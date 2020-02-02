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 Побратими попрощалися з бойовим медиком Клавдією Ситник, яка загинула на Донбасі 1 лютого, - 93-тя ОМБр. ВIДЕО

Сьогодні, 2 лютого, побратими попрощалися зі старшим бойовим медиком механізованої роти 93-ї ОМБр Клавдією Ситник, яка загинула вчора вдень на Луганщині від наскрізного уламкового поранення в грудну клітку.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 93-ї ОМБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні ми з тугою в серці згадуємо бойового медика Клавдію Ситник, яка загинула на російсько-українській війні. Жінка загинула від осколка ворожого снаряда вчора вдень. У неї залишилися дочка, сестра і батьки.

Раду сержантів, яку проводив командир бригади Дмитро Брижинський, розпочали із хвилини мовчання. Після цього капелан холодноярців Максим Чебан прочитав молитву за спочилих.

У короткій промові перед молитвою він сказав: "Свобода ніколи не дається дарма, просто так. Життя і здоров’я наших близьких, кров наших побратимів - це, на жаль, та ціна, яку ми платимо за нашу свободу, нашу незалежність". Він наголосив, що ми маємо кожного дня всіма своїми діями доводити, що смерть наших товаришів не була даремною", - наголошується в повідомленні бригади.

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Клавдія Володимирівна Ситник народилася в 1986 році в селищі міського типу Зачепилівка Харківської області, служила сержантом, старшим бойовим медиком механізованої роти 93-ї окремої механізованої бригади. Загинула 1 лютого під час доставки медикаментів на позиції в районі населеного пункту Новотошківське Попаснянського району Луганської області від наскрізного уламкового поранення в грудну клітку, якого зазнала під час обстрілу з боку найманців РФ. У неї залишилися дочка, сестра і батьки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173310
 
 
 Топ коментарі
 
...на небі Зіронька зійшла, то Душа чиясь пішла... від нас...
Царство Небесне
Побратимы простились с боевым медиком Клавдией Сытник, погибшей на Донбассе 1 февраля, - 93-я ОМБр - Цензор.НЕТ 4221
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Сумно.
Допоможи Боже душі Клавдії у Раю.
Дякуємо тобі, дівчинка за те що захищала усіх нас.
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Сумно.
Допоможи Боже душі Клавдії у Раю.
Дякуємо тобі, дівчинка за те що захищала усіх нас.
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...на небі Зіронька зійшла, то Душа чиясь пішла... від нас...
Царство Небесне
Побратимы простились с боевым медиком Клавдией Сытник, погибшей на Донбассе 1 февраля, - 93-я ОМБр - Цензор.НЕТ 4221
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Сумно і тяжко.....
Втрачаємо УКРАЇНЦІВ...
ГЕРОЇНІ СЛАВА!
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Світла Пам'ять Клавдії.

Дівчинка лишилася без мами, батьки втратили доньку.
Горе і біль.
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішило заробити пархате кодло з 95 кварталу на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
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