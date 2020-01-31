 Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу. ВIДЕО

Акція протесту відбулася в Малині Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Мітингувальники зібралися біля Управління газового господарства міста. Люди відмовляються оплачувати послуги за доставку газу і вимагають в уряду скасувати нововведення.
Вони обурені тим, що з нового року українцям потрібно буде платити не тільки за використане паливо, а й за його транспортування.
"Люди не хочуть платити, розумієте? Ніхто не розуміє здорового глузду цих платіжок", - заявив один із учасників акції.
Ніхто зі співробітників Управління газового господарства до протестувальників не вийшов.
Рукопожатий Офшор™
Є хтось, хто мене читає з Малину Житомирської області?
Якщо є, скажіть, як в вас там в місті, населення відчутно більше стало з 2о14 року?
Мені цікаво, бо:
2о14 - кількість виборців 21939 осіб
2о19 - кількість виборців 27904 осіб
Це на фоні демографічної кризи та війни. Малин
Одна за потребленную, а вторую за транспортировку???
А почему бы не сделать две платежки за электричество????
Одна за потребленное, а вторую за транспортировку???
А почему бы не сделать две цены на хлеб????
Одна за сам хлеб, а вторая за его транспортировку???
и т д