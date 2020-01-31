 "Я свій, податкова, від##біться від мене": у Харкові зловили п'яним за кермом слідчого ДФС. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Police Control Ukraine".

За інформацією ЗМІ, патрульні помітили автомобіль "Peugeot 207", який виїжджав від розважального клубу "Інжир". Водій порушив правила і не включив поворотники, а номер його автомобіля не був освітлений.

"Патрульні зупинили вказаний автомобіль, і водій почав кричати "Я свій, податкова міліція, від**біться від мене". В автомобілі був сильний запах алкоголю і в ньому були пляшки з алкогольними напоями. Водієм виявився старший слідчий Головного управління ДФС у Харківській області Корнієнко Дмитро Миколайович", - повідомляє ЗМІ.

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Патрульні запропонували чоловікові пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння, але він почав стверджувати, що автомобіль зупинили незаконно, і відмовився показати документи. Після цього водій сів за кермо і спробував утекти, але поліцейські встигли затримати його.

"Під час транспортування затриманий поводився буйно і бив салон поліцейського автомобіля. Ці сліди видно на фото. Чоловіка повезли до місцевого відділку поліції, а він включив музику на телефоні і заснув у салоні поліцейського авто", - повідомляє видання.

Після цього чоловік почав скаржитися, що йому погано. Патрульні викликали швидку. Водія забрали в лікарню, де він теж відмовився проходити огляд.

"Патрульні склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп'яніння), винесли постанову за порушення ПДР за ч.1 ст.126 КУпАП. Також склали протокол за ст. 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського). Але через деякий час слідчий пішов скаржитися на патрульних у прокуратуру, що його побили. Зараз цей слідчий "лікується" в лікарні і вже найняв собі адвоката", - повідомляє ЗМІ.

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