 Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу. ВIДЕО

Акція протесту відбулася в Малині Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Мітингувальники зібралися біля Управління газового господарства міста. Люди відмовляються оплачувати послуги за доставку газу і вимагають в уряду скасувати нововведення.

Вони обурені тим, що з нового року українцям потрібно буде платити не тільки за використане паливо, а й за його транспортування.

"Люди не хочуть платити, розумієте? Ніхто не розуміє здорового глузду цих платіжок", - заявив один із учасників акції.

Ніхто зі співробітників Управління газового господарства до протестувальників не вийшов.

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