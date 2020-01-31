 Справи щодо Медведчука можна плодити і плодити, - Баканов про діалог із Зеленським у розмові з Трубою. АУДIО

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема, в мережі з'явився запис розмови, в ході якої людина, з голосом, схожим на голос голови СБУ Івана Баканова, розповідає про дискусію з президентом Володимиром Зеленським щодо можливих кримінальних справ проти голови фракції "ОПЗЖ", кума Путіна Віктора Медведчука.
"Ми вчора дискутували з Володимиром Олександровичем на рахунок кримінальних справ щодо Медведчука, які там є. Він (Медведчук. - Ред.) просто постійно щось говорить і в принципі ці справи можна плодити і плодити. Я кажу, якщо ми їх почнемо плодити одну за іншою, все одно лінгвістична експертиза має бути, яка щось знайде в цих висловлюваннях. Тому що якщо ми просто підемо в суд, це буде оціночне судження ... А з іншого боку він буде говорити, що ми на нього тиснемо", - говорить Баканов.
На що Труба відповідає, що важливо знайти "нехай і один єдиний, але законний епізод, який пройде через суд".
Пожар на Липецкой застрахованной фабрике - это было бы наиболее удачное стечение обстоятельств для превращения в живые деньги арестованного имущества )))
Где вас таких дебилов только набтрают для комментов на сайтах враждебной страны ?
2. Чьи каналы Порошенко отдал Медведчуку ?
И второе - я вчера тебе написал умный пост - ты ненашёлся ответить, так кто дятел? Ты. И не нравится не читай. Но я знаю - ты меня читаешь, бо я часто пишу умные вещи которые ты нигде не прочитаешь.
За попытку засулить медведчука - зе зачёт.
Коррупция в Украине привела Украину к самому низкому уровню жизни в Европе. Мало того именно коррупция так ослабила государство Украина, что ***** решился напасть. Именно благодаря коррупции государственные органы Украины кишат предателями и сепаратистами. Твой потрох 5 лет не боролся с коррупцией, а симулировал борьбу с ней, но за то усилил её в разы - одна только гривна была ограблена в 3.5 раза. Если для тебя это не аргумент, то поди - померяй свою умственну потенцию и завянь.
Мы медведку наверно на ВСЕХ наших воинов обменять можем!!!!
хоть пытаются,у порохнявого патриота не получилось даже тявкнуть на мертвечука.
"Весьма неправы были те сотрудники СБУ, которые называли Баканова «Алешей Карамазовым на мрачной гей-тусовке». Не такой уж он и «алеша». Просто лицо такое наивное и честное. А на самом деле весьма прожженый мошенник и казнокрад. Впрочем, для некоторых сотрудников это не было неожиданностью, так как в 2011 году Баканов был фигурантом расследования уголовного дела о разворовывании 3,888 миллионов гривен подконтрольными Баканову кампаниями."
одно-другому не мешает-то что казнокрад обсуждает как щимануть неприкосновенное ***** укрополитикума,то я только за.
хоть садо-педо-копрофагом он будь.