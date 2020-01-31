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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:заробітна плата (642) Ситник (540) Холодницький (553) Труба (255) Баканов Іван (113)

 "У них по 200 тис. зарплата, а в мене 55", - Труба радиться з Бакановим щодо присвоєння військового звання для підвищення зарплати. АУДІО

Люди з голосами, схожими на голоси глави ДБР Романа Труби і глави СБУ Івана Баканова, обговорюють, чи потрібно присвоювати військове звання, адже від цього залежить заробітна плата.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний аудіозапис опубліковано в телеграм-каналі "Трубу прорвало". Запис датовано 6 вересня 2019 року.

Труба повідомляє, що зараз він готує документи про звання, які будуть у співробітників ДБР.

"У мене стоїть питання, над яким я сумніваюся, щодо мене: буду я зі званням все таки чи залишити себе, як директора, без звання", - каже Труба.

Баканов, відповідає, що краще залишитися цивільним і не брати звання. Однак Труба каже, що через це він "втрачає" в зарплаті.

"Я втрачаю в чому, втрачаю, по-перше в зарплаті. Вона в мене не така, як у Холодницького і Ситника. У них по 200 тис. зарплата, а в мене 55, у 4 рази", - заявив Труба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Потрібно зібрати і сказати:"Шановні, +20, + 30%", і нехай працюють", - Баканов і Труба обговорюють контрабанду в Україні. АУДIО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173065
 
 
 Топ коментарі
 
Вот суки меркантильные!!! Нет шоб за идею работать "У них по 200 тыс. зарплата, а у меня 55", - Труба советуется с Бакановым о присвоении воинского звания для повышения зарплаты - Цензор.НЕТ 3255 на благо Украины!!!
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в нормальной стране - уже бы вышли на улицы после такого - это не власть - это ОПГ при власти - жах какой то
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Вот суки меркантильные!!! Нет шоб за идею работать на благо Украины!!!
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- Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги. (с)
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в нормальной стране - уже бы вышли на улицы после такого - это не власть - это ОПГ при власти - жах какой то
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И шо, независимо от того, как на вас будут испражнятся? А ви стойкие, однако)).
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Еріх, дай совет что делать, все бурно возмущаются, но жопа по прежнему остается жопой как не посмотри.
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Я не претендую на правду в последней инстанции, но, на мой взгляд, тот топор, который вы державли в руках последние 4-5 лет, нужно откапывать и, как минимум, когда люди, которым за Украину "БОЛИТЬ" выйдут на улицы - присоединится и поддержать. Лучше прозреть позже, чем - никогда. А как максимум ЗЕ-команда начнет прислушиватся к народу тогда, когда ею будут недовольны не только и не столько условных 25%, а в первую очередь такие как вы и условные 73%.
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очевидно и при Порохе такое было - но это не было так цинично и не стало достоянием общественности - можно было предполагать - а тут - просто нет слов - послы донесут эту инфу - просто капец стране - инвестиции - ну ну ...........
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ну, тут может быть два варианта:
1. либо слуги с "похожими голосами" не стесняются!
2. либо их действия фиксируют для будущего.
возможны два варианта разом и с приколом
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Чинганчгук В нас не виходять,значить і люди в нас не європейського мислення.
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к сожалению я вижу - значит мы заслуживаем, то шо получаем - все справедливо
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и этот туда же) на подсосе сидел нормально, но нужно еще и государство подоить...
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кто же ребята вас все таки слил, и продолжает сливать.
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Нефьодову, видимо, мало платят, пошел встречаться с видным контрабандистом.
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Десь гірко заплакали тупі курки зеленушки, як побачили ваш коментар. "У них по 200 тис. зарплата, а в мене 55", - Труба радиться з Бакановим щодо присвоєння військового звання для підвищення зарплати - Цензор.НЕТ 4263
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Отлично! Это означает что не тырит раз хочет званием зп поднять))
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Як не важко визнавати, але Ви праві. "У них по 200 тис. зарплата, а в мене 55", - Труба радиться з Бакановим щодо присвоєння військового звання для підвищення зарплати - Цензор.НЕТ 4105
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не может же он иметь звание выше главнокомандующего!
кстати зебилы напомните мне в каком звании янелох-оманский?
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Виявляється, Труба міг сам собі!!!!! Товариство !!!! Сам собі! Військове звання присвоїти! Зєлєнскій, виходить, лише підписи ставить. А Труба не встиг розжитися на штани з лампасами. Тепер буде носити старий секондзендовсьуий "Адідас". Там теж лампаси є. Цілих три. 😁
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Зебіли! Ви повинні страждати і неважливо хто ви: пенсіонер, вчитель чи роботяга. Ця влада, яку ви обрали - це ваш вирок!
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Здоровий глузд, це як народження дитини - з"являється на світ у борошнах.
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НЕГОДЯИ--У НИХ РАЗГОВОРЫ ТОЛЬКО О ЗАРПЛАТАХ ---РАБОТЫ НОЛЬ !!!!!
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пускай работает уся страна
не для того слуг мама родила
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проблема Украины - в отсутствии реального Лидера,способного возглавить страну в это непростое время..
все остальные стенания о зебилах,плохом нариде и т.п. - просто ни о чём..
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