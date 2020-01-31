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Все про:Житомирщина (500) протест (1061) Тарифи на газ (159)

 Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу. ВIДЕО

Таким чином вони протестують проти включення в платіжки вартості транспортування газу.

Акція протесту відбулася в Малині Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Мітингувальники зібралися біля Управління газового господарства міста. Люди відмовляються оплачувати послуги за доставку газу і вимагають в уряду скасувати нововведення.

Вони обурені тим, що з нового року українцям потрібно буде платити не тільки за використане паливо, а й за його транспортування.

"Люди не хочуть платити, розумієте? Ніхто не розуміє здорового глузду цих платіжок", - заявив один із учасників акції.

Ніхто зі співробітників Управління газового господарства до протестувальників не вийшов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цієї зими ціна на газ не зростатиме, що дасть змогу знизити цифру в платіжці за комунальні послуги і за опалення, - Гончарук. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173137
 
   
 Топ коментарі
 
Дмитро Корчинський
42 хв ·

Головнокомандувач наших військ жодного разу не був у поранених військовослужбовців , держсекретар США приіхав на два дн і перше , що зробив відвідав наших поранених в центральному госпіталі !!!!!

Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу - Цензор.НЕТ 3294
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раніше гуцул палив ватру а зараз вже почали газовий привіт від СН а потім Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу - Цензор.НЕТ 7418
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Рукопожатий Офшор™


Є хтось, хто мене читає з Малину Житомирської області?
Якщо є, скажіть, як в вас там в місті, населення відчутно більше стало з 2о14 року?
Мені цікаво, бо:
2о14 - кількість виборців 21939 осіб
2о19 - кількість виборців 27904 осіб
Це на фоні демографічної кризи та війни. Малин
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Блд навіть не так. Кількість виборців в Малині 21939 осіб станом на 2о14 рік А у 2о19 році участь у "виборах" взяло 104636 осіб. Я чойто програю

Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу - Цензор.НЕТ 1418


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Зебилы создали ещё одну кормушку для идиотов. Количество ублюдков в Украине с приходом янелоха зашкаливает. Суды, МВД, ГПУ, ОП, Кабмин... теперь в параллель структурам Фирташа Облгазам, придумали ещё одну! "*****, сэр!" Зебилам спасибо за выбор, шоб у вас детей не было... нечего дебилов плодить.
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Идиоты, платежки надо собирать и в случае неуплаты после отключения газа, жечь их дома, чтобы согреться. Можно использовать их в качестве туалетной бумаги, можно на растопку валежника, можно пустить на самокрутки, можно селедку заворачивать. Можно много чего, после того как этим дебилам отключат за неуплату и газ и свет и воду. Но самое главное, зато без Пороха, но с голой жопой. Безмерно счастлив за охлос, так держать.
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А я уж думал украинцы самый терпеливый народ в мире. С чего вдруг?
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kurwa,в Германии было в той же последовательности - сначала бумага,потом ихняя ВР,а потом и до слуг народа дело дошло..
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Чому так мало людей вийшло - інших все влаштовує ? Вчіться як на Заході люди вміють протестувати - коли б вийшла достатня кількість обурених громадян - одразу б і платіжки зменшились ...
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Совок із наших людей не видавити. Пояснили ж: за обслуговування труб - окрема плата, а за газ - окрема. Сума оплати залишилася приблизно така ж як була до цього.
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А почему бы не сделать две платежки за воду????
Одна за потребленную, а вторую за транспортировку???

А почему бы не сделать две платежки за электричество????
Одна за потребленное, а вторую за транспортировку???

А почему бы не сделать две цены на хлеб????
Одна за сам хлеб, а вторая за его транспортировку???
и т д
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Не подсказывай, а то вдруг кто то из зебилов почитает. С бюджетом жопа так могут мгновенно твою идею реализовать.
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