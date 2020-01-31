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Все про:журналістика (961) Львів (1156) підпал (291) Терещук (5)

 У мережі з'явилися кадри підпалу автомобіля журналістки Терещук. ВIДЕО

З'явилося відео підпалу автомобіля журналістки Радіо Свобода у Львові Галини Терещук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу "UA: Перший").

У розпорядженні Радіо Свобода виявилося відео, на якому невідомий чоловік підкладає до лобового скла машини журналістки пакети, підпалює їх і тікає. За даними журналістів, палія досі не затримано, також не ідентифіковано його обличчя.

Опівночі 30 січня у Львові невідомий підпалив автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Ніхто не постраждав.

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У поліції уточнили, що в автомобілі пошкоджено передню частину кузова і моторний відсік. Кримінальне провадження відкрили за статтею "умисне знищення або пошкодження майна журналіста". За даними слідства, основна версія підпалу автомобіля журналістки - професійна діяльність.

Журналістка Радіо Свобода Галина Терещук працює на Радіо Cвобода з 2000 року, вона відкидає побутові версії підпалу її автомобіля.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173161
 
 
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Да кто так автомобили "сжигает"? И кто-то прячется и снимает. Случайно не сама журналистка? В сети появились кадры поджога автомобиля журналистки Терещук - Цензор.НЕТ 2638
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