и подтвердил мои слова.ведь ты обозвал людей просто за их позицию,за их право выбора.так что не тебе рассуждать о свободе слова и свободе выбора.когда научишься считаться с мнением и выборов других людей,даже если оно не совпадает с твоим,вот тогда и сможешь называть себя цивилизованным человеком,а пока что ты неандерталец
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А мог и бритвой писануть. Дура, с кем рамсить решила?
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Один взгляд на эту напыщенную свинью и все становится предельно ясно. Ограниченное, самовлюбленное, не терпящее возражений - это про него. Достойный продолжатель дела рыжего дебила...
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Не хочу втручатись у внутрішні справи США, але цей крок - крок до знищення думки громадянського суспільства. Цього не можна допускати.
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яка думка? вранье за деньги?
журашлюхи одной статьей могут убить человека, притом безнаказанно!
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Щось не зрозумів. Ящо журналістка спитала спитала держсекретаря, фактично другу людину у владі про Україну, а потім виклала в мережу їхню бесіду, то це є брехня? Тим більш, що репутація цієї журналістки провідного державного каналу на радіо на високому рівні.
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для пула не подходит ..её вопросы выдавали её необъективность
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Ее вопросы выдавали ее ангажированность.
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правду говорить , а тем более слышать, никто не хочет, а тем более в именованой ПОЛИТИКЕ - АКСИОМА...
п.с
скажи ПРАВДУ - и наживаешь ВРАГА (-гов), не верите , попробуйте
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Сценарий свары написал ,
Во время оно сам Мефисто,
Где обхамевший бюракрат ,
Сцепился с борзым журналистом.
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