 Побратими попрощалися з бойовим медиком Клавдією Ситник, яка загинула на Донбасі 1 лютого, - 93-тя ОМБр. ВIДЕО

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 93-ї ОМБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні ми з тугою в серці згадуємо бойового медика Клавдію Ситник, яка загинула на російсько-українській війні. Жінка загинула від осколка ворожого снаряда вчора вдень. У неї залишилися дочка, сестра і батьки.

Раду сержантів, яку проводив командир бригади Дмитро Брижинський, розпочали із хвилини мовчання. Після цього капелан холодноярців Максим Чебан прочитав молитву за спочилих.

У короткій промові перед молитвою він сказав: "Свобода ніколи не дається дарма, просто так. Життя і здоров’я наших близьких, кров наших побратимів - це, на жаль, та ціна, яку ми платимо за нашу свободу, нашу незалежність". Він наголосив, що ми маємо кожного дня всіма своїми діями доводити, що смерть наших товаришів не була даремною", - наголошується в повідомленні бригади.

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Клавдія Володимирівна Ситник народилася в 1986 році в селищі міського типу Зачепилівка Харківської області, служила сержантом, старшим бойовим медиком механізованої роти 93-ї окремої механізованої бригади. Загинула 1 лютого під час доставки медикаментів на позиції в районі населеного пункту Новотошківське Попаснянського району Луганської області від наскрізного уламкового поранення в грудну клітку, якого зазнала під час обстрілу з боку найманців РФ. У неї залишилися дочка, сестра і батьки.