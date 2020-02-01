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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (136) мінські угоди (1691) нормандська четвірка (968) Єрмак Андрій (73)

 Наша мета - вибори на Донбасі наприкінці жовтня, - Єрмак. ВIДЕО

До зустрічі в "нормандському форматі" Україна приїде з пакетом домовленостей, які дозволять у жовтні провести місцеві вибори на території всієї країні, включно з ОРДЛО.

Про це помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак сказав в інтерв'ю на ютуб-каналі "KRYM - критичне мислення", інформує Цензор.НЕТ.

"Уже через три місяці буде наступна зустріч лідерів у "нормандському форматі". Я сподіваюся, що вона відбудеться, і я дуже сподіваюся, що Україна прийде на цю зустріч із новим пакетом домовленостей. Сподіваюся, що ми зробимо такі кроки для того, щоб місцеві вибори, за українським законом, відбулись на всій території України (включно з ОРДЛО. - Ред) наприкінці жовтня", - сказав він.

Єрмак зазначив, що це можуть назвати занадто оптимістичним сценарієм. "Але коли мені говорили, що це нереально, щоб ми повернули Сенцова. Але президент це зробив. Ви пам'ятаєте, скільки років, скільки світових лідерів, діячів мистецтв зверталися, обговорювали, але Зеленський це зробив, пообіцяв і зробив", - сказав він.

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Помічник Зеленського наголосив, що вибори за українським законодавством неможливо проводити на тих територіях, де перебувають незаконні іноземні збройні формування, і якщо український уряд не контролює кордон.

"У мене, як і у всіх, багато запитань щодо Мінських угод, але це єдиний документ, який сьогодні узгоджено, підписано, і там справді є положення, згідно з яким кордон передається після виборів. Президент Зеленський сказав у Парижі, що ми не можемо з цим погодитися, бо це суперечить українському законодавству", - зазначив він.

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За словами Єрмака, саме тому українська сторона порушує питання про те, як сьогодні зробити так, щоб кордон до виборів було передано під контроль України.

"Чому ви проти? Якщо необхідні сьогодні якісь гарантії, ще щось, давайте говорити. У мене є досвід різних складних переговорів. І є потреба почути, навіть якщо тобі сьогодні абсолютно неприємна позиція іншої сторони, але для якогось руху вперед потрібно почути, зрозуміти цю філософію і спробувати зробити все, щоб сьогодні, не поступаючись своми інтересами, знайти вихід із цієї ситуації", - пояснив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173244
 
 
 Топ коментарі
 
Ермак кацапский шпион.ТЧК
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Alter Nator,
К чему Вы это(!!!) мне написали?
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если Вас сильно не устраивает действующая власть, то выходите на протесты
кулинеясноблть?
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Alter Nator,
Еще раз: к чему Вы мне это(!!!) написали?
НО перед этим (!!!)внимательно(!!!) прочитайте, что(!!!) Вы мне написали........
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Просто лахтинскому подонку надо оставить свой высер на этом уровне понимания часовом...
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во вторых какие выборы? вы что дебилы? если даже лугандон вернуть Украине, то первые 2-3 года власть там будет только в виде военных администраций и комендатур ,военнослужащие которых ,будут проводить серьёзные чистки среди местной ваты ,обнаруживая и нейтрализуя вредителей ,диверсантов , оставшуюся кацапскую агентуру, перекрасившихся сепаров и прочих колабрационистов и предателей. читайте историю что было после войны в окупированных ранее немцами районах. как то у вас все просто слуги изи каломыйского. дети с большими имяух!!!!!
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какие нах выборы обстрелы только усилились!ГЛАЗА ОТКРОЙ!
когда кацапо-фашистов погоним.и возьмем границе.то через годика 2-3 возможно!
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НЕ БУДЕТ НИКАКИХ ВЫБОРОВ! ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ КАКИМ ОБРАЗОМ В ЛУГАНДОНЕ БУДУТ АГИТИРОВАТЬ УКРАИНСКИЕ ПАРТИИ? ПОСМОТРИТЕ СТАТИСТИКУ ОБСЕ ЗА 19 ГОД 98% НЕДОПУСКА ПАТРУЛЕЙ НА НЕПОДКОНТРОЛЬНОЙ ТЕРИТОРИИ. ОНИ ПЕРЕКЛЮЧАЮТ ВНИМАНИЕ ЗЕБИЛОВ С "ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ" НА "ВЫБОРЫ" С ОДНИМ УЖЕ ОБОСРАЛИСЬ, ОБОСРУТСЯ И СО 2-М
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Пуйло предложит отдать границу под контроль Украины под контролем России, и Зеля может согласиться.
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Суворов: Никого в "ДНР"-"ЛНР" вы не перевоспитаете. Надо возводить стену, отделиться от этой чертовой раковой опухоли
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/suvorov-nikogo-v-dnr-lnr-vy-ne-perevospitaete-nado-vozvodit-stenu-otdelitsya-ot-etoy-chertovoy-rakovoy-opuholi-102103.html
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Все в этом мире имеет свою цену. Цена этой авантюры - потеря Украины. Украине не нужен этот Бандустан ни на каких условиях. Пусть гниют там, пока на компост не перепреют. Там одни сплошные проблемы - начиная от электоральных, и кончая экологическими. Нахрен нужен этот Евросоюз, безвиз и все остальные пряники, если под эту сурдинку нам попытаются всунуть ОРДЛО. Гнать нахрен и Ермака, и Зеленского, и всех их "слуг", если они попытаются это сделать.
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Вибори без доступу до українського кордону - це Зешмаркля в Омані з кацапами так порішав?
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У СН рейтинг уже упирается в пол.
Донбабве - заповедник дибилов для СН. Надо спешить...
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А если выборов не будет уйдёшь с позором в отставку отвечая за свой гнилой базар?
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Ты быдлота сначала писать научись.
Или проспись пьянь рашинская.
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А цель патриотов- смена зеленой власти в Украине.
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. "Я не хочу Донецк и Луганск уговаривать, создавать условия, убеждать. Не хочу их улицы имени террористов. Не хочу их пренебрежение украинским языком. Не хочу платить за их новую жизнь. Не хочу давать им особые права. И тем более не хочу искать компромиссы с варварами из Москвы. Нах*р - это в противоположную сторону от ЕС и НАТО"... "Свое вернем потом. Со временем. Сейчас - стену, пожалуйста. И поехали вперед, наконец". (П.Шуклинов)
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Такое впечатление что :
1) 100% работает на Кремль.
2) Оторванный от реальности ( конкретики ноль )
Цена обмена пленными 1) Формула Штанмаера 2) отпустили беркутов - которые убивали людей на Майдане. Наша мета - вибори на Донбасі наприкінці жовтня, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9226
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Я то думал, вдруг откуда не возьмись...ОН ВОЛШЕБНИК
А ОН ИЛИ БОЛВАН
ИЛИ ЛОХОТРОНЩИК
Все это ***..***...***...КАК РЕШИТЬ ЭКЗЭКЗНЕНЕСТАНЦИОНАЛЬНыЙ ВОПРОС ...ВРАГ У ВОРОТ
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А им оно надо? Они что за это кровь проливали? Раньше они воевали, чтобы отделиться, а теперь воюют, чтобы им выборы устроили? Что вообще происходит?
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У Ермака глаза бегают как у только-только начинающего шпиона, стыдно...
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