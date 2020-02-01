 Зеленський хоче отримати пояснення від місцевої влади, яка не знизила тарифи на тепло. ВIДЕО

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Заслухав звіт про зменшення сум у грудневих платіжках за теплопостачання. Завдання номер один – отримати пояснення від місцевої влади Чернівецької та Миколаївської областей, де для зниження нарахувань із незрозумілих мені причин не було зроблено нічого. Завдання номер два – вирівняти зниження до 25-30% в усіх областях країни", - написав президент.
За газ платить только 92коп * (потребленные кубы). Например, у меня 200кубов, заплачу 184грн. И никаких платежей за транспортировку и техобслуживание - это все развод для лохов. Если хотя-бы 40% населения так заплатит - эта система крякнется. Не надо бояться, у всех не отключат. Хватит кормить барыг, проходимцев и олигархов!
п.с.
справочно дЄбилам лапшевешателям ( или мацы- кому как угодно) - сегодня !!! в Черновцах + 12 !!!!! ПЛЮС - не МИНУС ...