 Російські окупанти застосовують на Приазов'ї протипіхотні міни уповільненої дії. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зазначається, що тільки за добу окупанти використовували їх 5 разів. Розкидаються вони дистанційно і спрацьовують хаотично від 4 до 100 годин після обстрілу.
Захисники кажуть, такі міни обладнані некерованим механізмом самоліквідації, який може спрацювати в будь-який момент. В радіусі 7 метрів осколки вбивають, далі - важкі поранення.
"Військовослужбовці переконані, що керують бойовиками російські куратори. Це відчувається і в підготовці, і в систематичних ротаціях з того боку. Навчилися вже відрізняти "молоде поповнення" окупантів, коли випускники військових училищ РФ проходять практику на українському Донбасі, і професійних російських військових — тоді стає гарячіше. Втім, наші захисники завжди готові дати гідну відсіч агресору", йдеться в повідомленні.
Мирної землі над головою кожному росціянину-"ихтамнэту",
хто ступив на українську землю з епідемією гусского "мира" .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Защитники говорят, такие мины оборудованы неуправляемым механизмом самоликвидации, который может сработать в любой момент. В радиусе 7 метров осколки убивают, дальше - тяжелые ранения. Источник: https://censor.net.ua/v3172998
Если тебе не мешают, не разряжай. Если нужно, то бросашь впереди себя кошку с линем и тянешь ее к себе. Она цепляет растяжки и мины срабатывают. Все старо, как говно СССРА!
Цензор скурвився і замовчує правдиву інформацію з фронта.
https://www.youtube.com/watch?v=1hw8xblFbew