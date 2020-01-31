 "Потрібно зібрати і сказати:"Шановні, +20, + 30%", і нехай працюють", - Баканов і Труба обговорюють контрабанду в Україні. АУДIО

Як інформує Цензор.НЕТ, це випливає із запису розмови, опублікованої на телеграм-каналі "Трубу прорвало".
Баканов: "Контрабанди в компетенції СБУ немає. У нас, по-перше, декриміналізовано, а те що є, воно не дозволить виконати завдання президента. Нам потрібно всім об'єднатися, в принципі і щось з цим зробити. Придумаймо, що ми з цим зробимо. Там Данилюк буде в принципі главою. Дивіться, з ким я спілкуюся, я наприклад проти, а ось з ким я спілкувався, я спілкувався вже з усіма, напевно з усіма. З ДФС, з Арсеном Борисовичем, з Юрієм Віталійовичем. Вони вважають, що потрібно збирати.. у мене вже є там папка ціла на ватажків цього руху контрабандного, що їх потрібно зібрати і сказати: "Шановні, плюс 30, плюс 20%" тощо, і нехай працюють. З іншого боку, ми не можемо з вами прийти і сісти з ними за один стіл. Ну як в разі з "ЛНР" і "ДНР". Треба, але не можемо".
Труба: "Якщо буде бажання серед тих особистостей, яких ви назвали, в цьому напрямку рухатися, результат буде однозначно".
- Ой, хто там?
- Та це я, ваш президент, не лох Зеленський...
А Зебилы останутся при своих интересах у разбитого корыта.
Здесь есть чем прибарахлиться - внукам хватит (с)
Бгггггггггг
такой коррупции как сейчас при порохе точно небыло. сейчас ценники озвучиваются сверху. ценники на все. на контрабанду, на работу крупного бизнеса, на принятие законов. НА ВСЕ. вы довольны ушлепки?
это трындец господа.... полный трындец
давайте вас изнасилуют? а потом скажут "ничего криминального"
Реванш молодых рыгоаналов
Вы довольны новыми лицами?
Побороли контрабанду?
Уничтожили коррупцию?
Новая власть не остановила войну, не остановила коррупцию, не реализовал ни одной реформы.
Вместо этого она отвела наши войска с наших территорий, обрушила промышленное производство, за 8 месяцев увеличило госдолг на 10 миллиардов, возглавила коррупционные схемы, преследует тех кто защищал страну от российской агрессии, вводит настоящую путинскую диктатуру...
Можно долго продолжать, но интересно другое - вы до сих пор не хотите признавать себя зебилами? Ну хоть в глубине души?