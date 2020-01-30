 Проведено випробування бронебійними кулями зварного з'єднання корпусів для БТР-4Е, - "Укроборонпром". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

Відстріл відбувався в присутності представників Військового представництва Міністерства оборони, журналістів, представників підприємств ХКБМ та ЛКМЗ.

Об’єктом випробувань стали зварні з’єднання корпусу з партії з трьох корпусів, виготовлених ЛКМЗ з броньової сталі марки 71 та поставлених на ХКБМ наприкінці 2019 року. Випробування проходили два типи з’єднання – зі зміцнюючою наплавкою та підкладкою з броньової сталі та без нанесення цієї наплавки. Обстріл виконувався бронебійно-запалювальними кулями Б-32 калібру з кулемета.

"Обидва типи з’єднань (з наплавкою та без наплавки) витримали обстріл кулями і не були пробиті. Таким чином, випробування підтвердили, що корпус БТР-4Е відповідає усім технологічним вимогам у частині протикульної стійкості зварних з’єднань", - йдеться в повідомленні.

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Також відстріл показав, що зміцнююча наплавка, яку здійснюють на ЛКМЗ, не впливає на бронестійкість БТР-4Е. Фахівці ХКБМ рекомендуватимуть виробнику корпусів виключити з конструкторської документації БТР-4Е цей тип робіт, що зменшить вартість та тривалість виробництва корпусів для бронетранспортерів.

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В "Укроборонпромі" зауважили, що бронетранспортери, виготовлені на ХКБМ, експлуатуються військовими в зоні АТО з 2014 року. Від військових не надходило інформації про наявність летальних випадків, пов’язаних з пробиттям корпусу БТР-4Е, в тому числі на ділянках зварних з’єднань.

Нагадаємо, що 24 січня спільна робоча комісія у складі фахівців Міністерства оборони України та представників Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені O.O. Морозова перевірила якість партії з трьох вироблених "Лозівським ковальсько-механічним заводом" корпусів для БТР-4Е. За результатами перевірки були встановлені причини виявлених недоліків та розроблені технічні завдання на відновлення корпусів безпосередньо спеціалістами заводу ХКБМ за рахунок постачальника.

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Також комісія перевірила на наявність пошкоджень зварювальні шви бортів 12 бронетранспортерів БТР-4Е в місцях їх постійної дислокації та не виявили жодних ушкоджень чи відхилень, що можуть вплинути на протикульну стійкість броні.

"Результатами перевірки було встановлено, що корпуси бронетранспортерів відповідають вимогам технічної документації на виріб, а якість зварних з’єднань корпусів бронетранспортерів відповідає вимогам технічної документації на виконання зварювання деталей зі спеціальної сталі марки 71", - йдеться в повідомленні "Укроборонпрому".

Нагадаємо, 23 січня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, член правління "Ліги оборонних підприємств" Сергій Згурець повідомив у блозі на Цензор.НЕТ, що "Лозівський ковальсько-механічний завод" поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть бути легко пробиті ворожими кулями.

Цього ж дня держконцерн "Укроборонпром" зажадав за 24 години перевірити достовірність оприлюдненої в ЗМІ інформації про низьку якість зварювання корпусів БТР-4Е.