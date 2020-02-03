 Журналістку, яка поставила Помпео запитання про Україну, виключили із преспулу Держдепу США. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Таке рішення було ухвалено після того, як співробітниця NPR Мері Луїза Келлі поставила Помпео запитання про Україну і звільнення колишнього посла США Марі Йованович, яке широко обговорювали на судовому процесі, пов'язаному з імпічментом президента США Дональда Трампа.
"Я завжди вожу із собою величезний преспул. Але ми вимагаємо певної поведінки: просто говоріть правду і будьте чесними", - так відповів держсекретар США в інтерв’ю журналістці Радіо Азаттик (Казахськa редакція Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода) Айгерім Толеухан. Інтерв’ю відбулося в неділю, 2 лютого в столиці Казахстану Нурсултані.
Помпео не вважає, що такий крок Держдепартаменту США міг надіслати неоднозначний меседж країнам, у яких журналістів утискають.
Нагадаємо, глава Держдепу Майк Помпео накричав на ведучу радіостанції NPR після того, як вона почала ставити запитання про Марі Йованович та Україну. Він, зокрема, зазначив, що американців не хвилюють проблеми України. Пізніше глава Держдепу заявив, що журналістка збрехала йому двічі.
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Коли Помпео говорив правду?
"Новый посол Украины в США Ельченко начал свою деятельность в США с заказной статьи в
The New York Times . И заказал ее московскому корреспонденту Anton Troianovski"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Какие то интересные журналисты получаются, как статьи заказные писать - так это им можно, а как показали ************ ее место - так нарушение свободы слова журналистов.
Вы себя то с Украиной не путайте.
Характеризующая Помпеи в совсем неприглядном виде.
""Новый посол Украины в США Ельченко начал свою деятельность в США с заказной статьи в
The New York Times . И заказал ее московскому корреспонденту Anton Troianovski"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
""Новый посол Украины в США Ельченко начал свою деятельность в США с заказной статьи в
The New York Times . И заказал ее московскому корреспонденту Anton Troianovski"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
(Википедия)
New York Times и CNN в послужном списке - кто бы сомневался.
""Новый посол Украины в США Ельченко начал свою деятельность в США с заказной статьи в
The New York Times . И заказал ее московскому корреспонденту Anton Troianovski"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Размывание границ добра и зла, пропаганда про отсутствие какой-либо достойной альтернативы диктатуре и тд.
Поэтому думайТЕ
Потому в странах диких, к которым теперь, по результатам выборов клоуна на должность президента, относится и Украина, демократии не может быть в принципе.
Под видом демократи имеет место быть охлократия, когда 73% слаборазвитого в умственном плане населения руводствуется в своем волеизъявлении тем, что им рассказал голубой экрн канала г+г.
журашлюхи одной статьей могут убить человека, притом безнаказанно!
п.с
скажи ПРАВДУ - и наживаешь ВРАГА (-гов), не верите , попробуйте
Во время оно сам Мефисто,
Где обхамевший бюракрат ,
Сцепился с борзым журналистом.