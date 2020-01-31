 Держсекретар США Помпео поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Покладання квітів транслювали в прямому ефірі українські телеканали.
Перед цим американський дипломат провів зустріч із міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком.
Як повідомлялося, Помпео прибув до Києва ввечері в четвер, 30 січня. У п'ятницю у нього також заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони України Андрієм Загороднюком, митрополитом Київським і всієї України, предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм, а також з колективом посольства США в Україні.
это к организатору мероприятия.... к сценаристу... так сказать...
Ее выбрала вата