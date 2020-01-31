 "Була ідея продавати воду в Росію. Йшлося про Крим", - нардеп від "СН" Арістов. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів у новому випуску програми "Схеми" на "Радіо Свобода". Арістов сказав, що "йшлося про Крим". При цьому нардеп, не вимовив слів "окупований" або український. Запис коментаря Арістова зроблено 17 жовтня 2019 року.
"Наш Крим, безумовно", - відповів Арістов на уточнююче запитання: "Чий Крим?"
украинцев пугали "барыгами" и теперь у них во власти реальные барыги.
технологии не меняються, инструменты те же.
а за это в тюрму, продовать раисии это одно и продовать в раисию совсем другое, депутата в тюрму.
___ КОНСТИТУЦІЯ ____ УКРАЇНИ ____
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УКРАЇНА - суверенна унітарна держава, адміністративно-територіальними одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 українська автономна республіка (АР Крим) і 2 міста, що мають спеціальний статус: Київ і Севастополь.
Області і автономна республіка розділені на 490 районів і 176 міст обласного і республіканського (автономної республіки) підпорядкування.
I будь який ворог окупант що зазіхнув на найсвятіше в світі на територіальну цілісність (Крим, Донбас) і суверенітет Української держави буде обов'язково знищений багатомільйонним українським народом. Хто б він не був, навіть жахливi личакові окупанти москалі -кацапи зі своїм кривавим фюрером )(уйлом - путліним з кривавоi фашистською ********* паРаші.
Крим це суверенна українська автономна республіка АРК, а Донбас це Донецька і Луганські українські області і вони на завжди є і будуть вічно в складі Української держави України -Русі. І національно визвольна війна українського народу за свою тимчасово окуповану російськими фашистами загарбниками суверенну святу українську землю Криму і Донбасу буде наростати і закінчиться тільки тоді коли останній проклятий українським народом кривавий російський фашист окупант )(уйла покине цю нашу рідну але тимчасово окуповану святу українську землю.
Да любой подобный договор - это признание Российской юрисдикции над Крымом...
Это уроды так маскируются... Поставлять, но за деньги - вот это точнее и понятнее. А то: продавать... Что-то я не помню, что бы Сталин продавал Германии хоть что-то во время войны...
Извини, после этих слов упал от смеха... Даже не знаю что сказать
Эту же зелень даже удавить не жалко.