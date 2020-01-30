 Проведено випробування бронебійними кулями зварного з'єднання корпусів для БТР-4Е, - "Укроборонпром". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".
Відстріл відбувався в присутності представників Військового представництва Міністерства оборони, журналістів, представників підприємств ХКБМ та ЛКМЗ.
Об’єктом випробувань стали зварні з’єднання корпусу з партії з трьох корпусів, виготовлених ЛКМЗ з броньової сталі марки 71 та поставлених на ХКБМ наприкінці 2019 року. Випробування проходили два типи з’єднання – зі зміцнюючою наплавкою та підкладкою з броньової сталі та без нанесення цієї наплавки. Обстріл виконувався бронебійно-запалювальними кулями Б-32 калібру з кулемета.
"Обидва типи з’єднань (з наплавкою та без наплавки) витримали обстріл кулями і не були пробиті. Таким чином, випробування підтвердили, що корпус БТР-4Е відповідає усім технологічним вимогам у частині протикульної стійкості зварних з’єднань", - йдеться в повідомленні.
Також відстріл показав, що зміцнююча наплавка, яку здійснюють на ЛКМЗ, не впливає на бронестійкість БТР-4Е. Фахівці ХКБМ рекомендуватимуть виробнику корпусів виключити з конструкторської документації БТР-4Е цей тип робіт, що зменшить вартість та тривалість виробництва корпусів для бронетранспортерів.
В "Укроборонпромі" зауважили, що бронетранспортери, виготовлені на ХКБМ, експлуатуються військовими в зоні АТО з 2014 року. Від військових не надходило інформації про наявність летальних випадків, пов’язаних з пробиттям корпусу БТР-4Е, в тому числі на ділянках зварних з’єднань.
Нагадаємо, що 24 січня спільна робоча комісія у складі фахівців Міністерства оборони України та представників Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені O.O. Морозова перевірила якість партії з трьох вироблених "Лозівським ковальсько-механічним заводом" корпусів для БТР-4Е. За результатами перевірки були встановлені причини виявлених недоліків та розроблені технічні завдання на відновлення корпусів безпосередньо спеціалістами заводу ХКБМ за рахунок постачальника.
Також комісія перевірила на наявність пошкоджень зварювальні шви бортів 12 бронетранспортерів БТР-4Е в місцях їх постійної дислокації та не виявили жодних ушкоджень чи відхилень, що можуть вплинути на протикульну стійкість броні.
"Результатами перевірки було встановлено, що корпуси бронетранспортерів відповідають вимогам технічної документації на виріб, а якість зварних з’єднань корпусів бронетранспортерів відповідає вимогам технічної документації на виконання зварювання деталей зі спеціальної сталі марки 71", - йдеться в повідомленні "Укроборонпрому".
Нагадаємо, 23 січня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, член правління "Ліги оборонних підприємств" Сергій Згурець повідомив у блозі на Цензор.НЕТ, що "Лозівський ковальсько-механічний завод" поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть бути легко пробиті ворожими кулями.
Цього ж дня держконцерн "Укроборонпром" зажадав за 24 години перевірити достовірність оприлюдненої в ЗМІ інформації про низьку якість зварювання корпусів БТР-4Е.
Цікаво,що коли Марченко в присутності журналістів демонстрував таким чином міцність бронежилетів,-не спрацювало. Чи тепер свої люди-рєшали вже поставлені ,і норм ?
Для начала надо чтобы пули вот так тупо и буквально не пробивали...
Загадочная фраза. Калибр так и не указан. Б-32 - тип пули, Этот тип используется в калибрах 7,62, 12,7, 14,5.
В калибре 5,45 - броня БТР-70, 80, тем более БТР-3 и 4 должна держать при любых условиях.
В калибре 7,62 - пробитие брони в боковой проекции гарантировано ниже "ватерлинии". Обстрел велся выше, пробития нет. Это норма. 12,7 и 14,5 Б-32 эта броня вряд ли выдержала бы. Это из собственного опыта.
Так чем же обстреливался корпус?
Источник: https://censor.net.ua/v3172895
От чому досі не зняті обвинувачування проти генерала Марченко, стосовно «бракованих» желетів??? Не бажають менти визнати експертизу військових???
Ну, прямо, мокшам навіть і напружуватися не треба.
https://defence-ua.com/index.php/statti/9414-ruletka-ukroboronproma-yly-chto-stoyt-za-obstrelom-korpusov-btr-4
. О чем говорит наличие трещин на наплавочных швах в корпусах от ЛКМЗ, поставленных на ХКБМ в 2020-м, и в корпусах БТР-4, уже отправленных 92 бригаде?
А то, что частный производитель по-прежнему не способен обеспечить качество продукции. Военная приемка закрывает на эти «нюансы» глаза. Дальше корпуса ЛКМЗ вручную расшивают и переделывают на ХКБМ. Купленные там станки для полуавтоматической сварки корпусов (способные обеспечить новое качество сварки) пылятся без дела, поскольку привязаны к броне высокой твердости. Отечественный же производитель стали не способен обеспечить все толщины брони.
Таким образом, частная «Лозовая» остается монополистом в производстве корпусов с «71» броней, имея дополнительное финансирование за счет прибыли государственного ХКБМ. Само же харьковское КБ - не занимается конструкторской деятельностью во благо ВСУ, а стало сварочным филиалом ЛКМЗ.
Ситуация при этом - сюрреалистическая. На фоне, мягко говоря, неоптимальной системы организации производства основного украинского БТР все пайщики процесса - и Укроборонпром, и ХКБМ, и ЛКМЗ, и военная приемка - демонстрируют необъяснимый оптимизм. Оправдывая системные просчеты банальными технологическими или производственными дефектами… И в конце концов - фанфары от «Укробонпрома»: полигон, мол, все покажет.
Тема полигона мне лично до боли напоминает другой крутой мэм - «стадион - так стадион». Как и то, что дальше произошло с его автором…
PS.
В данном случае меня меньше всего интересуют отдельные персоналии. Но хотелось бы верить, что нынешнему руководству Укроборонпрома хватит мужества и интеллекта, чтобы сделать правильные для страны выводы. В первую очередь, необходимо внести изменения в технологии и кооперационную цепочку производства бронетехники. Расшить «узкие места» - нужно обеспечить допуск импортной стали, таким образом повысив качество изделий и существенно увеличив производительность БТР-4. Но главное - разрубить Гордиев узел коррупции и круговой поруки в отношениях ЛКМЗ - военная приемка - ХКБМ.
Сергей ЗГУРЕЦ,
Наявність Інститутта Патона в Україні і зварні тріщини - от це уже несумісно. З іншої сторони відсуттність досвідчених інженерів та робочих. Це теж суть проблеми. Вимерли, нових не має.
Ну, і якщо Оборонпромом керують журналісти, юристи-економісти та бувші політики, то чого ще можна очікувати? Було би дивним, щоб результат був іншим.
А зварний шов та біляшовна зона завжди будуть слабкими місцями.
ездить ?