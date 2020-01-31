 У мережі з'явилися кадри підпалу автомобіля журналістки Терещук. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу "UA: Перший").
У розпорядженні Радіо Свобода виявилося відео, на якому невідомий чоловік підкладає до лобового скла машини журналістки пакети, підпалює їх і тікає. За даними журналістів, палія досі не затримано, також не ідентифіковано його обличчя.
Опівночі 30 січня у Львові невідомий підпалив автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Ніхто не постраждав.
У поліції уточнили, що в автомобілі пошкоджено передню частину кузова і моторний відсік. Кримінальне провадження відкрили за статтею "умисне знищення або пошкодження майна журналіста". За даними слідства, основна версія підпалу автомобіля журналістки - професійна діяльність.
Журналістка Радіо Свобода Галина Терещук працює на Радіо Cвобода з 2000 року, вона відкидає побутові версії підпалу її автомобіля.