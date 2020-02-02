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 Зараз кінець тижня, багато лікарів не працюють, - китаєць, у якого в РФ нібито знайшли коронавірус, розповів про лікування. ВIДЕО

Громадянин Китаю Ван Юньбінь, якого госпіталізували з підозрою на коронавірус в російській Читі, зв'язався з журналістами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення Юньбіня опублікувало видання "Чита.ру".

За словами чоловіка, це про нього і його сім'ю зараз пишуть усі російські ЗМІ. Інформацію йому представляють ще в меншому обсязі, ніж журналістам, але телефон не забрали. З його допомогою він і звернувся до ЗМІ.

"Здрастуйте, я той китаєць з російських новин з Забайкальського краю, який нібито заражений. Я всього лише кашляю, більше нічого не турбує, лікарі не кажуть мені, що я заражений і не дають мені результати аналізів. Про те, що я, можливо, заражений  дізнався з новин.

Чоловік вибачився перед усіма, за його словами, він не знав, що може заразитися. Проте, він сподівається на допомогу, а умов для реабілітації в російській клініці немає.

"Якщо я дійсно заражений, я хочу перед усіма вибачитися, мені, можливо, не варто було нікуди їхати, я лише взяв свою дитину і дружину і поїхав відпочивати в Китай. Я не знав, що можу заразитися. Незважаючи на результат, сподіваюся на допомогу, бо моя дитина температурить і в неї пронос. З китайських новин я зрозумів, що це дуже небезпечно, але умов у лікарні, в якій ми перебуваємо, недостатньо для нашої реабілітації", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ухані закінчили зведення першого госпіталю для хворих коронавірусом. ФОТОрепортаж

За словами Юньбіня, він не знає, чи можуть лікарі надати екстрену допомогу його дочці.

"Зараз кінець тижня і дуже багато лікарів не працюють, я опинився в такій ситуації, що не знаю, якщо моїй дитині буде потрібно екстрена допомога, чи зможуть лікарі своєчасно надати її. У Китаї в аналогічній ситуації лікар перебуває протягом 24 годин біля пацієнта, бо самопочуття хворого може раптово погіршитися, до того ж може знадобитися необхідне обладнання. Я сподіваюся, що моїй дитині зможуть допомогти. Моя дочка росіянка, їй всього лише 2 роки, вона зовсім маленька", - розповідає він.

Китаєць розповів, що за тиждень у його сім'ї брали кров на аналізи 6 разів, але так і не дали жодних результатів.

"Щодо здоров'я, мабуть, у нас немає ніяких питань, у мене на руках маленька дитина, у неї вся ручка вже в слідах від уколу, хіба можна у маленької дитини брати стільки разів кров, без результатів аналізу?! Ми хотіли б отримати результати аналізу, знати, хворі ми чи ні. Якщо раптом у нас є захворювання, моїй дитині потрібно терміново надати допомогу", - каже він.

Юньбінь також записав відео з лікарні Чити, де можна бачити інтер'єр напівпорожньої палати з залізними ліжками без матраців.

Згідно з останніми даними, в Китаї зафіксовано вже понад 14 тис. випадків зараження новим типом коронавірусу. 304 хворих померли, 328 осіб вилікувалися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173280
 
   
 Топ коментарі
 
эта рожа должна уже сидеть в изоляторе СБУ
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узкоглазый открыл для себя реальную раиссию)
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Можно подумать, у нас есть врачи в выходные
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Ты тупой? Ты не понимаешь о чем человек сказал? Ты что видишь идеальную медицину в нашей стране?!
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Ван Юньбинь, который госпитализирован с подозрением на коронавирус в российской ЧитеИсточник: https://censor.net.ua/v3173280

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останні слова китайця з росіянської лікарні.Він ще живий по причині того що "Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают "
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Висіти і теліпатись, бажано на Майдані, щоб інші сепари бачили.
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СБУ и ФСБ это уже синонимы-Представитель МВД намекнул на след СБУ в убийстве Шеремета - слив переписки-Бывшая пресс-секретарь полка полиции "Днепр-1" и батальона "Донбасс" Василиса Мазурчук опубликовала переписку с пресс-секретарем МВД Артемом Шевченко об убийстве журналиста УП Павла Шеремета, где Шевченко якобы отмечает, что "опера-контрики накосячили" и "втянули ребят в мокрое".https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/2/7239162/
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"Сейчас конец недели, многие врачи не работают, - китаец, у которого в РФ якобы нашли коронавирус, рассказал о лечении. " ☺
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Ха... Есть сходство Но вообще в инфекционных больницах основной стиль - минимализм, чтоб потом всё можно было протереть хлоркой.
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Выходные, врачей нет, как это знакомо!...
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у коронавируса выходные, хватит стебаться
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Интересно,а коронавирус токо на узькоглазих напада,як він їх бачить?
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навіть бувшого жителя комуністичного Китаю збурюють фашиські порядки расісі
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узкоглазый открыл для себя реальную раиссию)
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Судя по видео...вЯличие из паРаши аж претЪ....
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В понедельник наверное отберут телефон..
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и правильно ! пусть кацапы получают побольше подарков от китайского братского народа !
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Звиздець китайцю. Козлорилі " залічать" його насмерть.
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Тоже самое у нас, не дай бог попасть в стационар в пятницу после обеда, профильного врача будешь ждать до утра понедельника. Врачи работают до 14:00, потом разбредаются кто по частным кабинетам, кто ещё куда. И ситуация ухудшается год от года.
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пардон...(трошки добавлю)... мерзкая рожа лучше знает чем лечить лаптеногих
Зараз кінець тижня, багато лікарів не працюють, - китаєць, у якого в РФ нібито знайшли коронавірус, розповів про лікування - Цензор.НЕТ 2659
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Ну да по принципу выживает сильнейший....потому россияне и крепкие к Боярке, и к другому сурогату
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ребенка жалко... Сейчас конец недели, многие врачи не работают, - китаец, у которого в РФ якобы нашли коронавирус, рассказал о лечении - Цензор.НЕТ 5934
Китайцы сами отличаются жестокостью..., но руськие дохтора и его повергли в шок...

"По здоровью, видимо, у нас нет никаких вопросов, у меня на руках маленький ребёнок, у неё вся ручка уже в следах от укола, разве можно у маленького ребёнка брать столько раз кровь, без результатов анализа?!Источник: https://censor.net.ua/v3173280
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А вы думали ,что московиты вам братья? Читайте историю... Московия держала при себе колонию Украину как буферную зону,а украинцев использовала для защиты своих западных границ,как мешки с песком и не более,потому Московия часто побеждала и все победы приписывала себе. Сейчас конец недели, многие врачи не работают, - китаец, у которого в РФ якобы нашли коронавирус, рассказал о лечении - Цензор.НЕТ 202
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так делали все империи, Австро-Венгрия, Британская и т.д
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Украина была более 300 лет под Московией, а при союзе Речь Посполита была больше и отношения там были равные
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На Раисси был один историк (помер недавно) - Пыжиков, так он доказывал (на Ютюбе куча фильмов), что власть в Московии в 1612 году захватили украинцы. А потом уже присоединили своё гнездо - Киев. Для него это чёрный день Московии, которая превратилась в колонию украинско-польского-татарского дворянства. Вот как хотите так и относитесь
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дык кацапня все ворует...вот теперь и ужасную долю колонии стыбрила
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Тоесть украинцы были равны с поляками? Ты идиот?!
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конечно.в вкл еще и с жумайтами и литвинами.ты небось только ********** историю читал. как он рейхстаг брал
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Равны до такой степени, что резали друг друга.))) Ты чем упарываешься?
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ну,милые бранятся-только тешатся...а кацапню(тогда татары и финоугры) знатно резали...и мацкву палили. Зараз кінець тижня, багато лікарів не працюють, - китаєць, у якого в РФ нібито знайшли коронавірус, розповів про лікування - Цензор.НЕТ 6011то у вас вавка сзади пониже спины до сих пор болит,даже у потомков
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Ну если даже татарва русских гнобила, как это связано с украинцами под Польшей?
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ты перепутал...не было и нет никаких русских Зараз кінець тижня, багато лікарів не працюють, - китаєць, у якого в РФ нібито знайшли коронавірус, розповів про лікування - Цензор.НЕТ 4016.то царь петруха татарву,эрзей и мокшей окрестил русскими.бо были они рабами киевской руси.потому и пошло прилагательное вместо существительного.мол чьи?-руские
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никуя не понял... рабы взяли в плен киевлян?
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а потом рабы,руские холопы решили стать панами.ну как решили-царь петруха стал топорами бороды рубить по самые шеи-вот и решили Зараз кінець тижня, багато лікарів не працюють, - китаєць, у якого в РФ нібито знайшли коронавірус, розповів про лікування - Цензор.НЕТ 6804.
ну а какие с холопов паны получаются-сам знаешь.хуйло-яркий пример.та и до него примеров хоть завались.
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Ну я не понимаю как мои рабочие, могут меня накуй послать. Русскии с панами сговорились?
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поймешь,какие твои годы Зараз кінець тижня, багато лікарів не працюють, - китаєць, у якого в РФ нібито знайшли коронавірус, розповів про лікування - Цензор.НЕТ 4545.а не поймешь-значит так тому и быть...спишут на мутацию хромосом.
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На рогуля нарвался. Даже подискутировать не с кем.
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то дуй мерший на точку ру...там одни паны из холопов деланые Зараз кінець тижня, багато лікарів не працюють, - китаєць, у якого в РФ нібито знайшли коронавірус, розповів про лікування - Цензор.НЕТ 9701.как раз твой контингент.которых в европе встречают табличками

Зараз кінець тижня, багато лікарів не працюють, - китаєць, у якого в РФ нібито знайшли коронавірус, розповів про лікування - Цензор.НЕТ 4298
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Есть вопросы и у тебя и у меня! Ты просто истеришь-значит не прав!
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попроси ***** открыть гохраны...там все ответы на твои вопросы.
нечего в тырнете побираться.
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Не уходите в троллинг, плиз, хотелось бы услышать обоснованную аргументацию. гражданин явно Вас обставляет, походу. а диалог то интнресный.
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да ща...буду с лахтинским тролем чинную беседу поддерживать.как будто это у нас история уже 500 лет под замком в гохранах,а не у них. Зараз кінець тижня, багато лікарів не працюють, - китаєць, у якого в РФ нібито знайшли коронавірус, розповів про лікування - Цензор.НЕТ 152
в гугле все есть,желающие могут ознакомиться. в том числе и встрявшие в диалог
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конечно известно...в гохране то спрятано только от запоребрикова народа...но есть источники всех других стран,которые не закрыты. .но тебе же там порыться нескрепно...вот тото и оно.(україїнською отож)
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Да иди ты вместе с Кравчуком! Балаболы демензные.
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Ну диалог интересный же, жаль сворачивается. А на счет гугла - так нафиг тогда вообще форумничать, если отсылать в гуглы?
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я не собираюсь тебя поучать...это бесполезное занятие.
знания невозможно дать,их можно только взять. Зараз кінець тижня, багато лікарів не працюють, - китаєць, у якого в РФ нібито знайшли коронавірус, розповів про лікування - Цензор.НЕТ 5830
или ты грызешь гранит науки-или ищешь чего помягше...
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не получится, как только дело касается аргументации, патриоты сразу сбегают.
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Ты дебил а не патриот. Родителям просто неудобно тебе это сказать.
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кацапа,не хами...тебя родители разве не учили вежливо разговаривать?а,ну да ...они же сами кацапы.
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Тогда отвечай по существу а не виляй, не на привозе как бы!
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все империи благополучно сконали...почему твоя рашка до сих пор воняет и шевелится?
мля даже развалиться по человечески не можете
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гига, недоперепив? То похмелись, а то верзеш про свою Америку якісь нісенітниці
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это не обьясномо. Хоронят хоронят, но что то ни как.
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А что будет делать Украина в случаи выявления заражённых? Даже на карантин прибывших из Китая не взяли,померяли температуру и отпустили по домам. Вы понимаете что это значит для вас?? Осознаете? Или как всегда моя хата скраю ? У вас скоро начнётся ...думаю первой будет Одесса ,там китаёзов дофига на 7 км...Или "товар" , дерьмо это китайское будут с вирусом вместе оптом по всей Украине продавать...от поставок ведь не откажутся...ну типа бизнес же ж, ничего личного..
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Україна могла би на тиждень-два відтермінувати звичайну динаміку зараження цим вірусом.
МОЗ не зробилА навіть цього.

І БЕЗ ЦЬОГО оптимістичних новин мало

Coronavirus: scientists identify possible new mode of transmission in human faeces

Genetic traces of the new coronavirus have been found in the stool of patients being treated at a hospital in ShenzhenThe findings have prompted researchers to warn of possible faecel-oral spread of the disease, in addition to respiratory droplet transmission and contact

Зараз кінець тижня, багато лікарів не працюють, - китаєць, у якого в РФ нібито знайшли коронавірус, розповів про лікування - Цензор.НЕТ 1015

Zhuang Pinghui in Beijing

Published: 6:59pm, 2 Feb, 2020


Коронавірус: вчені визначають можливий новий спосіб передачі у фекаліях людини
Генетичні сліди нового коронавірусу виявлені в фекаліях пацієнтів, які лікуються в лікарні в Шеньчжені
Отримані дані спонукали дослідників попередити про можливе фекально-оральне поширення захворювання, на додаток до передачі та контакту дихальних крапель

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Це ліжка з нєпрєдсказуємой траєкторієй.
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распаковываю недавно посылку с Алиекспрес, а в посылке вместо зубочисток-два китайца, два китайца чешут яйца...и как они только умудрились туда попасть;-(
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Ще нікому не вдалося вийти живим з лікарні Чіти.
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Хотелось бы наблюдать апокалипсис в отдельно взятой стране - вонючей выгребной яме-*********. После исчезновения империи зла будет чисто дышаться в возрождённом Арканаре...
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Вирус нашли
корону забрали
и везут ВВ Фуйлу в мацкву
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а фуле?тяжела жизнь миссионера...думаешь первопроходцам в только что открытой америке легче было? Зараз кінець тижня, багато лікарів не працюють, - китаєць, у якого в РФ нібито знайшли коронавірус, розповів про лікування - Цензор.НЕТ 7042
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Небольшой оффтоп. Подскажите какую-то новую комедию или хороший фильм посмотреть . Спасибо 🙂
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Юмор у них дебильный))
Французские комедии намного лучше
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Давно не видел французских комедий... Есть что из нового?
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Не знаю, что смотрели. Но мне понравились вот эти: Безумная свадьба, Супернянь, Супералиби, Жених на двоих, Маленький Николя - две части.
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Дом со скидкой - тоже ржачная комедия
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Юньбінь також записав відео з лікарні Чити, де можна бачити інтер'єр напівпорожньої палати з залізними ліжками без матраців.

логічно.
залізних ліжок без нічого не вчепить жодна холєра Зараз кінець тижня, багато лікарів не працюють, - китаєць, у якого в РФ нібито знайшли коронавірус, розповів про лікування - Цензор.НЕТ 1941
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Зря это он... в понедельник придут "врачи" и окажут более внимательное лечение...Зараз кінець тижня, багато лікарів не працюють, - китаєць, у якого в РФ нібито знайшли коронавірус, розповів про лікування - Цензор.НЕТ 6418
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Украине чего переживать.Местные зелебобики перекусают корова-вирус и ничего не станется.Все равно в Украине нет соответствующих врачей и биологов.
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кацапня в конец оборзела. поселить в такие условия представителя их хозяев и не лечить его.... это плохо. за такое положено набутылизитовать главврача и местного боярина. ну и десяток проходящих мимо кацапов на бутылки посадить, просто так для порядка, чтобы не расслаблялись.
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только бутылки им надо горчицей смазать.. да не скупиться на препарат живо творящий - чтоб им как Крым пек!
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Как он успел много рассказать за 14 секунд. Какой богатый китайский язык.
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Його посадили на карантин, бо він китаєць, а вони кацапи- дурнуваті Зараз кінець тижня, багато лікарів не працюють, - китаєць, у якого в РФ нібито знайшли коронавірус, розповів про лікування - Цензор.НЕТ 4193
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У китайца русская жена и двухлетняя дочь, но при этом он остался гражданином КНР. Вот так идет тихая "китаизация" московии за Уралом.
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