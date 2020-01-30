 Вийшов трейлер до фільму "Черкаси" - стрічки про спротив українського тральщика під час окупації Криму. ВIДЕО

Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Крим.Реалії".
"Черкаси" - повнометражний художній фільм режисера Тимура Ященка. Стрічка ґрунтується на реальних подіях весни 2014 року.
Тоді однойменний мінний тральщик, заблокований російськими військами в бухті озера Донузлав під час окупації Криму, три тижні чинив спротив ворогові. "Черкаси" стали єдиним із 9 українських кораблів, що не спустили державний прапор.
При цьому, як зазначили автори, фільм не є документальною реконструкцією подій, деякі його сцени вигадані.
Прем'єра стрічки відбулася в липні 2019 року в рамках X Одеського міжнародного кінофестивалю. Після завершення показу перші глядачі 5 хвилин стоячи аплодували знімальній групі й українським військовим морякам.
Фінансова підтримка фільму з боку Держкіно України становила понад 17 млн гривень при загальній вартості виробництва майже в 40 млн гривень.
Отже в маси не піде.
Їм аби щось росіске подивитись.
Глазик выколю - другой останется,
Чтоб видал говно кому кланяться.(с)
а про катера под мостом фильм будет?
про героических наших матросиков...
А типа гордый Варяг был как раз у кацапов.
Поэтому придется обсуждать именно политику и события, близкие к ней.
Кацапы не зря так трепетно относятся к символам, они знают, что это монолит для нации. Они даже вокруг ВОВ объединились так, что до сих пор не могут угомониться.
А над народ на это смотрит сквозь пальцы и страдаем уже не одно столетие.
Для дебилов "Армия, мова, вера" ничего не значит, а это очень важно.