 "Усе, що вам потрібно, - звернутися до нас", - Помпео запропонував на 100% забезпечити Білорусь нафтою. ВIДЕО

Про це Держсекретар США Майкл Помпео заявив в Мінську після переговорів з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

"Ми провели тривалу бесіду з економічних питань. Пан Лукашенко сказав, що у білорусів є своя країна - суверенна і незалежна, і вони не можуть бути частиною будь-якої іншої держави. Сполучені Штати Америки хочуть допомогти Білорусі бути суверенною державою, - підкреслив держсекретар. - Наші виробники енергоресурсів готові забезпечити вас необхідною нафтою на 100% за конкурентними цінами. Ми найбільші виробники енергоресурсів у світі. І все, що вам потрібно, - звернутися до нас".

Помпео також відзначив успішне співробітництво між країнами в сфері безпеки, яке, розраховує він, буде ще більше розширюватися.

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