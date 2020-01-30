 Вийшов трейлер до фільму "Черкаси" - стрічки про спротив українського тральщика під час окупації Криму. ВIДЕО

Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Крим.Реалії".

"Черкаси" - повнометражний художній фільм режисера Тимура Ященка. Стрічка ґрунтується на реальних подіях весни 2014 року.

Тоді однойменний мінний тральщик, заблокований російськими військами в бухті озера Донузлав під час окупації Криму, три тижні чинив спротив ворогові. "Черкаси" стали єдиним із 9 українських кораблів, що не спустили державний прапор.





При цьому, як зазначили автори, фільм не є документальною реконструкцією подій, деякі його сцени вигадані.

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Прем'єра стрічки відбулася в липні 2019 року в рамках X Одеського міжнародного кінофестивалю. Після завершення показу перші глядачі 5 хвилин стоячи аплодували знімальній групі й українським військовим морякам.

Фінансова підтримка фільму з боку Держкіно України становила понад 17 млн ​​гривень при загальній вартості виробництва майже в 40 млн гривень.