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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Крим (7150) окупація (2155) вода (314) Слуга народу (611) Арістов Юрій (3)

 "Була ідея продавати воду в Росію. Йшлося про Крим", - нардеп від "СН" Арістов. ВIДЕО

Керівник бюджетного комітету ВР, нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов заявив, що при формуванні бюджету розглядалася ідея продажу води в Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів у новому випуску програми "Схеми" на "Радіо Свобода". Арістов сказав, що "йшлося про Крим". При цьому нардеп, не вимовив слів "окупований" або український. Запис коментаря Арістова зроблено 17 жовтня 2019 року.

"Наш Крим, безумовно", - відповів Арістов на уточнююче запитання: "Чий Крим?"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До Міжнародного кримінального суду передали нові свідчення про злочини Росії в Криму, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173075
 
 
 Топ коментарі
 
Свои сраки пусть продают , гниды .
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Всё о чём предупреждали найупоротейшие порохоботы, сбывается.
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бояться.
ось втрясуть закон про інформацію, одразу і водичку на Крим пустять, а хто про це напише - піде по статті про розповсюдження недостовірної нформації.
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Он сказал, что Крым - это Россия. Его должны за это посадить!
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раніше тільки риги і ще якийсь дріб'язковий непотріб кров пили з України, а тепер ще ці бандюки-слуги, які мають більшість в Раді, і 73% виродків. Хтось ще сумнівається, що до літа від України щось залишиться??
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Тепер в слуг Беніних нова ідея - продавати Україну в Росію!
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Хотіли заробити як дурний на коноплях..Казли зелені...
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уже продают. Только не воздух, а газовые трубы, которые давно отслужили свой срок. Называется "абонплата за газ"
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6,91 за газ,1,12 за трубу..Сьогодня сплатив за січень..Де 25%знижки,нелохи?
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донбасян пугали "фашистами", теперь они под реальными фашистами.
украинцев пугали "барыгами" и теперь у них во власти реальные барыги.
технологии не меняються, инструменты те же.
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Покрутили кино про гологонелоха,і лохи заковтнули ...От і свя технологія...
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рассматривалась идея продажи воды в Россию Источник: https://censor.net.ua/v3173075

а за это в тюрму, продовать раисии это одно и продовать в раисию совсем другое, депутата в тюрму.
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в тюрьму у нас нынче сажают патриотов и волонтёров, если ты не заметил. И блогеров.
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шо значить "наш Крим" в устах урюськойєзичного і москвоцентричного арістова???
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Слава Зеленскому и СН!
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Ще в 14 році відомий депутат попереджав: "Якщо хтось почне лоббіювати воду в Крим, значить взяв від россії хабаря 20 мільйонів доларів". Робіть висновки.
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"Была идея продавать воду в Россию. Речь шла о Крыме", - нардеп от "СН" Аристов....а что Крым уже продали? "Була ідея продавати воду в Росію. Йшлося про Крим", - нардеп від "СН" Арістов - Цензор.НЕТ 6526
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ну была "идея" от бэни..... сто лярдов.... ну и пяторку лично афтору в чемодане
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Будут утоплены как котята в Северо-Крымском ! "Була ідея продавати воду в Росію. Йшлося про Крим", - нардеп від "СН" Арістов - Цензор.НЕТ 7886
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"Наш Крым безусловно, получается что "кацапский паРаши", - ответил лютый враг Украины, продажный кремлёвский прихвостень Аид -Аристов на уточняющий вопрос: "Чей же таки временно оккупированный проклятой паРашей Украинский Крым?.......
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-
___ КОНСТИТУЦІЯ ____ УКРАЇНИ ____
.
УКРАЇНА - суверенна унітарна держава, адміністративно-територіальними одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 українська автономна республіка (АР Крим) і 2 міста, що мають спеціальний статус: Київ і Севастополь.
Області і автономна республіка розділені на 490 районів і 176 міст обласного і республіканського (автономної республіки) підпорядкування.

I будь який ворог окупант що зазіхнув на найсвятіше в світі на територіальну цілісність (Крим, Донбас) і суверенітет Української держави буде обов'язково знищений багатомільйонним українським народом. Хто б він не був, навіть жахливi личакові окупанти москалі -кацапи зі своїм кривавим фюрером )(уйлом - путліним з кривавоi фашистською ********* паРаші.
Крим це суверенна українська автономна республіка АРК, а Донбас це Донецька і Луганські українські області і вони на завжди є і будуть вічно в складі Української держави України -Русі. І національно визвольна війна українського народу за свою тимчасово окуповану російськими фашистами загарбниками суверенну святу українську землю Криму і Донбасу буде наростати і закінчиться тільки тоді коли останній проклятий українським народом кривавий російський фашист окупант )(уйла покине цю нашу рідну але тимчасово окуповану святу українську землю.

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Поки патріоти жують соплі жиди переписують Конституцію - все ж має буде "кошерно" і "по Закону".
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Аристов, очко свое продавай кацапам. Тварь!
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Идея продавать воду в Россию? Крым это уже Россия?
Да любой подобный договор - это признание Российской юрисдикции над Крымом...
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Ну Вава ж говорил, что надо сойтись посредине с лысым чортом...Вот и оно
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Зеленожопую кремлевскую агентуру нужно вешать
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шикарно! какое же оборное го..но навыбирал зелескот!
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Была идея продавать воду в Россию...

Это уроды так маскируются... Поставлять, но за деньги - вот это точнее и понятнее. А то: продавать... Что-то я не помню, что бы Сталин продавал Германии хоть что-то во время войны...
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Не вижу криминала. Рашке до сих пор продают уран, титан, запорожские моторы. Торговля исчисляется миллиардами $$. Почему нельзя продавать воду своим же гражданам своего же Крыма, пусть и оккупированного?
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Гражданскому населению воды хватает. Не хватает Черноморскому флоту, воинским частям и предприятиям оборонного комплекса. Будем поставлять воду, чтобы им легче и дешевле было убивать наших солдат?!
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"Гражданскому населению воды хватает. Не хватает Черноморскому флоту, воинским частям..."

Извини, после этих слов упал от смеха... Даже не знаю что сказать
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Потому, что ты - такой же дятел, как и те, за кого ты проголосовал на последних выборах.
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Торгуют с той частью Мордора которая была до 14 года , а продать воду в Крым это значит де факто признать Крым российским , по тому что придется подписывать прямые договора с оккупационными властями и вести с ними торговые отношения.
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Конечно решаема , аж 2 способами , кацапы оттуда сваливают или мы официально продаем эту территорию кацапам , бо воевать за эту пустыню смысла нет . Не каких других решений у этого вопроса нет.
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Так ведь он и признал Крым рашистским! Смотри видео, прежде чем тут комментировать.
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А еще он может признать что лично отхерячил Осла в пятую точку и что это поменяет .
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потому что ты зеленый тупой ишак и не лечишься - вот почему
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Дніпро повернувся до дому.Назавжди!!!
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А может лучше продать самого Аристова ?! "Була ідея продавати воду в Росію. Йшлося про Крим", - нардеп від "СН" Арістов - Цензор.НЕТ 9383 идея по моему не плохая, жалко только что он на#уй никому не нужен !
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Чисто теоретически мне бы то же хотелось , продавать воду кацапам не дорого , баксов по 5 за куб , по системе как нам газ продавали бери или плати , типа 2 лярда кубов водички в контракт и 10 лярдов бакинских на бочку ,а не нравиться ну так найдите где то в другом месте как мы газ, бабки за это все до последнего цента тратить на закупку новейших видов оружия . НО увы это теория , а на практике это сделать невозможно , по тому что нельзя просто взять и открыть дамбу , надо заключить кучу договоров с крымскими коллаборантами , именно как раз с теми которых Украина не де юре , не де факто не признает .Это как дебил Сивоха которого Осел Оманский в СНБО назначил , то же хотел всех пенсов в ДыРке осчастливить , а то что это сделать не реально в его пустой башке мысль не родилась.
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У Сивухи иногда башка не пустая так как он в нее ест, и иногда много.
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не ясно. У кого конкретно была такая мыролюбно реформаторская идея?
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Ничему власть не учится! Барыга вылетел, т.к. торговал Украиной 5 лет.
Эту же зелень даже удавить не жалко.
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барыга то пачему не сел?может он и не торговал вовсе?при "барыге" о пуске воды в Крым даже не заикались
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А больше он ничего не хочет продать? Мог бы себя предложить, как успешного о креативного депутата.
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