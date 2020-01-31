EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  5088  19
Матеріали за темою:
Все про:мінування (525) Донбас (13177)

 Російські окупанти застосовують на Приазов'ї протипіхотні міни уповільненої дії. ВIДЕО

Неподалік від позицій на маріупольському напрямку українські захисники знаходять міни, яких тут не було вже доволі давно. Це ПОМ-2 - протипіхотні осколкові міни натяжної дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що тільки за добу окупанти використовували їх 5 разів. Розкидаються вони дистанційно і спрацьовують хаотично від 4 до 100 годин після обстрілу.

Захисники кажуть, такі міни обладнані некерованим механізмом самоліквідації, який може спрацювати в будь-який момент. В радіусі 7 метрів осколки вбивають, далі - важкі поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Офісі Президента обговорили створення комісії з розшуку зниклих безвісти на Донбасі. ФОТО

"Військовослужбовці переконані, що керують бойовиками російські куратори. Це відчувається і в підготовці, і в систематичних ротаціях з того боку. Навчилися вже відрізняти "молоде поповнення" окупантів, коли випускники військових училищ РФ проходять практику на українському Донбасі, і професійних російських військових — тоді стає гарячіше. Втім, наші захисники завжди готові дати гідну відсіч агресору", йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172998
 
 
 Топ коментарі
 
І все мокші в шахтах виготовляють. Мудрєци блін.
 показати весь коментар
 
Впрочем, наши защитники всегда готовы дать достойный отпор агрессору", говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/v3172998

Цензор скурвився і замовчує правдиву інформацію з фронта.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
І все мокші в шахтах виготовляють. Мудрєци блін.
 показати весь коментар
 
 
Похоже у редактора то же образование, что и у министра обороны - не различают натяжное действие от затяжного...
 показати весь коментар
 
Какая разница ? Крупные яйца должен иметь главнокомандующий .
 показати весь коментар
 
 
це ще зі Слов'янська почалося, коли Гіркін відчув недобор гарматного м'яса
 показати весь коментар
 
Отмечается, что только за сутки оккупанты использовали их 5 раз. Разбрасываются они дистанционно и срабатывают хаотично от 4 до ста часов после обстрела.
Защитники говорят, такие мины оборудованы неуправляемым механизмом самоликвидации, который может сработать в любой момент. В радиусе 7 метров осколки убивают, дальше - тяжелые ранения. Источник: https://censor.net.ua/v3172998
 показати весь коментар
 
Ну и? Мина НАТЯЖНОГО действия - выстреливает четыре якоря с капроновой ниткой/растяжкой. Включается механизм самоликвидации через заданное число часов - это чтобы потом, идя в наступление на них самим не подорваться. Выжидаешь выставленное время и вперед.
Если тебе не мешают, не разряжай. Если нужно, то бросашь впереди себя кошку с линем и тянешь ее к себе. Она цепляет растяжки и мины срабатывают. Все старо, как говно СССРА!
 показати весь коментар
 
А Зе на інших ділянках дав наказ розміновувати Российские оккупанты применяют на Приазовье противопехотные мины замедленного действия - Цензор.НЕТ 618
 показати весь коментар
 
 
Впрочем, наши защитники всегда готовы дать достойный отпор агрессору", говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/v3172998

Цензор скурвився і замовчує правдиву інформацію з фронта.
 показати весь коментар
 
 
Рашистские сволочи, будьте прокляты!
 показати весь коментар
 
Пора возродить производство лепестковых мин. Как в Афгане.
 показати весь коментар
 
кто в теме подскажите , как без вышибного заряда помка вылетает с контейнера ( трубы ) , данный тип мин немного знаю , мне нравится вариант -п , при отрыве вешть незаменимая
 показати весь коментар
 
ВОТ,они применяют и не стесняются,а мы стоим на коленях,стесняемся и просим не стрелять,ибо одному клоуну и 73% лохов стыдно и не уютно.
 показати весь коментар
 
 
Да че они замедленные?, эта мина выкидывает кучу растяжек вокруг себя...трава может колыхнуться и т.д..вот она и срабатывает.
https://www.youtube.com/watch?v=1hw8xblFbew
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору