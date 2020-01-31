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 Політика України, Суспільство
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Все про:Роттердам+ (43) Труба (255) Баканов Іван (118)

 Баканов - Трубі: Питання схеми "Роттердам+" не можна не вирішувати. Якщо не ми, то за нами прийдуть. АУДIО

У п'ятницю, 31 січня, на Telegram-каналі "Трубу прорвало", присвяченому діяльності Державного бюро розслідувань (ДБР) і його екскерівника Романа Труби, оприлюднили нові фрагменти розмов нібито за участю перших осіб держави.

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема, в мережі з'явився запис розмови, в ході якого людина з голосом, схожим на голос голови СБУ Івана Баканова в діалозі з Трубою, каже, що формула із закупівлі вугілля "Роттердам+", яка діяла з 2016 року, є "банальним мародерством".

"Це не схема, це банальне мародерство. Гоп-стоп. Там взагалі немає ніякого інтелектуального підходу. Вона розкладається в одну мить", - говорить Баканов.

"Воно (вугілля. - Ред.) їде від нас до нас, це так називається", - говорить Труба, а Баканов додає, що "крім іншого, це окрема стаття".

Далі співрозмовники обговорюють, як правильно розслідувати і довести до результату справу "Роттердам+".

Дивіться також: "У них по 200 тис. зарплата, а в мене 55", - Труба радиться з Бакановим щодо присвоєння військового звання для підвищення зарплати. АУДІО

В процесі Баканов описує принцип "Роттердам+": "Змішують російське вугілля з українським з окупованих територій ... і продають "Центренерго" втридорога. Ось і вся схема".

В результаті глава СБУ каже, що оскільки необхідність вирішення "Роттердам+" іде від президента, це питання "не можна не вирішувати".

"Якщо не ми, то за нами прийдуть. Єдине питання, хто це буде робити", - додає Баканов.

Нагадаємо, починаючи з 2016 року вартість електроенергії, що виробляється ТЕС України, регулювалася за формулою "Роттердам+". Вона була введена в зв'язку з втратою контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на Сході.

У липні 2019 року формула "Роттердам+" припинила діяти в Україні.

Також читайте: Адвокати ДТЕК у справі "Роттердам+" клопочуть про закриття кримінального провадження на основі судової експертизи

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173088
 
 
 Топ коментарі
 
За вами гарантированно придут. Это просто вопрос времени.
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Судя по тксту, если это правда, то эти двое полные дятлы. Уголь никуда не ездил, цена использовалась как индикатор. Сейчас эти долбни нам втирают тоже самое про цену газа, нидерланды +. Для людей лишенных воображения повторяю, Роттердам + при Порохе это плохо, Роттердам + и Нидерланды + при ЗЕ - хорошо!
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Зашквар в том что хотят расследовать дело Пороха-Ахметова Ротердам + И на него нельзя закрыть глаза?
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а Нидерланды+ по газу кто будет расследовать?
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А чому ж не розслідували? Вже й трубу потурили. "Формула "Роттердам+" обеспечивает самую низкую цену угля. Об этом написал в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на данные, которые были озвучены 19 августа на совещании в Офисе президента с участием главы государства Владимира Зеленского. На совещании по вопросам энергетики прозвучали данные, что формула "Роттердам+" дает закупочную цену угля для украинской энергосистемы на уровне 1741 грн за тонну. Соответствующий слайд Бутусов выложил в соцсети. Согласно с инфографикой, цена украинских государственных шахт составляет 2500 грн за тонну при себестоимости 3966 грн за тонну. Импорт энергетического угля из ЮАР обходится в 1811 грн, из США и Колумбии - 1913 грн."
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...эта песня гарна нова,починаем её снова...! Сколько брехать будешь ещё?? Украине,для её потребностей,при спаде промышленности в РАЗЫ,достаточно мощностей ГЭС и АЭС...А заведомо нерентабельную эл.энергию ТЭЦ из "говёного уголька" сбывают населению по баснословным ценам... Ещё никто из "властей" этим серьёзно не занимался...Получают свою "долю" и сопят в две дырки,впрочем ,как и ты- эту "лажу" выдаёшь за определённую "мзду"...
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В чем щашквар соя? Что пеця с гутком делали бизнес? А да, тогда зашквар 😷
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Повторю для тебя...
Судя по тексту, если это правда, то эти двое полные дятлы. Уголь никуда не ездил, цена использовалась как индикатор. Сейчас эти ЗЕдолбни нам втирают тоже самое про цену газа, нидерланды +. Для людей лишенных воображения повторяю, Роттердам + при Порохе это плохо, Роттердам + и Нидерланды + при ЗЕ - хорошо!
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хуже. это винницкий мыпроюбно реформаторский зашкварище.
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За вами гарантированно придут. Это просто вопрос времени.
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..это п****ц!!!.....отара, ну как, все ржете по приколу? ...
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тю...за вами придут за амстердам+ по газу Баканов - Трубе: Вопрос схемы "Роттердам+" нельзя не решать. Если не мы, то за нами прийдут - Цензор.НЕТ 9566
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И что Боканов не правильно сказал...в чем зрада?....,недоумки
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Все правильно - говорят, а вот не правильно - кто делать будет? Вот в чем вопрос.
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в том что цена для ТЕЦ на 1000 грн больше чем с Роттердамом+.... И в ЧЕМ профит ее отмени никто не понимает кроме Бени....
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так ви вважаєте, що Зеленський з Бакановим покінчать з борошнами України?
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И тут Порох с Ахметовым которых скинули с этой схемы и прикрыли лавочку. Сплакнули на вилле Ахметова и подняли бокалы за новые мутные дела.
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Судя по тксту, если это правда, то эти двое полные дятлы. Уголь никуда не ездил, цена использовалась как индикатор. Сейчас эти долбни нам втирают тоже самое про цену газа, нидерланды +. Для людей лишенных воображения повторяю, Роттердам + при Порохе это плохо, Роттердам + и Нидерланды + при ЗЕ - хорошо!
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дык "зеленые фитанци на транспортировку газов из голандского газового хаба" ,тоже самое "банальное"..,придут один раз ,но пришют дело за два "банальных" голандских "мародерства" украинского народа-одно не наказанное , другое прикрытое
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Киберполиция собраласть незаконно следить за гражданами сливая данные на российский домен.
https://enigma.club/articles/kiberpolitsiya-sobralast-nezakonno-sledit-za-grazhdanami-slivaya-dannye-na-rossiyskiy

Коллеги любезно предоставили мне копию следящего скрипта fixed_mobile.js, который был выложен на сайте киберполиции cyberpolice[.]gov[.]ua, и который они предлагали устанавливать на сайты СМИ, чтобы шпионить за украинцами.
Сейчас скрипт уже удален с сайта.
В своем предположении о WebRTC я ошибся, шпионская затея полицейских устроена иначе: скрипт собирает информацию о клиентском устройстве: разрешение экрана, название броузера, часовой пояс и так далее, генерирует "отпечаток", и отправляет его в базу.

Потом можно сопоставить отпечатки, и если вы заходили куда-то через TOR, а потом на новостной сайт без Тора, то можно сопоставить отпечатки и узнать ваш IP-адрес. Без сомнения - это образец массовой, несанкционированной слежки, и то что совершать преступления (тут на пять разных статей наберётся) и устанавливать средства для негласного съема информации призывает полиция, особенно печально. "Держава в смартфоне".
А теперь вишенка на торте, в той копии скрипта что есть у меня (на сайте их было несколько), домен, на который собирается статистика зарегистрирован в Российской Федерации. Если это не злоупотребление властью и угроза национальной безопасности, то я не знаю что тогда угроза.
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Походу дела никто так и расследовал, а тупо возглавили, поэтому никто низа кем не пришел. А в прочем какая разница
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тут можно хорошо прибарахлиться....
Баканов - Трубе: Вопрос схемы "Роттердам+" нельзя не решать. Если не мы, то за нами придут - Цензор.НЕТ 6304
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сколько уже раз говорили тупарям, что цель формулы не ницкая цена, а энергетическая безопасность. тем более зели сами говорили что по этой формуле цена была рыночная и ниже...
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обсуждают как сфабриковать дело по бредовым выводам
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Это всё такой трэшак, шо даже матюки засреют в горле!!!
Это называется - новые пришли, блд... Которые споткнулись и зацепились на старых схемах.
Слов больше нет, остались токо эмоции. Очень негативные эмоции!
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Роттердам+ - это не уголь привезли из тех краев, а индикатор стоимости угля. Цикаво, что еще летом на заседании кабинета министров с участием Зели, частники признали что цена на уголь по-этой формуле ЛУЧШАЯ)))). А если учесть, что эта формула формулировала стоимость ТОЛЬКО для промышленных предприятий, то основным выгодополучателей отмены оной формулы есть ни кто как залотокудрый , румянощекий мылыш Беня, владелец феросплавных контор, потребителей электрики
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Гниды малорусские ,подкацапники на подтанцовке у хитросделанных
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