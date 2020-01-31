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 "Я свій, податкова, від##біться від мене": у Харкові зловили п'яним за кермом слідчого ДФС. ВIДЕО

Харківські патрульні затримали п'яним за кермом старшого слідчого облуправління Державної фіскальної служби. Він намагався втекти, але його затримали, після чого він заснув прямо в автомобілі патрульних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Police Control Ukraine".

За інформацією ЗМІ, патрульні помітили автомобіль "Peugeot 207", який виїжджав від розважального клубу "Інжир". Водій порушив правила і не включив поворотники, а номер його автомобіля не був освітлений.

"Патрульні зупинили вказаний автомобіль, і водій почав кричати "Я свій, податкова міліція, від**біться від мене". В автомобілі був сильний запах алкоголю і в ньому були пляшки з алкогольними напоями. Водієм виявився старший слідчий Головного управління ДФС у Харківській області Корнієнко Дмитро Миколайович", - повідомляє ЗМІ.

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Патрульні запропонували чоловікові пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння, але він почав стверджувати, що автомобіль зупинили незаконно, і відмовився показати документи. Після цього водій сів за кермо і спробував утекти, але поліцейські встигли затримати його.

"Під час транспортування затриманий поводився буйно і бив салон поліцейського автомобіля. Ці сліди видно на фото. Чоловіка повезли до місцевого відділку поліції, а він включив музику на телефоні і заснув у салоні поліцейського авто", - повідомляє видання.

Після цього чоловік почав скаржитися, що йому погано. Патрульні викликали швидку. Водія забрали в лікарню, де він теж відмовився проходити огляд.

"Патрульні склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп'яніння), винесли постанову за порушення ПДР за ч.1 ст.126 КУпАП. Також склали протокол за ст. 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського). Але через деякий час слідчий пішов скаржитися на патрульних у прокуратуру, що його побили. Зараз цей слідчий "лікується" в лікарні і вже найняв собі адвоката", - повідомляє ЗМІ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173133
 
 
 Топ коментарі
 
А если бы он столкнулся на дороге с другим автомобилем. Отгадайте, кого бы сделали виноватым.
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А б... б... бе-е-е-бе-бе-бе-бе-бд... Аэ... Э! Я э... Э-э-эээ... Я н... Ш-шо? Я п... пьяный?! С... сам ты п... пья... э... Варня-я-я-яяя!..
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"свой" это такая привилегия мол можно ездить бухим..... "Я свой, налоговая, от##битесь от меня": в Харькове поймали пьяным за рулем следователя ГФС - Цензор.НЕТ 9763
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"свой" это такая привилегия мол можно ездить бухим.....
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А б... б... бе-е-е-бе-бе-бе-бе-бд... Аэ... Э! Я э... Э-э-эээ... Я н... Ш-шо? Я п... пьяный?! С... сам ты п... пья... э... Варня-я-я-яяя!..
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не...ну в натуре...патрульные вырвали из-за руля...кучу запчастей сломали..
а Вам хихиньки! )))))))))
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А если бы он столкнулся на дороге с другим автомобилем. Отгадайте, кого бы сделали виноватым.
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Ну наверное инспектора Пожарной Охраны "Я свой, налоговая, от##битесь от меня": в Харькове поймали пьяным за рулем следователя ГФС - Цензор.НЕТ 1051
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***
егор майор прокуратуры
олег народный депутат
понять гаишникам непросто
кому горел зелёный свет
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составили протокол "Я свой, налоговая, от##битесь от меня": в Харькове поймали пьяным за рулем следователя ГФС - Цензор.НЕТ 7065!
туалетная бумага полезнее!
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Извини ГЕТЬМАН но завтра или послезавтра будет кто-то уволен по сокращению или по несоответствии своей должности.
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а при такой зебильной власти другого не стоит ожидать!
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при мародёре потрохе Зайки убивали прохожих и ничего..отмазывались до поры до времени)))
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Да, сейчас клован оманский тебе на рояле поиграет))
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Та не, он может даже игровым инструментом валере по лбу пощекотать
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Вот и напрашивается вопрос,а что делать простому обывателю?
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Следователь не следователь, а за езду в говно, нужно давать как за покушение на убийство.
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По уму так а как по жизни?Про Законы Украины уже и не говорю...
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Всё можно сделать и по жизни. Украину надо трохи привести в баланс, а то мы сильно в Гуляй Поле ударились.
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Пароль поменялся,сейчас надо говорить :"Я свой,клоун квартальный"
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Да вы что совсем ******?Ведь пяный за рулем по новым вроде бы Законам это уже криминальное преступление.А это просто чуть-чуть выпившый с литер чиновник да еще и при власти.А на таких Законы Украины не распространяются так как они наши законодатели или лучшие советники законодателей.
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Та да...Я тоже обратил внимание. Уже по Криминальному кодексу должны, а не по административному...Еще и в суд подаст-за нарушение прав человека.
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П'яне ще й резина лиса у слЄдАвАтЄля, мля... "Я свой, налоговая, от##битесь от меня": в Харькове поймали пьяным за рулем следователя ГФС - Цензор.НЕТ 4305
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Зачем всё это? Зачем писать? Всё равно ему ничего не будет...
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Нищета налоговая на 207 Пыжике... стыд и срам!
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Оце мене і здивувало.Невже не бере? Або все пробухує? Але все-одно слабенький корупціонер, таким справді не місце на потоках.Є "достойніші".
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Давно должен был быть закон о том что если ловят гос.чиновника пяным за рулем то автоматически увольняют с должности без возможности восстановления, а также такой чиновник в ближайшие 3-5 лет не может работать в гос. органах вообще.
Штрафы для чиновников за нарушение ПДД должны быть в 2 раза выше чем для обычных граждан, потому что чиновники показывают пример.
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Машинка скромная. Ну, ничего, кассовые аппараты и новые штрафы для ФОП повысят благосостояние чувака.
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А яка різниця між п'яним за кермом чи п'яним з рушницею?Як на мене то злочинці обоє,отже руки в кайданки і в клітку і без розмови.
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