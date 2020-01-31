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 Політика України
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Все про:Зеленський (4309) Помпео (203)

 Зеленський і Помпео зустрічаються з представниками ЗМІ, - ОП. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Президент України Володимир Зеленський і Державний секретар США Майкл Помпео проводять зустріч із журналістами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172992
 
 
 Топ коментарі
 
Тоесть ты козломордая тварь хвастаешься что занимаешься пропагандой против Украины?
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Для чего ? Кого Помпео уговаривает ?
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портки скинул?
позу принял?
анус выбелил?

если да, то - с богом!
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недавно общался с британцами, говорю им, что в Украине презедент клоун, а на высших должностях в стране также трудоустроены клоны. они говорили, что я над ними прикалываюсь, такое не может быть. таки да, в цивилизованной стране такого не может, а в Украине, где проживает 13 млн люмпенов - это печальная реальность.
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Тоесть ты козломордая тварь хвастаешься что занимаешься пропагандой против Украины?
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Это не пропаганда козломордая тварь, а реальность.
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Петики, ау! Вы где? Больше креатива! Тема, конечно, не ваша, но все же...
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я вычислил одну ...уйню. если президенты и большие чиновники других, экономически развитых стран очень хорошо относятся к нашему президенту и правительству и (помогают) им это значит что наши чтото просирают, а те чтото с этого имеют и ни как иначе. разговор засранцев с джентельменами может закончится только проигрышем засранцев
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..х* лята здешние ух как жопами завертели...))).. методичек не подогнали еще из центра, а самим и сказать то особо нечего....)))..Помпео нехило вставляет пистон кацапам и это радует.. Зеленський і Помпео зустрічаються з представниками ЗМІ, - ОП - Цензор.НЕТ 9562..
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