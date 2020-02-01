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 Політика України, Суспільство
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Все про:Буковина (249) Зеленський (4332) Миколаївська область (450) опалення (152) Гончарук_Олексій (599)

 Зеленський хоче отримати пояснення від місцевої влади, яка не знизила тарифи на тепло. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розпорядився надати йому список людей, відповідальних за те, що в Чернівецькій й Миколаївській областях суми в платіжках не змінилися.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів нараду з питань зниження тарифів на опалення. ФОТО

"Заслухав звіт про зменшення сум у грудневих платіжках за теплопостачання. Завдання номер один – отримати пояснення від місцевої влади Чернівецької та Миколаївської областей, де для зниження нарахувань із незрозумілих мені причин не було зроблено нічого. Завдання номер два – вирівняти зниження до 25-30% в усіх областях країни", - написав президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173200
 
   
 Топ коментарі
 
Очередной цирк с топаньем ножками ...
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а разве этим не премьер министр должен заниматься?
Объясните это Ишаку кто нибудь...
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Это уровень президента
этим все сказано больше нет вопросов дешевый совковый пиар про царя примитивно дегенеративный уровень его окружения да и самого наверно
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себестоимость добычи газа "Укргазвидобування" не превышает 1079 грн (38 долл.) за 1 тыс. куб м.

За газ платить только 92коп * (потребленные кубы). Например, у меня 200кубов, заплачу 184грн. И никаких платежей за транспортировку и техобслуживание - это все развод для лохов. Если хотя-бы 40% населения так заплатит - эта система крякнется. Не надо бояться, у всех не отключат. Хватит кормить барыг, проходимцев и олигархов!
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да, эти "гении" дорулят ...- о Боже, спаси Україну
п.с.
справочно дЄбилам лапшевешателям ( или мацы- кому как угодно) - сегодня !!! в Черновцах + 12 !!!!! ПЛЮС - не МИНУС ... Зеленський хоче отримати пояснення від місцевої влади, яка не знизила тарифи на тепло - Цензор.НЕТ 7758
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По факту я заплатил за декабрь и ноябрь чуть больше, чем в прошлом году. Ненамного, но больше. Никак не меньше... Говорят, что планировали сильно повысить, но не стали.
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Полудурок копирует Путина? Роликами своими просто задрал уже. Теперь в Украине ни хрена не будет нормального, зато про все мы вам снимем "красивое кино"
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Ага, да-да... СЫдять такие "умные", шота пишут, типа "заботятся о народе"))) Побритые, подстриженные, сытые, дорого одетые-обутые, свет горит аж глазам больно. Мебель! Шторы! Канцтовары! Во дворе стоит лимузин с личным водилой. В их уютных личных апартаментах ждет их сытый ужин и теплая ванна с лепестками роз. А камин будет согревать их жирные туши... И всё вокруг - в розом цвете))). Нафига им проблемы тех, у кого всего этого нету... Зеленський хоче отримати пояснення від місцевої влади, яка не знизила тарифи на тепло - Цензор.НЕТ 9288
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Типа,царь хороший,бояре не в дугу)Уже было и прошло...
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Так попередники же, Барыга виноват. Шо тут непонятного?
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