 Протидесантний резерв проводить навчання на Приазов'ї. ВIДЕО

Відео навчань опубліковано на сторінці операції Об'єднаних сил у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Готовність захисників Маріупольського напрямку відбити можливу агресію з боку російських окупантів перевірив командувач ООС генерал-лейтенант Володимир Кравченко.
Навчання відбуваються на полігоні бойової підготовки Приазов'я в районі відведення важкого озброєння, зазначили в штабі.
-- партизаны -- страшная, убойная Сила! -- токо надо, шоб до ближайшего ящика водки, было расстояние на полноценный марш-бросок, с полной выкладкой!
И мы прорвёмся! -- а куда ж ещё деваться партизанам? *)
сейчас Мюрид, Калашников, Стрелков и другие имперцы мастурбируют о приходе следующего за Пукины - президента - Царя, который в очередной раз поднимет Россиюшку с колен..
а в течении 2016 года, разочарование Мюридки сформулировалось окончательно и приобрело устойчивый и последовательный характер.. и до сих пор остается таковым..
если интересно, с научной точки зрения, посмотрите видео Мюридки и Калашникова за 2014 год.. такой уровень экзальтации и сладостного предвкушения что вот-вот, и Украина будет уничтожена, а украинцы на коленях будут ползать перед Пукиным.. а потом это превратилось в разочарование, унылую монотонную мантру "поноворосили и бросили".. а сейчас они в глухом и беспросветном тупике и в ожидании катастрофы, которая произойдет с Рашкой..
Меня больше всего удивляет ,что Мюрид и Калашников с Украины (Житомир и Одесса) ,и при этом они осатанело ненавидят Украину и украинцев и белорусов и независимую Белорусь..
мне непонятна такая иррациональная ненависть и оправдание любого скотства и преступлений, которые совершались кацапами на Донбассе ради "Рускамана Мира"