 Єрмілов зізнався, що помилився, стверджуючи, ніби Антоненко в ніч перед убивством Шеремета ночував у його заміському будинку. ВIДЕО

Відео опубліковано на каналі Національної поліції в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
На ньому Олексій Єрмілов визнає, що був упевнений, що Андрій Антоненко ночував у нього з 19 на 20 липня 2016 року - в ніч перед убивством Шеремета. Але тепер розуміє, що міг переплутати дати.
"Я прочитав новини, і я був упевнений, що це було в цей день. Я поговорив ... я там був із мамою своєю в Дніпропетровську, і вона сказала - так, ми були. Вона перевірила по квитках. Вони цього ж тижня з батьком їздили в Європу, і я з Андрієм їздив, щоб гроші взяти у батьків", - сказав Єрмілов.
Тепер, за його словами, він не може точно назвати дату, в яку Антоненко ночував у нього вдома. "Це, може, було там з 18 на 19, може, це було з 20 на 21 або з 21 на 22", - пояснив він.
Свою помилку Єрмілов назвав "психопатологією повсякденного життя".
У МВС підкреслили, що зараз перевіряє заяви інших свідків у справі Шеремета про алібі підозрюваних.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
еще машку -пропойцу цитни
...
Що? Ані хмуйочка не можу прочитати.
З процитованого слідує, що право на повстання існує.
виновность должно доказывать следствие...доказывать, а не презентовать шоу программу.
но я что-то склоняюсь к версии о принудительно-убедительном отказе от своих слов этого человека... а почему? а потому что ментовка будет подтасовывать под фактики только под свои слова, отбрасывая то, что не вписывается в в их канву (например убийственное алиби - рост, который не может на 10 см варьироваться когда захочет....или окатость плеч..и т.д.)
На суде, если он будет, адвокаты задолбают этого свидетеля, они будут готовится к этому с сегодняшнего дня. Интересно, для чего раскрываются сейчас карты???
а мог и вправду перепутать дату..
разбираться адвокатам нужно...., но пока никакой сенсации....
чтоб все видели и никто не сомневался !
где будет прятаться Сабаков ?
принимаю ставки
подавити можливі заворушення після дозволу приватизації землі іноземцями і "трудового кодексу"
И вообще, обвиняемый не должен доказывать свою невиновность - это обязанность следствия. Которое ничего, кроме заключения экстрасенса не имеет.
А пойду голосовать или митинговать за кого угодно, кого не знаю - желательно за гитариста на этот раз! Хуже не будет...
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Чи, наперекір ворогу?.
???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Сказал бы сразу: "не помню" - и не было бы вопросов
Только не говорите, что перед допросом Ваня сам застрелился...