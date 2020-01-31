 Зеленський і Помпео зустрічаються з представниками ЗМІ, - ОП. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОП.
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Тоесть ты козломордая тварь хвастаешься что занимаешься пропагандой против Украины?
позу принял?
анус выбелил?
если да, то - с богом!