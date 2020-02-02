 Зараз кінець тижня, багато лікарів не працюють, - китаєць, у якого в РФ нібито знайшли коронавірус, розповів про лікування. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення Юньбіня опублікувало видання "Чита.ру".
За словами чоловіка, це про нього і його сім'ю зараз пишуть усі російські ЗМІ. Інформацію йому представляють ще в меншому обсязі, ніж журналістам, але телефон не забрали. З його допомогою він і звернувся до ЗМІ.
"Здрастуйте, я той китаєць з російських новин з Забайкальського краю, який нібито заражений. Я всього лише кашляю, більше нічого не турбує, лікарі не кажуть мені, що я заражений і не дають мені результати аналізів. Про те, що я, можливо, заражений дізнався з новин.
Чоловік вибачився перед усіма, за його словами, він не знав, що може заразитися. Проте, він сподівається на допомогу, а умов для реабілітації в російській клініці немає.
"Якщо я дійсно заражений, я хочу перед усіма вибачитися, мені, можливо, не варто було нікуди їхати, я лише взяв свою дитину і дружину і поїхав відпочивати в Китай. Я не знав, що можу заразитися. Незважаючи на результат, сподіваюся на допомогу, бо моя дитина температурить і в неї пронос. З китайських новин я зрозумів, що це дуже небезпечно, але умов у лікарні, в якій ми перебуваємо, недостатньо для нашої реабілітації", - зазначив він.
За словами Юньбіня, він не знає, чи можуть лікарі надати екстрену допомогу його дочці.
"Зараз кінець тижня і дуже багато лікарів не працюють, я опинився в такій ситуації, що не знаю, якщо моїй дитині буде потрібно екстрена допомога, чи зможуть лікарі своєчасно надати її. У Китаї в аналогічній ситуації лікар перебуває протягом 24 годин біля пацієнта, бо самопочуття хворого може раптово погіршитися, до того ж може знадобитися необхідне обладнання. Я сподіваюся, що моїй дитині зможуть допомогти. Моя дочка росіянка, їй всього лише 2 роки, вона зовсім маленька", - розповідає він.
Китаєць розповів, що за тиждень у його сім'ї брали кров на аналізи 6 разів, але так і не дали жодних результатів.
"Щодо здоров'я, мабуть, у нас немає ніяких питань, у мене на руках маленька дитина, у неї вся ручка вже в слідах від уколу, хіба можна у маленької дитини брати стільки разів кров, без результатів аналізу?! Ми хотіли б отримати результати аналізу, знати, хворі ми чи ні. Якщо раптом у нас є захворювання, моїй дитині потрібно терміново надати допомогу", - каже він.
Юньбінь також записав відео з лікарні Чити, де можна бачити інтер'єр напівпорожньої палати з залізними ліжками без матраців.
Згідно з останніми даними, в Китаї зафіксовано вже понад 14 тис. випадків зараження новим типом коронавірусу. 304 хворих померли, 328 осіб вилікувалися.
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останні слова китайця з росіянської лікарні.Він ще живий по причині того що "Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают "
а падарожнік нашо?
Китайцы сами отличаются жестокостью..., но руськие дохтора и его повергли в шок...
"По здоровью, видимо, у нас нет никаких вопросов, у меня на руках маленький ребёнок, у неё вся ручка уже в следах от укола, разве можно у маленького ребёнка брать столько раз кровь, без результатов анализа?!Источник: https://censor.net.ua/v3173280
ну а какие с холопов паны получаются-сам знаешь.хуйло-яркий пример.та и до него примеров хоть завались.
нечего в тырнете побираться.
в гугле все есть,желающие могут ознакомиться. в том числе и встрявшие в диалог
знания невозможно дать,их можно только взять.
или ты грызешь гранит науки-или ищешь чего помягше...
мля даже развалиться по человечески не можете
МОЗ не зробилА навіть цього.
І БЕЗ ЦЬОГО оптимістичних новин мало
Coronavirus: scientists identify possible new mode of transmission in human faeces
Genetic traces of the new coronavirus have been found in the stool of patients being treated at a hospital in ShenzhenThe findings have prompted researchers to warn of possible faecel-oral spread of the disease, in addition to respiratory droplet transmission and contact
Zhuang Pinghui in Beijing
Published: 6:59pm, 2 Feb, 2020
Коронавірус: вчені визначають можливий новий спосіб передачі у фекаліях людини
Генетичні сліди нового коронавірусу виявлені в фекаліях пацієнтів, які лікуються в лікарні в Шеньчжені
Отримані дані спонукали дослідників попередити про можливе фекально-оральне поширення захворювання, на додаток до передачі та контакту дихальних крапель
корону забрали
и везут ВВ Фуйлу в мацкву
Могу предложить вот такой вариант, где Маскву крушат пришельцы
Французские комедии намного лучше
логічно.
залізних ліжок без нічого не вчепить жодна холєра