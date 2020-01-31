 Російські окупанти застосовують на Приазов'ї протипіхотні міни уповільненої дії. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що тільки за добу окупанти використовували їх 5 разів. Розкидаються вони дистанційно і спрацьовують хаотично від 4 до 100 годин після обстрілу.

Захисники кажуть, такі міни обладнані некерованим механізмом самоліквідації, який може спрацювати в будь-який момент. В радіусі 7 метрів осколки вбивають, далі - важкі поранення.

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"Військовослужбовці переконані, що керують бойовиками російські куратори. Це відчувається і в підготовці, і в систематичних ротаціях з того боку. Навчилися вже відрізняти "молоде поповнення" окупантів, коли випускники військових училищ РФ проходять практику на українському Донбасі, і професійних російських військових — тоді стає гарячіше. Втім, наші захисники завжди готові дати гідну відсіч агресору", йдеться в повідомленні.