EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  11121  63
Все про:Київ (6914) Нацполіція (8927) вбивство (2048)

 Невідомий застрелив киянина в центрі столиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До чергової частини близько шостої години вечора надійшло повідомлення про те, що на вулиці Саксаганського в Шевченківському районі невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка і зник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Особу загиблого встановлено. Це киянин 1977 року народження.

Дивіться також: Голову чоловіка в пакеті виловили з Дніпра на Оболоні. ФОТО

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, кінологи й оперативники.

"Слідчі почали кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

На розшук вбивці і його затримання орієнтовано всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція.

Невідомий застрелив киянина в центрі столиці 01

Читайте також: У 2019 зафіксовано найменшу кількість убивств за останні 10 років, - Клименко

Невідомий застрелив киянина в центрі столиці 02
Невідомий застрелив киянина в центрі столиці 03
Невідомий застрелив киянина в центрі столиці 04
Невідомий застрелив киянина в центрі столиці 05

Читайте також: На сьогодні розкриття вбивств і тяжких тілесних ушкоджень становить 93%, - Клименко

Невідомий застрелив киянина в центрі столиці 06
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

"За словами свідків, до перехожого підбіг невідомий, зробив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. Чоловік від поранень помер на місці", - інформують Вартові.Еспресо.

Дивіться також: Чоловік через п'яну сварку застрелив свого товариша, - поліція Київщини. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173313
 
 
 Топ коментарі
 
Вести из-за поребрика
Неизвестный застрелил киевлянина в центре столицы - Цензор.НЕТ 1027
 показати весь коментар
 
Мне тоже так показалось! Очень похоже на самоубийство, как две капли воды- на вчерашнее, когда пакет с отрубленной головой в Днепре отыскался.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
РосСМИ: в Москве убили фигуранта трагедии MH17 Владимира ЦемахаРоссийский пропагандистский ресурс RT опубликовал новость об убийстве фигуранта расследовании катастрофы малазийского лайнера МН-17 на Донбассе Владимира Цемаха.Так, публикация о смерти боевика появилась на сайте RT, но спустя некоторое время была удалена.Так, СМИ опубликовало скриншоты якобы взломанной переписки родственников Цемаха.Из переписки следует, что Цемах уехал в Москву по делам 26 января 2020 года, после чего связь с ним была потеряна.Новость была доступна на сайте в течение примерно пяти минут, после чего она была удалена.Неизвестный застрелил киевлянина в центре столицы - Цензор.НЕТ 9625Неизвестный застрелил киевлянина в центре столицы - Цензор.НЕТ 3641
 показати весь коментар
 
 
Честно говоря- поверить легко. Я, например- очень удивляюсь, что он до сих пор жив.
 показати весь коментар
 
 
Див он или нет, - в любом случае, - это ходячий труп!
 показати весь коментар
 
 
Пишуть, у ординських ССО в Сирії 4- 200х (управління «С» ФСБ роїсі Москва, управління «К» СН Єсентуки) - Конопляний джмелик

Невідомий застрелив киянина в центрі столиці - Цензор.НЕТ 6174
 показати весь коментар
 
 
Крепкого здоровья, удачи и всех благ зажмурившимся лаптеногим.
 показати весь коментар
 
 
В Мордоре в тренде поговорка - меньше знаеш, дольше живёш ! Выходит, что все долгожители Мордора - полные дебилы ?!!
 показати весь коментар
 
 
Омск. Не бывал... Как выясняется- правильно не бывал!
 показати весь коментар
 
 
представил себе это в красках и лицах....минут 20 ржу, как теперь уснуть ? Невідомий застрелив киянина в центрі столиці - Цензор.НЕТ 5886
 показати весь коментар
 
 
в Торезе метра нету. В Москве как подсел чувак на такой андеграунд, и до сих пор катается, понравилось
 показати весь коментар
 
 
Был у меня знакомец, киевлянин, не бедный. Так я помню, что он страшно гордился тем, что у него офис- именно на Саксаганского. Не знаю- почему.
 показати весь коментар
 
 
Скорее всего обыкновенный несчастный случай.....
 показати весь коментар
 
 
Мне тоже так показалось! Очень похоже на самоубийство, как две капли воды- на вчерашнее, когда пакет с отрубленной головой в Днепре отыскался.
 показати весь коментар
 
 
Та голова в пакете, 100% суицид, уж поверьте мне....
 показати весь коментар
 
 
Ну, да! Это, кстати- моя версия, подкреплённая многочисленными свидетельствами!
 показати весь коментар
 
Неосторожное обращение с оружием. Пострадавший кинул пистолет в стенку а тот от удара выстрелил в него два раза.
 показати весь коментар
 
 
Інтєрєсно.
А може читачам Цензора було б цікаво почитати про розбірки бандитів Білєцкого з бандюками Манукяна при дільожці завода в Харкові ?Криваві розборки в Харкові: з'явилося відео моменту вибуху і заява поліції
Чи за факельні ходіння всі гріхи списуються ?
 показати весь коментар
 
 
Да-да... УКРНЕТ выдает инфу по чайной ложке, ежедневно, правда.
 показати весь коментар
 
 
Де нет-же,Вы непоняли это УКРНЕТ так работает с перебоями.У меня из трех месяцев по ихним техническим причинам в общем итоге два месяца не работал интернет.Вот пришлось на него положить и провести оптический,благо что был выбор.А самое интересное то что в центральном офисе когда видели с какого номера звоню то сбрасывали уже вызов.
 показати весь коментар
 
 
P.S Извиняюсь я попутал из УКРТЕЛЕКОМОМ.
 показати весь коментар
 
 
Хорошо, когда есть выбор. А у меня тут, как только течение слабеет, то разворачивает судно носом в океан, от берега. Ну и фсё... тормозит и тупит по-страшному. И, понятно- злит и раздражает.
 показати весь коментар
 
И что у Вас за посудина?Если не рыбатская плоскодонка то на ней обязан быть навигатор и спутниковый интернет.
 показати весь коментар
 
 
У меня балкер. И всё вами перечисленное- имеется. Только есть одно НО! Если пользоваться суловым спутниковым ИНЕТом- разоришься. Потому- покупаем местные модемы Водафона.
 показати весь коментар
 
Нічого ви не розумієте.Це московитська красуня.
 показати весь коментар
 
 
Сам выложил фото гуманоида Невідомий застрелив киянина в центрі столиці - Цензор.НЕТ 1076...сам его и заспамь, думать надо, людям завтра на работу идти не выспавшись ?
П.С и завтра не выставляй, ибо день тяжёлый Невідомий застрелив киянина в центрі столиці - Цензор.НЕТ 9106
 показати весь коментар
 
 
это Дмитрий Харатьян)).. ему недавно 60 лет юбилейнулось
 показати весь коментар
 
 
Ну подумаешь ошибся... Кацапы ссуки все на одно лицо
 показати весь коментар
 
 
не ошибся.. Маха ЗаХерова и Харатьян - на одно лицо..
 показати весь коментар
 
 
в к ночи то так зачем?)....наснится еще кошмар этот .. ...
 показати весь коментар
 
 
скоріше всього якийсь підстаркуватий трансгендер
 показати весь коментар
 
 
кокаїн на роботі килограммами вживати, цє не кожен витримає, а Машка змогла))
 показати весь коментар
 
Постер з обкладинки нью-йоркського журналу Плейбой?)
 показати весь коментар
 
Недарма зедебіли хочуть нас до ордла приєднати! Тоді таких новин буде -завалісь! І буде всім весело! Як у кварталі... на цвинтарі.
 показати весь коментар
 
 
Иди убейся об стенку, кацап. Пока тебя не приєднали до моторолки
 показати весь коментар
 
 
Моллі, а чього сі ми такі зденервовані?) Дивись, шоб я тебе ап стєнку нє уї-ла, зебільне!)
 показати весь коментар
 
чувак, іди постав флажок своєї країни. Чи ти соромишся?
 показати весь коментар
 
 
Що хочу, те й ставлю! Це ж ти зі свого усть-за*опінська чужими флажками за зелупонь промишляєш, чмо фсб-шне!)
 показати весь коментар
 
Пускай сперва что за мужчина и чем он занимался а уж после будем думать осуждать его убийство и жалеть или благодарить того кто его замочил.
 показати весь коментар
 
 
Тут всё зависит от того, что было в отжатом у покойника пакете, как мне кажется... Ну, если не всё, то почти всё.
 показати весь коментар
 
Там гопники с вокзала часто забретают, в пакете могло быть не много, например новый телефон, но соблазнило.
 показати весь коментар
 
А у вокзальных гопников стволы что, запросто???
 показати весь коментар
 
Раньше газовые и стартовые были, сейчас не знаю.
 показати весь коментар
 
 
Ладно, подождем развития событий... Есть у меня чуйка, что дело не совсем в телефоне. Пусть даже новом.
 показати весь коментар
 
Да если телефон купленый официально то его просто найдут по заводскому номеру и даже без карточки.Это Вам не телефоны 20-ть летней давности что достаточно было сменить симку а моноблочные выдают местоположение человека даже если телефон будет отключен.
 показати весь коментар
 
Вот-вот...
Просто информация вскользь об этом пакете...
А ведь он (пакет) и есть главный виновник...
 показати весь коментар
 
 
Братва не стреляйте в друг друга! Шучу конечно, стреляйте! Биомусора меньше в стране будет.
 показати весь коментар
 
 
Стеляйте стреляйте но в того кого надо.Может хоть таким уродливым методов подлецов в стране станет меньше.
 показати весь коментар
 
 
Ничего страшного,пашинка и его адвокаты стрелять по киевлянам разрешили.
 показати весь коментар
 
Донбасята интегрировались, вот и пошла пальба на улицах. Пора вводить особое положение.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору