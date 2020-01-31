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Все про:Зеленський (4309) оборона (713) США (6019) Javelin (64) Помпео (203)

 Україна готова розвивати нові форми партнерства з США у сфері безпеки, - Зеленський на зустрічі з Помпео. ВIДЕО

Україна активно взаємодіє зі США для успішного реформування оборонної промисловості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео.

"Україна готова розвивати нові форми партнерства з США у сфері безпеки. Це підтверджує перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракетних комплексів Javelin. Йшлося і про посилення ВМС України завдяки катерам класу Island і зміцнення протиповітряної оборони України, де ми готові розглядати опції закупівель необхідного озброєння", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна активно взаємодіє зі США для успішного реформування оборонної промисловості.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172994
 
   
 Топ коментарі
 
"Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Речь шла и об усилении ВМС Украины благодаря катерам класса Island и укрепление противовоздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции закупок необходимого вооружения", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3172994
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Тобто Зе вихваляє досягнення Порошенка Україна готова розвивати нові форми партнерства з США у сфері безпеки, - Зеленський на зустрічі з Помпео - Цензор.НЕТ 2222
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еще пару дней назад, на вопрос к зебилам об успехах их осла, они говорили снижение цены доллара-евро. сейчас бакс дороже 25, евро больше 27. т.е как было при порохе. получается, что успехов у оманского ишака нет вообще за 8 мес своего бездарного правления.
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Куда, ирод, Федорова девал? И дело на байдена открыл?
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после слоганов вчерашних рекламных щитов амерам нужно быть очень внимательными и осторожными
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"Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Речь шла и об усилении ВМС Украины благодаря катерам класса Island и укрепление противовоздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции закупок необходимого вооружения", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3172994
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Тобто Зе вихваляє досягнення Порошенка Україна готова розвивати нові форми партнерства з США у сфері безпеки, - Зеленський на зустрічі з Помпео - Цензор.НЕТ 2222
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коментар відмічено як спам  
 
еще пару дней назад, на вопрос к зебилам об успехах их осла, они говорили снижение цены доллара-евро. сейчас бакс дороже 25, евро больше 27. т.е как было при порохе. получается, что успехов у оманского ишака нет вообще за 8 мес своего бездарного правления.
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Это ***** здесь нагнал ботов.Да и местным питеркам лишь бы пожрать да пос...ать в корыто- никак не привыкнут,что в корыто-то только 8%-ов попадает из того,что было раньше.Оттого и перебесились всё-ещё и дерутся друг с дружкой убогие.Помпео их ситуацию уж точно не разрулит-украинцы должны решить,что с поросенками да козломордыми делать.
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сочувствую Помпео...как ему тяжело не засмеяться
(хотя может переводчик ему и не всю муру переводит?)))
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якийсь, мабуть, сигнал від ***** отримав, що почав про безпеку дбати
це добре
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