 "Усе, що вам потрібно, - звернутися до нас", - Помпео запропонував на 100% забезпечити Білорусь нафтою. ВIДЕО

Про це Держсекретар США Майкл Помпео заявив в Мінську після переговорів з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.
"Ми провели тривалу бесіду з економічних питань. Пан Лукашенко сказав, що у білорусів є своя країна - суверенна і незалежна, і вони не можуть бути частиною будь-якої іншої держави. Сполучені Штати Америки хочуть допомогти Білорусі бути суверенною державою, - підкреслив держсекретар. - Наші виробники енергоресурсів готові забезпечити вас необхідною нафтою на 100% за конкурентними цінами. Ми найбільші виробники енергоресурсів у світі. І все, що вам потрібно, - звернутися до нас".
Помпео також відзначив успішне співробітництво між країнами в сфері безпеки, яке, розраховує він, буде ще більше розширюватися.
Даже в Московии с 2009 года тоже нет залога. До этого можно было стать кандидатом на выбор - или через залог или через подписи.
В москвии не разрешается все подписи собрать гдето только в одном регионе. Определенный необходимый минимум подписей должны выдать все регионы.
Если бы так у нас, то Порох не набрал бы нужное на юго-востоке, а Медведчук на Западе. И правильно, нечего спекулировать на региональных отличиях, раскалывая Украину. Пусть кандидатам будут только те кто может объединить страну.
У нас олигархи наглеют. Хотят чтобы только они и их ставленники были кандидатами. Необходимо убрать налог совсем. Пусть Порох и подобные поднатужатся и подписи соберут. Я вангую, что у них будут очень серьезные проблемы.
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Так. У кацапів нема грошової застави для висунення в депутати.
Але там інший прикол, - щоб мати змогу висуватися в депутати, треба зібрати підписи вже існуючих депутатів, - причому, більшості, причому, з різних фракцій.
Зрозуміло? Це так званий "депутатський фільтр". І подолати його майже нереально.
Будь ласка, якщо у вас є інформація, на те що ви кажете, яку я не знайшла, не полінуйтесь дати посилання. Ворога необхідно знати який він є, а якщо в нього щось можна повчитись, то треба повчитись. Але розуміти, що Путін Хубло.
Ну ви й жартівниця! )))
Щоб зрозуміти, що Росія не змінилася за сотні років, раджу прочитати спочатку середньовічних мандрівників до Московії, - Сигизмунда Герберштейна, Джильса Флетчера, Джерома Горсея, Генріха Штадена, Річарда Ченслера, Адама Олеарія.
Більш ******* і дохідлива для сприйняття книга французького автора Астольфа де Кюстіна "Росія в 1839 році". Цей твір настільки зачепив кацапів, що російський цар Микола 1-й навіть дав наказ своїм агентам у Франції, щоб вони викупили і спалили весь тираж цієї книги. Але, звісно, цей план був нездійсненним у повному обсязі.
Є така сентенція, - "У Росії за кілька років змінюється все, а за століття, - нічого".
Почитайте, - на вас чекає багато незабутніх відкриттів. Астольф Кюстин Россия в 1839 году
Українцям не пропонували тому що в Україні всім заправляють олігархи й злодії. Головна причина в тому, що в Україні президентом і в парламент можна пройти тільки через залог в декілька мільйонів. Нормальна, порядна людина не пройде.
В Беларуси нет никакого залога вообще. Закон намного более демократичный.
Кандидат должен:
- собрать инициативную группу не менее 100 человек
- собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей.
Але закони гарні не тим, як вони написані, а тим, як вони виконуються.
В Бєларуському парламенті, до вашого відома, нема ЖОДНОГО опозиціонера.
Зато там є молоденька дівчинка, міс Бєларусь-2018, яку вважають коханкою Лукашенка, - Марія Васілєвіч.
А те що в Біларусі нема в парламенті жодного опозиціонера, то в минулому парламенті опозиціонери були. Напевно зараз біларуси подивилися, що в Україні робиться і вирішили що такого їм не потрібно. Не треба ідеалізувати їхню опозицію. Треба розібратись що в них там за опозиціонери. Напевно бувша партійно- і комсомольська номенклатура. Половина її напевне хочуть зробити олігархію в Біларусі (в інтернеті легко знайти дебати 2010, там в опозиціонерів "коникиком" була приватизація), а їнша половина це московська агентура. Біларуси не хочуть ризикувати й обирають те що перевірене часом. Така демократія, коли весь час можуть бути різні президенти, в Біларусі може бути тоді коли в Біларусі вимруть люди які були номенклатурою при СССР і совки скрєпні серед населення.
Лукашенко явно не без недоліків, але всі наші президенти разом узяті не коштують і вусів Лукашенко.
Польща. Грошова застава не використовується. Суб'єкт висування для реєстрації кандидата збирає 100 000 підписів виборців.
Австрія. Кандидат на посаду Федерального Президента Австрії вносить заставу у розмірі $4 070. Що в десятки раз менше ніж в Україні.
По парламенту. Канада. У Канаді суд скасував виборчу заставу на федеральних виборах, оскільки вимога про її внесення порушує розділ 3 Канадської хартії прав і свобод. До винесення рішення у справі кандидат в депутати повинен був внести заставу у розмірі $750.
Україна має найвищу в світі виборчу заставу.
Багато інформації тут https://cedem.org.ua/analytics/zastava-na-vyborah/