 "Була ідея продавати воду в Росію. Йшлося про Крим", - нардеп від "СН" Арістов. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів у новому випуску програми "Схеми" на "Радіо Свобода". Арістов сказав, що "йшлося про Крим". При цьому нардеп, не вимовив слів "окупований" або український. Запис коментаря Арістова зроблено 17 жовтня 2019 року.

"Наш Крим, безумовно", - відповів Арістов на уточнююче запитання: "Чий Крим?"

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