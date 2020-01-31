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Все про:Київ (6902) пам'ять (664) Помпео (203)

 Держсекретар США Помпео поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну. ВIДЕО

Державний секретар США Майк Помпео в п'ятницю вранці в Києві поклав квіти до меморіалу "Стіна пам'яті полеглих за Україну" біля Михайлівського золотоверхого монастиря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Покладання квітів транслювали в прямому ефірі українські телеканали.

Перед цим американський дипломат провів зустріч із міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком.

Також читайте: Помпео прибув до Києва з офіційним візитом обговорювати "шляхи стратегічного партнерства"

Як повідомлялося, Помпео прибув до Києва ввечері в четвер, 30 січня. У п'ятницю у нього також заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони України Андрієм Загороднюком, митрополитом Київським і всієї України, предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм, а також з колективом посольства США в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172965
 
 
 Топ коментарі
 
АРМИЯ , МОВА, ВИРА...эти постулаты прижились и становятся нызыблимыми...нуциональной идеей, и так тоже можна сказать. Сильно уж пучит и колбасит от них залесское царство и 5-ю колонну холуев продажных здешних.. Держсекретар США Помпео поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну - Цензор.НЕТ 1386..
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Помпео послал сигнал: УПЦ МП теперь имеет статус: не легитимная секта бесноватых "рускамирцев".. надеюсь, что придет следующий Президент Украины, который изгонит эту заразу - УПЦ МП с территории Украины..
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исходя из этих встречь то америка передает мэсэдж главнокомандующему- армии - и церкве.....
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исходя из этих встречь то америка передает мэсэдж главнокомандующему- армии - и церкве.....
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неудачно прилепили эту веревочку с ленточками...всю картину портит...вот просто глаз режет!
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а попА удачно прилепили? Богу - богово, Кесарю - кесарево... Или уже нет? Или гундяевский гундевирус поразил церковные умы??? Вот чего соваться, куда не след? В надежде, что Помпео подаст? Это - государственный визит. А Церковь как институт вне государства... нес па?
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а я знаю?
это к организатору мероприятия.... к сценаристу... так сказать...
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а, впрочем, какая разница... ты прав
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Піп цей наш духовний отець, від ПЦУ, його ім*я Єпіфаній. Гундяєвські попи бояться цієї стіни як чорт ладана. Бо ці хлопці воювали проти їх отечества за нашу Батьківщину. І не стіни пам*яті, загинувших за Україну, а загинувших на російсько-українській війні. Точніше вбитими росіянами.
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АРМИЯ , МОВА, ВИРА...эти постулаты прижились и становятся нызыблимыми...нуциональной идеей, и так тоже можна сказать. Сильно уж пучит и колбасит от них залесское царство и 5-ю колонну холуев продажных здешних.. Держсекретар США Помпео поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну - Цензор.НЕТ 1386..
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вообще-то ВИРА - антоним МАЙНА... раз уж впал в мораль, так и приши морально. И это, hAnter на hUnter исправь в нике своем. Кумарит...
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...hanter-)))..задумано так ,учитель, для особо одаренных вроде тебя...ты не первый такой знаток англ., заметивший это, радует, что бывают и на форуме знатоки good еnglish ....остальное шелуха все, лушпыння, синонимы-антонимы и пр. лабуда, которой при желании насобирать не один мешок можна, особенно когда плющит и колбасит..... да, и раскумариться то уже пора? обед скоро)))...
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Ну зачем уже так, имейте хоть каплю уважения к выбору сограждан. А настроит его Помпео, надеюсь...
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ага... уж и камертон от Трумпа привез... скоро вовчик заиграет менуэт...
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Граждане Украины Зелену Шмарклю не выбирали.

Ее выбрала вата
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Вот теперь, после возложения Майком Помпео цветов к Стене памяти, наш писюанст сразу же согласится отмазывать Трампа от импичмента. А для этого он сделает грозное сообщение на весь мир о том, что Дональд не давил на Украину, а военную помощь откладывал по просьбе самого Зе-ка
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Помпео послал сигнал: УПЦ МП теперь имеет статус: не легитимная секта бесноватых "рускамирцев".. надеюсь, что придет следующий Президент Украины, который изгонит эту заразу - УПЦ МП с территории Украины..
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РПЦ в У-религиозно-политическая, замаскированная под церковную, структура РПЦ РФ-отдела ФСБ РФ в Украине, призванная шатать и разрушать ее, Украину, изнутри.... пособник терроризма, подлежит закрытию и забвению, а клир- уголовному преследованию за содеянное в 13-м и последующих годах.. давно ф топку пора это исчадие ада, заждались черти там... Держсекретар США Помпео поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну - Цензор.НЕТ 9862...
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ето язык дипломатии. Зеленский - пианист.
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