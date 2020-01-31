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 Політика України
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Все про:контрабанда (1083) Труба (255) Баканов Іван (113)

 "Потрібно зібрати і сказати:"Шановні, +20, + 30%", і нехай працюють", - Баканов і Труба обговорюють контрабанду в Україні. АУДIО

Люди з голосами як у директора ДБР Романа Труби і глави СБУ Івана Баканова обговорюють контрабандні рухи в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, це випливає із запису розмови, опублікованої на телеграм-каналі "Трубу прорвало".

Баканов: "Контрабанди в компетенції СБУ немає. У нас, по-перше, декриміналізовано, а те що є, воно не дозволить виконати завдання президента. Нам потрібно всім об'єднатися, в принципі і щось з цим зробити. Придумаймо, що ми з цим зробимо. Там Данилюк буде в принципі главою. Дивіться, з ким я спілкуюся, я наприклад проти, а ось з ким я спілкувався, я спілкувався вже з усіма, напевно з усіма. З ДФС, з Арсеном Борисовичем, з Юрієм Віталійовичем. Вони вважають, що потрібно збирати.. у мене вже є там папка ціла на ватажків цього руху контрабандного, що їх потрібно зібрати і сказати: "Шановні, плюс 30, плюс 20%" тощо, і нехай працюють. З іншого боку, ми не можемо з вами прийти і сісти з ними за один стіл. Ну як в разі з "ЛНР" і "ДНР". Треба, але не можемо".

Труба: "Якщо буде бажання серед тих особистостей, яких ви назвали, в цьому напрямку рухатися, результат буде однозначно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справи щодо Медведчука можна плодити і плодити, - Баканов про діалог із Зеленським у розмові з Трубою. АУДIО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173052
 
 
 Топ коментарі
 
Навіть Бакашку - "голову СБУ" записують. Це дно!
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так контрабандисты разносят бабло по всем кабинетам
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Навіть Бакашку - "голову СБУ" записують. Це дно!
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Это не дно, это ХОРОШО И ПРАВИЛЬНО! Чем толще папочка, тем больше срок.
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Смотря с какой стороны правильно, если главу СБУ с такой легкостью записывают, то враги знают о бо всем, также могут и РНБО слушать и все что угодно, это бреш в нашей защите. А так да, Баканова на нары.
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та вы что-то путаете. зачем врагам что-то оттуда записывать, если это и есть представители врагов, просто выполняющие их задания.
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- Все у вас в порядке. Удивительно, - воскликнул Бендер, - с таким счастьем - и на свободе. ©
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І тут знизу постукали:
- Ой, хто там?
- Та це я, ваш президент, не лох Зеленський... "Потрібно зібрати і сказати:"Шановні, +20, + 30%", і нехай працюють", - Баканов і Труба обговорюють контрабанду в Україні - Цензор.НЕТ 1359
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Это не дно, это ХОРОШО И ПРАВИЛЬНО! Чем толще папочка, тем больше срок.
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КАКАЯ разница,. спциалист или чтленограй, слесарь или стоматолог.
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так контрабандисты разносят бабло по всем кабинетам
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Мені здається це про + до бюджету, чи я помиляюся.))
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могу, конечно, ошибаться - но, то шо до бюджету оформляется законодательно, а не на междусобойчике
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Цікаво, по яуій статті бюджету це пройде. "Потрібно зібрати і сказати:"Шановні, +20, + 30%", і нехай працюють", - Баканов і Труба обговорюють контрабанду в Україні - Цензор.НЕТ 4448
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Ща вылезет зеркалозалежное и промычит,,Все правильно говорят.Зеоленский молодец,,
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у главного козла по погранцам Сумской области Мейко своя ставка. если одна смена не выполнила долг переходит на другую смену.
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Красавы. Через 5 лет все зелёные слуги народа станут долларовыми мультимиллионерами.

А Зебилы останутся при своих интересах у разбитого корыта.

Здесь есть чем прибарахлиться - внукам хватит (с)

Бгггггггггг
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И это те которые обещали на выборах искоренить корупию.А оказывается они её и возглавляют!! Идиоты, а не слуги народа!! На вилы их!!!
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чего и следовало ожидать, кто-то сомневался? я лично нет
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)))) только расценки!)))+20...30% с верху и работай мил человек дальше!)))
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ну чего зебуины? вы уже прозрели или вам все еще мало?
такой коррупции как сейчас при порохе точно небыло. сейчас ценники озвучиваются сверху. ценники на все. на контрабанду, на работу крупного бизнеса, на принятие законов. НА ВСЕ. вы довольны ушлепки?
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От така фігня, малята-зебіли. Є парочка, є факти, є контрабанда. Нема чого? Правильно - бажання. Бо своїх чіпати не можна. Є інші версії? Про Порошенка - не серйозно.
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Браво! "Потрібно зібрати і сказати:"Шановні, +20, + 30%", і нехай працюють", - Баканов і Труба обговорюють контрабанду в Україні - Цензор.НЕТ 948Задоволені,зе-придурки Ви зробили це разом "Потрібно зібрати і сказати:"Шановні, +20, + 30%", і нехай працюють", - Баканов і Труба обговорюють контрабанду в Україні - Цензор.НЕТ 1334
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30% и 20% это налог на котрабас в пользу ЗЕленой плесени?
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Можливо це про додаткові надходження в бюджет?
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Ничего криминального Боканов не сказал,а даже наоборот...а вот то что само СБУ пишут,
это трындец господа.... полный трындец
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т.е. сумма отката в размере 20-30 % "и пусть работают" это "ничего криминального"?
давайте вас изнасилуют? а потом скажут "ничего криминального"
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Точно прослушка в ГБР (здание) ставилась до захода туда ГБР, то бишь при потрохе.
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Ты хотел оставаться во влажном розовом неведении?! ЗЕ лохторат должен знать кого выбрал
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Да хоть при Кучме, как это меняет суть того , что глава СБУ поднимает ставки по контрабанде?
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Объяснение одно - за контробандой стоит кто-то очень сильный, крыша. Теперь сам подумай кто у нас может обладать таким влиянием? Правильно - отец олигархата.
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Та всем дали отмашку "работать", все что настроил Порох за пять лет валится в бездну.
Реванш молодых рыгоаналов
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...если я правильно понял, торг возможен на уровне не меньше 20-30% в пользу ЗЕ-КОМАНДЫ?!..если так, то это дно!..теперь только перевыборы!... "Потрібно зібрати і сказати:"Шановні, +20, + 30%", і нехай працюють", - Баканов і Труба обговорюють контрабанду в Україні - Цензор.НЕТ 591...
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Допоки в КК України є таке: ч. 4 ст.212 "Особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня)." нічого доброго очікувати не варто.
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та вывсеврете!!!! (а сравнение с л/днр... офигительное)))))
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+20 +30, ну это по-божески, господа..., совсем даже ничего..., наверно президент еще не просек, что можно и 40 и 50, тогда хватит и на весь 95 квартал и ихним родственникам....
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Дайте ему уже зарплату 200 000 и 20% от контрабанды и пусть едет в Куршевель.
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стесняюсь спросить: "слуги с "похожими голосами" обсуждают откаты?!"
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Лица новые, а методы старые. Меня поразило то, что они разговаривают на украинском.
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Интересно мнение зеленозависимых.
Вы довольны новыми лицами?
Побороли контрабанду?
Уничтожили коррупцию?
Новая власть не остановила войну, не остановила коррупцию, не реализовал ни одной реформы.
Вместо этого она отвела наши войска с наших территорий, обрушила промышленное производство, за 8 месяцев увеличило госдолг на 10 миллиардов, возглавила коррупционные схемы, преследует тех кто защищал страну от российской агрессии, вводит настоящую путинскую диктатуру...
Можно долго продолжать, но интересно другое - вы до сих пор не хотите признавать себя зебилами? Ну хоть в глубине души?
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Дупы Баканова и Трубы на аукцион выставить . Начальная цена лотов 20 и 30 гривен
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