 Баканов - Трубі: Питання схеми "Роттердам+" не можна не вирішувати. Якщо не ми, то за нами прийдуть. АУДIО

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема, в мережі з'явився запис розмови, в ході якого людина з голосом, схожим на голос голови СБУ Івана Баканова в діалозі з Трубою, каже, що формула із закупівлі вугілля "Роттердам+", яка діяла з 2016 року, є "банальним мародерством".
"Це не схема, це банальне мародерство. Гоп-стоп. Там взагалі немає ніякого інтелектуального підходу. Вона розкладається в одну мить", - говорить Баканов.
"Воно (вугілля. - Ред.) їде від нас до нас, це так називається", - говорить Труба, а Баканов додає, що "крім іншого, це окрема стаття".
Далі співрозмовники обговорюють, як правильно розслідувати і довести до результату справу "Роттердам+".
В процесі Баканов описує принцип "Роттердам+": "Змішують російське вугілля з українським з окупованих територій ... і продають "Центренерго" втридорога. Ось і вся схема".
В результаті глава СБУ каже, що оскільки необхідність вирішення "Роттердам+" іде від президента, це питання "не можна не вирішувати".
"Якщо не ми, то за нами прийдуть. Єдине питання, хто це буде робити", - додає Баканов.
Нагадаємо, починаючи з 2016 року вартість електроенергії, що виробляється ТЕС України, регулювалася за формулою "Роттердам+". Вона була введена в зв'язку з втратою контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на Сході.
У липні 2019 року формула "Роттердам+" припинила діяти в Україні.
Судя по тексту, если это правда, то эти двое полные дятлы. Уголь никуда не ездил, цена использовалась как индикатор. Сейчас эти ЗЕдолбни нам втирают тоже самое про цену газа, нидерланды +. Для людей лишенных воображения повторяю, Роттердам + при Порохе это плохо, Роттердам + и Нидерланды + при ЗЕ - хорошо!
https://enigma.club/articles/kiberpolitsiya-sobralast-nezakonno-sledit-za-grazhdanami-slivaya-dannye-na-rossiyskiy
Коллеги любезно предоставили мне копию следящего скрипта fixed_mobile.js, который был выложен на сайте киберполиции cyberpolice[.]gov[.]ua, и который они предлагали устанавливать на сайты СМИ, чтобы шпионить за украинцами.
Сейчас скрипт уже удален с сайта.
В своем предположении о WebRTC я ошибся, шпионская затея полицейских устроена иначе: скрипт собирает информацию о клиентском устройстве: разрешение экрана, название броузера, часовой пояс и так далее, генерирует "отпечаток", и отправляет его в базу.
Потом можно сопоставить отпечатки, и если вы заходили куда-то через TOR, а потом на новостной сайт без Тора, то можно сопоставить отпечатки и узнать ваш IP-адрес. Без сомнения - это образец массовой, несанкционированной слежки, и то что совершать преступления (тут на пять разных статей наберётся) и устанавливать средства для негласного съема информации призывает полиция, особенно печально. "Держава в смартфоне".
А теперь вишенка на торте, в той копии скрипта что есть у меня (на сайте их было несколько), домен, на который собирается статистика зарегистрирован в Российской Федерации. Если это не злоупотребление властью и угроза национальной безопасности, то я не знаю что тогда угроза.
Это называется - новые пришли, блд... Которые споткнулись и зацепились на старых схемах.
Слов больше нет, остались токо эмоции. Очень негативные эмоции!