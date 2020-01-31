 Труба - Баканову: Демчина розставив своїх начальників по Україні, міняти потрібно всіх. На цей момент маємо ОЗУ. АУДIО

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема, в мережі з'явився запис розмови, в ході якого людина з голосом Романа Труби розповідає людині з голосом глави СБУ Івана Баканова про організоване злочинне угруповання за участю співробітників правоохоронних органів.

"Демчина, як його по імені, він же розставив усіх своїх начальників "К" по Україні. Потрібно реально всіх міняти ... Діє донині ОЗУ", - говорить Труба.

Як ідеальний приклад він наводить Одесу, де в кримінальній зв'язці діють "прокурор, СБУ, міліціонер, криміналітет".

Після цього ексглава ДБР каже, що потрібні показові дії, наприклад, "затримка фур на митниці певних людей і буде резонанс".

Баканов йому каже у відповідь, що "тільки так і буде".

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Нагадаємо, перший заступник голови - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України Павло Демчина подав у відставку 17 травня 2019 року.

19 травня тодішній президент Петро Порошенко звільнив його своїм указом.

Раніше НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчиною. За версією слідства, чиновник в 2015-2016 рр. придбав і забезпечив реєстрацію на членів своєї сім'ї активів на суму не менше 3,76 млн грн, законність підстав придбання яких не підтверджено доказами.

У відповідь Демчина подав у ГПУ заяву про вчинення злочину співробітниками НАБУ, звинувативши їх у дискредитації за участю наближених ЗМІ.

У червні 2018 року "Схеми" опублікували розслідування, в якому говорилося, що Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ про незаконне збагачення, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю понад 30 тисяч доларів.

Після того, як Конституційний суд скасував статтю, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення, справу проти Демчини закрили.