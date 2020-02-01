 Зеленський хоче отримати пояснення від місцевої влади, яка не знизила тарифи на тепло. ВIДЕО

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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"Заслухав звіт про зменшення сум у грудневих платіжках за теплопостачання. Завдання номер один – отримати пояснення від місцевої влади Чернівецької та Миколаївської областей, де для зниження нарахувань із незрозумілих мені причин не було зроблено нічого. Завдання номер два – вирівняти зниження до 25-30% в усіх областях країни", - написав президент.