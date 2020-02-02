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Все про:вишкіл (1336) операція Об'єднаних сил (2015) Кравченко Володимир (18)

 Протидесантний резерв проводить навчання на Приазов'ї. ВIДЕО

Підрозділи резерву оперативно-тактичного угруповання "Схід" відпрацьовують на полігоні знищення умовного загону десантних кораблів противника.

Відео навчань опубліковано на сторінці операції Об'єднаних сил у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Готовність захисників Маріупольського напрямку відбити можливу агресію з боку російських окупантів перевірив командувач ООС генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Навчання відбуваються на полігоні бойової підготовки Приазов'я в районі відведення важкого озброєння, зазначили в штабі.

Читайте також: Окупанти від початку року понад 90 разів не пускали патрулі ОБСЄ на непідконтрольні території

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173309
 
   
 Топ коментарі
 
украинофоб Эль-Мюрид и барбалейские телеграмканалы сообщают, что 1 февраля в результате минометного обстрела убиты сразу 4 (ИГИЛ сообщает о пяти) сотрудников ЦСН ФСБ РФ... Пожелаем кацапам стекловаты и вечных мук в Аду!
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Не обращайте внимание, это хуйлотроли лахтоольгинские. Их учат быть первыми в коментах, даже если они несут откровенную жуйню.
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Под Мариуполем парашных скотов валить нужно. Но не мешает и по Киеву пройтись.Протидесантний резерв проводить навчання на Приазов'ї - Цензор.НЕТ 9487
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Подразделения резерва
-- партизаны -- страшная, убойная Сила! -- токо надо, шоб до ближайшего ящика водки, было расстояние на полноценный марш-бросок, с полной выкладкой!

И мы прорвёмся! -- а куда ж ещё деваться партизанам? *)
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Не обращайте внимание, это ********** лахтоольгинские. Их учат быть первыми в коментах, даже если они несут откровенную жуйню.
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Шкода що генерали не знають що таким озброєнням неможливо знищити жоден корабель в морі! Хай би поставили в морі якесь старе корито і спробували б в нього влучити хоч одним снарядом! В морі немає орієнтирів, тому неможливо пристрілятись артилерійськими чи реактивними снарядами і тому в морі менше 1% снарядів влучає в корабель! А якщо корабель маневрує, то влучити некерованими та некорегованими снарядами взагалі нереально! Тому вся ці показуха не має нічого спільного з обороною узбережжя!
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Кіно і мультики, мультики і кіно.... Ну, прям, як діти малі. Чи нас за ідіотів тримають? А чому чи, таки тримають....
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Мені більш подобається - Озівське Море...звучить...а що там Зєлєнскій про Керченську Протоку каже?...може я щось пропустив?...
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Под Мариуполем парашных скотов валить нужно. Но не мешает и по Киеву пройтись.Протидесантний резерв проводить навчання на Приазов'ї - Цензор.НЕТ 9487
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украинофоб Эль-Мюрид и барбалейские телеграмканалы сообщают, что 1 февраля в результате минометного обстрела убиты сразу 4 (ИГИЛ сообщает о пяти) сотрудников ЦСН ФСБ РФ... Пожелаем кацапам стекловаты и вечных мук в Аду!
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Вот антипутинист он известный, насчет украинофобии - лично я не замечал.
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неверно!.. Мюридка разочарован в Пукине, потому что по словам Мюрида (цитата) - Пукин не решил окончательно украинский вопрос в 2014 году, когда было "окно возможностей", и не добился силового принуждения Украины и Белоруси в Союзное государство под руководством Мацквы, с последующей денацификацией украинцев и белорусов и превращения их в русских..
сейчас Мюрид, Калашников, Стрелков и другие имперцы мастурбируют о приходе следующего за Пукины - президента - Царя, который в очередной раз поднимет Россиюшку с колен..
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Ну может и так, но это в его постах не видно.
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разочарование начало формироваться в конце 2015 года, когда кацапня забуксовала на фронте, и для Мюридки стало понятно, что "атака захлебнулась"..
а в течении 2016 года, разочарование Мюридки сформулировалось окончательно и приобрело устойчивый и последовательный характер.. и до сих пор остается таковым..
если интересно, с научной точки зрения, посмотрите видео Мюридки и Калашникова за 2014 год.. такой уровень экзальтации и сладостного предвкушения что вот-вот, и Украина будет уничтожена, а украинцы на коленях будут ползать перед Пукиным.. а потом это превратилось в разочарование, унылую монотонную мантру "поноворосили и бросили".. а сейчас они в глухом и беспросветном тупике и в ожидании катастрофы, которая произойдет с Рашкой..
Меня больше всего удивляет ,что Мюрид и Калашников с Украины (Житомир и Одесса) ,и при этом они осатанело ненавидят Украину и украинцев и белорусов и независимую Белорусь..
мне непонятна такая иррациональная ненависть и оправдание любого скотства и преступлений, которые совершались кацапами на Донбассе ради "Рускамана Мира"
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Пытаюсь найти его комментарии по поводу приезда в Кремль президента Швейцарии в 2014, пока не получается.
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А типерь грядет мардюкизация усей пидо рассии до мехесрань мудянскава балота. Протидесантний резерв проводить навчання на Приазов'ї - Цензор.НЕТ 5455 Протидесантний резерв проводить навчання на Приазов'ї - Цензор.НЕТ 5455 Протидесантний резерв проводить навчання на Приазов'ї - Цензор.НЕТ 5455
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суда условного азовского флота рашки условно потоплены вийсками условного противника при распитии ящика водки на всех
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