 Протидесантний резерв проводить навчання на Приазов'ї. ВIДЕО

Відео навчань опубліковано на сторінці операції Об'єднаних сил у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Готовність захисників Маріупольського напрямку відбити можливу агресію з боку російських окупантів перевірив командувач ООС генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Навчання відбуваються на полігоні бойової підготовки Приазов'я в районі відведення важкого озброєння, зазначили в штабі.

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