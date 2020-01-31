 "У них по 200 тис. зарплата, а в мене 55", - Труба радиться з Бакановим щодо присвоєння військового звання для підвищення зарплати. АУДІО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний аудіозапис опубліковано в телеграм-каналі "Трубу прорвало". Запис датовано 6 вересня 2019 року.
Труба повідомляє, що зараз він готує документи про звання, які будуть у співробітників ДБР.
"У мене стоїть питання, над яким я сумніваюся, щодо мене: буду я зі званням все таки чи залишити себе, як директора, без звання", - каже Труба.
Баканов, відповідає, що краще залишитися цивільним і не брати звання. Однак Труба каже, що через це він "втрачає" в зарплаті.
"Я втрачаю в чому, втрачаю, по-перше в зарплаті. Вона в мене не така, як у Холодницького і Ситника. У них по 200 тис. зарплата, а в мене 55, у 4 рази", - заявив Труба.
В долю возмут
1. либо слуги с "похожими голосами" не стесняются!
2. либо их действия фиксируют для будущего.
возможны два варианта разом и с приколом
кстати зебилы напомните мне в каком звании янелох-оманский?
не для того слуг мама родила
все остальные стенания о зебилах,плохом нариде и т.п. - просто ни о чём..