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 Проведено випробування бронебійними кулями зварного з'єднання корпусів для БТР-4Е, - "Укроборонпром". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова провело відкриті випробування зварного з’єднання корпусу БТР-4Е, виробленого "Лозівським ковальсько-механічним заводом". Під час випробувань не було зафіксовано жодного пробиття броні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

Відстріл відбувався в присутності представників Військового представництва Міністерства оборони, журналістів, представників підприємств ХКБМ та ЛКМЗ.

Об’єктом випробувань стали зварні з’єднання корпусу з партії з трьох корпусів, виготовлених ЛКМЗ з броньової сталі марки 71 та поставлених на ХКБМ наприкінці 2019 року. Випробування проходили два типи з’єднання – зі зміцнюючою наплавкою та підкладкою з броньової сталі та без нанесення цієї наплавки. Обстріл виконувався бронебійно-запалювальними кулями Б-32 калібру з кулемета.

"Обидва типи з’єднань (з наплавкою та без наплавки) витримали обстріл кулями і не були пробиті. Таким чином, випробування підтвердили, що корпус БТР-4Е відповідає усім технологічним вимогам у частині протикульної стійкості зварних з’єднань", - йдеться в повідомленні.

Проведено випробування бронебійними кулями зварного зєднання корпусів для БТР-4Е, - Укроборонпром 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть бути легко пробиті ворожими кулями, - військовий експерт Згурець. ФОТО

Проведено випробування бронебійними кулями зварного зєднання корпусів для БТР-4Е, - Укроборонпром 02

Також відстріл показав, що зміцнююча наплавка, яку здійснюють на ЛКМЗ, не впливає на бронестійкість БТР-4Е. Фахівці ХКБМ рекомендуватимуть виробнику корпусів виключити з конструкторської документації БТР-4Е цей тип робіт, що зменшить вартість та тривалість виробництва корпусів для бронетранспортерів.

Проведено випробування бронебійними кулями зварного зєднання корпусів для БТР-4Е, - Укроборонпром 03

Читайте також: Добу на вирішення питання: керівництво "Укроборонпрому" доручило розібратися з інформацією про браковані корпуси для БТР

Проведено випробування бронебійними кулями зварного зєднання корпусів для БТР-4Е, - Укроборонпром 04

В "Укроборонпромі" зауважили, що бронетранспортери, виготовлені на ХКБМ, експлуатуються військовими в зоні АТО з 2014 року. Від військових не надходило інформації про наявність летальних випадків, пов’язаних з пробиттям корпусу БТР-4Е, в тому числі на ділянках зварних з’єднань.

Проведено випробування бронебійними кулями зварного зєднання корпусів для БТР-4Е, - Укроборонпром 05

Нагадаємо, що 24 січня спільна робоча комісія у складі фахівців Міністерства оборони України та представників Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені O.O. Морозова перевірила якість партії з трьох вироблених "Лозівським ковальсько-механічним заводом" корпусів для БТР-4Е. За результатами перевірки були встановлені причини виявлених недоліків та розроблені технічні завдання на відновлення корпусів безпосередньо спеціалістами заводу ХКБМ за рахунок постачальника.

Також дивіться: Конструктори "Укроборонпрому" представили перший дрон власного виробництва. ВIДЕО

Також комісія перевірила на наявність пошкоджень зварювальні шви бортів 12 бронетранспортерів БТР-4Е в місцях їх постійної дислокації та не виявили жодних ушкоджень чи відхилень, що можуть вплинути на протикульну стійкість броні.

"Результатами перевірки було встановлено, що корпуси бронетранспортерів відповідають вимогам технічної документації на виріб, а якість зварних з’єднань корпусів бронетранспортерів відповідає вимогам технічної документації на виконання зварювання деталей зі спеціальної сталі марки 71", - йдеться в повідомленні "Укроборонпрому".

Нагадаємо, 23 січня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, член правління "Ліги оборонних підприємств" Сергій Згурець повідомив у блозі на Цензор.НЕТ, що "Лозівський ковальсько-механічний завод" поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть бути легко пробиті ворожими кулями.

Цього ж дня держконцерн "Укроборонпром" зажадав за 24 години перевірити достовірність оприлюдненої в ЗМІ інформації про низьку якість зварювання корпусів БТР-4Е.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172895
 
   
 Топ коментарі
 
Может кто- вспомнит... Вот это- 2015-й год, в Мариуполе, на заводе "Азовсталь" освоили производство вот таких мини-фортов, для окопной войны. Обратите внимание: их расстреливали в упор, из ДШК и даже ЗУшки!!! Таки орудие- 23 мм. Мне кажется- можно гордиться такой броней!

Проведены испытания бронебойными пулями сварного соединения корпусов для БТР-4Е, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 5079
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Дополню: а вот это- из ПКМ, бронебойными:

Проведены испытания бронебойными пулями сварного соединения корпусов для БТР-4Е, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 7257
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Ну как, этот перец Сергей Згурец, ответит теперь за поклёпы и клевету? Может кому-то взятки и дали, но попадания пуль и целостность корпуса отрицать вроде не получится.
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Интересно,сколько бабла отвалил директор ЛКМЗ г.Лозова что бы "порешать" этот вопрос.
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Та що ви ! І брак зварювального шва-вже й не брак !
Цікаво,що коли Марченко в присутності журналістів демонстрував таким чином міцність бронежилетів,-не спрацювало. Чи тепер свої люди-рєшали вже поставлені ,і норм ?
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Может кто- вспомнит... Вот это- 2015-й год, в Мариуполе, на заводе "Азовсталь" освоили производство вот таких мини-фортов, для окопной войны. Обратите внимание: их расстреливали в упор, из ДШК и даже ЗУшки!!! Таки орудие- 23 мм. Мне кажется- можно гордиться такой броней!

Проведены испытания бронебойными пулями сварного соединения корпусов для БТР-4Е, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 5079
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с наружи выглядит ок, а как с внутри, ведь если нет противоосколочного покрытия, то увы но ....
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Понятия не имею. Знаю только, что у нас всегда(!) выпускали броню как для танков, так и для БТР, БМП, БМД. Как мне кажется, спецы в курсе всего. А вот востребованы ли эти спецы??? Тут уместна пичалька:
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не ну всё в порядке и скорее всего и есть противоосколочная обделка с внутри, а то не пробивает а с внутри осколки отлетает и убывает хлопцев.
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Будь ласка переклади що ти тут написав "противоосколочная обделка с внутри, а то не пробивает а с внутри осколки отлетает и убывает хлопцев."
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С внешней стороны "Впуклость" без пробития, а с внутренней "Выпуклость".Там где "Выпуклость" идет отслоение,потрескивание метала которое отлетает от пластины,и сечет осколками человека. Внутренняя сторона листа метала должна иметь высокую вязкость чтобы не крашилась ,в внешняя наоборот закалённая чтобы останавливать пулю. Здесь подробно
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Для справки -- корпуса Т-34 до войны 1941-45 катал Мариуполь.
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Ну как, этот перец Сергей Згурец, ответит теперь за поклёпы и клевету? Может кому-то взятки и дали, но попадания пуль и целостность корпуса отрицать вроде не получится.
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Могу сказать как Ex perd, что данное испытание не определяет влияние качества сварки на прочность корпуса, а только на прочность и толщину стального листа. Корпус должен нагружаться весь целиком на статические и динамические нагрузки.
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Нет, ну почему же... Статические и динамические нагрузки - само собой, а пулевые пробоины - само по себе. Да, в теории оно конечно возможно что во время тряски швы вдруг станут более хрупкими, да ещё если на улице какие-то особые температурные условия. Но это уже эффекты другого порядка малости.
Для начала надо чтобы пули вот так тупо и буквально не пробивали...
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Шановний, Ви металознавець? Що Ви за ахінею пишете? Пардон
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Эксперд отчасти прав. Когда-то мехвод поставил нашу СОЦ (станцию обнаружения целей), такую, как на фото, таким образом, что кортус испытывал торсионную деформацию (опора на крайние катки по диагонали). мы еле изнутри дферь пинками открыли, а закрыть не смогли, пока этот рукожоп не переставил станцию на ровную площадку.
Проведены испытания бронебойными пулями сварного соединения корпусов для БТР-4Е, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 292
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Не отчасти, а целиком и полностью. Пулей ты практически никакое сварное соединение не пробъешь, однако это не исключает того, что оно может рассыпаться от сильного удара кувалдой (или накладного взрыва). Пуля действует локально, а нужно нагружать весь лист.
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Или стреляли из 5,45 бп, их и моя 70ка держала.
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"Обстрел производился бронебойно-зажигательными пулями Б-32 калибра из пулемета."
Загадочная фраза. Калибр так и не указан. Б-32 - тип пули, Этот тип используется в калибрах 7,62, 12,7, 14,5.
В калибре 5,45 - броня БТР-70, 80, тем более БТР-3 и 4 должна держать при любых условиях.
В калибре 7,62 - пробитие брони в боковой проекции гарантировано ниже "ватерлинии". Обстрел велся выше, пробития нет. Это норма. 12,7 и 14,5 Б-32 эта броня вряд ли выдержала бы. Это из собственного опыта.
Так чем же обстреливался корпус?
Источник: https://censor.net.ua/v3172895
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А с какого растояния стреляли и почему не показали внутреннюю часть? Может пробития сквозного и нет но осколки брони могут ранить экипаж!
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Це добре...
От чому досі не зняті обвинувачування проти генерала Марченко, стосовно «бракованих» желетів??? Не бажають менти визнати експертизу військових???
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Может для нас это испытание и прокатит,а вот на экспорт,навряд ли.Для вс Ирака,точно,не прокатило.Так что данный эксперимент,слабое утешение.Еще моментик.Данное изделие-водоплавоющее.Никогда не вилел,что бы корабли или лодки с трещинами в корпусе производились.
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это не подводная лодка, достаточно герметика и краски...
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Для мене пересічного неясно, з якої зброї, яким калібром і з якої відстані відстрілювали ці сумнівні зварювальні шви ?
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То до РЕШАЛ.вони все знають і пояснють!!!
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Хм. Я одного не розумію, якого х@ра фото з випробуваннями та висновки цих випробуван публікують?
Ну, прямо, мокшам навіть і напружуватися не треба.
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Мне понравились мысли Сергея Згурца по данному вопросу.
https://defence-ua.com/index.php/statti/9414-ruletka-ukroboronproma-yly-chto-stoyt-za-obstrelom-korpusov-btr-4

. О чем говорит наличие трещин на наплавочных швах в корпусах от ЛКМЗ, поставленных на ХКБМ в 2020-м, и в корпусах БТР-4, уже отправленных 92 бригаде?
А то, что частный производитель по-прежнему не способен обеспечить качество продукции. Военная приемка закрывает на эти «нюансы» глаза. Дальше корпуса ЛКМЗ вручную расшивают и переделывают на ХКБМ. Купленные там станки для полуавтоматической сварки корпусов (способные обеспечить новое качество сварки) пылятся без дела, поскольку привязаны к броне высокой твердости. Отечественный же производитель стали не способен обеспечить все толщины брони.
Таким образом, частная «Лозовая» остается монополистом в производстве корпусов с «71» броней, имея дополнительное финансирование за счет прибыли государственного ХКБМ. Само же харьковское КБ - не занимается конструкторской деятельностью во благо ВСУ, а стало сварочным филиалом ЛКМЗ.
Ситуация при этом - сюрреалистическая. На фоне, мягко говоря, неоптимальной системы организации производства основного украинского БТР все пайщики процесса - и Укроборонпром, и ХКБМ, и ЛКМЗ, и военная приемка - демонстрируют необъяснимый оптимизм. Оправдывая системные просчеты банальными технологическими или производственными дефектами… И в конце концов - фанфары от «Укробонпрома»: полигон, мол, все покажет.
Тема полигона мне лично до боли напоминает другой крутой мэм - «стадион - так стадион». Как и то, что дальше произошло с его автором…
PS.
В данном случае меня меньше всего интересуют отдельные персоналии. Но хотелось бы верить, что нынешнему руководству Укроборонпрома хватит мужества и интеллекта, чтобы сделать правильные для страны выводы. В первую очередь, необходимо внести изменения в технологии и кооперационную цепочку производства бронетехники. Расшить «узкие места» - нужно обеспечить допуск импортной стали, таким образом повысив качество изделий и существенно увеличив производительность БТР-4. Но главное - разрубить Гордиев узел коррупции и круговой поруки в отношениях ЛКМЗ - военная приемка - ХКБМ.
Сергей ЗГУРЕЦ,
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Нічого секретного та особливого в "імпортних" сталях не має. Журналіст Сергій ЗГУРЕЦЬ дурниці пише, починаючи від "станков для полуавтоматической сварки". Не має таких.
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Так в любой стали ничего секретного нет до определенного момента.))) Сделал анализ и знаешь состав. Вот только дальше сплошные загадки.
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Ніяких загадок. Проблема в культурі виробнитва, а саме термічній обробці метала, режимів зварювання і т.і.
Наявність Інститутта Патона в Україні і зварні тріщини - от це уже несумісно. З іншої сторони відсуттність досвідчених інженерів та робочих. Це теж суть проблеми. Вимерли, нових не має.
Ну, і якщо Оборонпромом керують журналісти, юристи-економісти та бувші політики, то чого ще можна очікувати? Проведены испытания бронебойными пулями сварного соединения корпусов для БТР-4Е, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 1145 Було би дивним, щоб результат був іншим.
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Сварные швы лопаются не от пуль, от удар в лист-броня снаряда.
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Напряжения которые возникают в сварных швах нужно снимать, а это вряд ли кто-то делает. Загнать в печь корпус БТР не просто, а выдержать режимы еще сложнее. Очень много загадок которые появятся в процессе снятия напряжения. Одна из основных, как равномерно нагреть корпус такой величины и с такой сложной поверхностью. Абсолютно не удивительно, что в результате попадания пули в определенных участках появляются трещины.
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Я на кораблі не бачив тріщин і в піч не заганяли,так що з технологією якас х.йня.
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Технологія зварювання, наприклад у в кілька проходів, та з попереднім підігрівом і т.ін. дозволяє обійтись без нагрівання корпусів. Та і неможливо це.
А зварний шов та біляшовна зона завжди будуть слабкими місцями.
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Як на те пішло,де постріли у шви з тріщинами і при чому взагалі постріли до міцності корпусу з тріснутими швами? Вираховувати тріснутий шов,щоб туди стрілять,ніхто не буде ,нах.й цей квартал 95 влаштовувать.
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Да канешна, и не мечтайте, эти голубки обсерились от одной только мысли...
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В броне были обнаружены щели. Для того чтобы определить пригодность брони со щелями стреляли бронебойными пулями в спорные области. Установлено, что пуля свободно пролетает в щель без пробития чего либо. А значит, не было зафиксировано ни единого случая пробития в брони. Победа.
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странно, эти корпуса будут по ровной идеальной поверхности
ездить ?
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