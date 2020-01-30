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 Вийшов трейлер до фільму "Черкаси" - стрічки про спротив українського тральщика під час окупації Криму. ВIДЕО

Представлено офіційний трейлер до фільму "Черкаси" про спротив тральщика Військово-морських сил України під час окупації Криму. Фільм виходить у широкий кінотеатральний прокат 27 лютого.

Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Крим.Реалії".

"Черкаси" - повнометражний художній фільм режисера Тимура Ященка. Стрічка ґрунтується на реальних подіях весни 2014 року.

Тоді однойменний мінний тральщик, заблокований російськими військами в бухті озера Донузлав під час окупації Криму, три тижні чинив спротив ворогові. "Черкаси" стали єдиним із 9 українських кораблів, що не спустили державний прапор.


При цьому, як зазначили автори, фільм не є документальною реконструкцією подій, деякі його сцени вигадані.

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Прем'єра стрічки відбулася в липні 2019 року в рамках X Одеського міжнародного кінофестивалю. Після завершення показу перші глядачі 5 хвилин стоячи аплодували знімальній групі й українським військовим морякам.

Фінансова підтримка фільму з боку Держкіно України становила понад 17 млн ​​гривень при загальній вартості виробництва майже в 40 млн гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172900
 
   
 Топ коментарі
 
Обов'язково будемо дивитися цей фільм.
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подождите. сейчас новая глава госкино и этот фильм зарубит
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Обов'язково будемо дивитися цей фільм.
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Зебілам це непотрібно.
Отже в маси не піде.
Їм аби щось росіске подивитись.
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подождите. сейчас новая глава госкино и этот фильм зарубит
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А хто зараз почне "йумаріть" на рахунок команди цим хлопцям тоді:" Не стрілять!"?
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Подходи буржуй глазик выколю,
Глазик выколю - другой останется,
Чтоб видал говно кому кланяться.(с)
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Хочу сходити, всі хто дивилися в захваті. Піду поки зєхєрої і цей фільм не заборонили.
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респект тральщику и его экипажу.....!!!

а про катера под мостом фильм будет?
про героических наших матросиков...
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сценарий написан, труселя б/у собирают для массовки.
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Кацапам и б/у за счастье. Тянут и свинчивают все, что видят.
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не дай Бог в следующий раз навалите им кучу на мостике, пусть пользуются на здоровье, Врагу не сдается наш гордый Варяг!
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Пока здесь валит Иванов.
А типа гордый Варяг был как раз у кацапов.
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алла не дели ибо неделимой будешь, от этого все зло.
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иванов, мы не на сайте знакомств.
Поэтому придется обсуждать именно политику и события, близкие к ней.
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Русня захватывает корабли, мы снимаем фильмы как героически их сдаём...
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а в хеппи энде мы как всегда победители?
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Все эти события и герои должны быть отражены в учебниках, в кино, в памятных датах, в медалях, в орденах, в памятниках, в названиях улиц.
Кацапы не зря так трепетно относятся к символам, они знают, что это монолит для нации. Они даже вокруг ВОВ объединились так, что до сих пор не могут угомониться.
А над народ на это смотрит сквозь пальцы и страдаем уже не одно столетие.
Для дебилов "Армия, мова, вера" ничего не значит, а это очень важно.
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Черкассами раньше называли украинцев. Хорошее название фильма.
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Это хазарское слово.
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Так нельзя. Изобразили украинских моряков какими-то чмошниками.
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Хорошо что выходят такие фильмы - но грустно , что все фильмы про наши поражения : Киборги , Круты , Черкассы .
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