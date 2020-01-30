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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Друга світова війна (133) Німеччина (1370) Зеленський (4297) МЗС РФ (556) СРСР (166) Захарова (173)

 Це людина, яка заявляє про себе як про неонациста, - речниця МЗС РФ Захарова про Зеленського. ВIДЕО

Спікерка російського МЗС Марія Захарова назвала президента України Володимира Зеленського "людиною, яка заявляє про себе як про неонациста".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таким чином Захарова прокоментувала заяву Зеленського про рівну провину Німеччини і СРСР у розв'язанні Другої світової війни.

"Це говорить людина, яка свідомо стоїть і оголошує про себе як про неонациста ... В останні роки - після перевороту на Майдані, посилення неонацизму в Україні стало очевидною проблемою для всієї міжнародної спільноти ... Подібні заяви переходять всі межі в принципі. Вони є відвертою зрадою історії свого-таки народу ... Придумувати рівну відповідальність вбивці і жертви злочинно й аморально", - сказала Захарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ поскаржилося на "насильницьку українізацію" через ухвалений Радою закон про повну загальну середню освіту

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172862
 
   
 Топ коментарі
 
Это малорос бубочка уже неонацист? Что они там нюхают или курят?
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Один з найвелічніших лідерів світу веде за собою 73 %.

Это человек, заявляющий о себе как о неонацисте, - спикер МИД РФ Захарова о Зеленском - Цензор.НЕТ 7658
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Операція "прикриття", сер. Мені вчора у Фейсбуці один кацап заявив, що Петлюра заважав лєніну створювати Україну, а Бандера заважав сралін об'єднувати Західну Україну зі Східною, тобто заважав Соборності!!! Бандера!!! Сраліну!!! 🤣
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від "кацапського шпигуна Петі" в кацапів ще й досі падуча починається, прискають отрутою, так само, як і ви.
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У россиян там вывих мозга не случился? По мнению россми в Украине все евреи - фашисты и антисемиты, все русские - русофобы, все веганы - людоеды донецких детишек, все импотенты - насильники русских бабушек, все скульпторы - сносят памятники, все историки - не знают историю...
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Хочется верить евреям-но не верится,хоть убей.
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В глазах Кремля любой житель Украины хоть на словах, отторгающий российско-имперскую картину мира - фашист, нацист, предатель и проч. И наоборот: любой отморозок совершающий кровавые преступления против Украины - герой, патриот, защитник родины.
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Похоже местные маги перехватили контроль над Зеленским. Кацапы в шоке...
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***** "моральная". будешь, мразь, гореть в аду вместе с кобздоном, кривославным лжепопом чаплиным, чуркиным и прочими московитами, проженными сволочами и лжецами, прислуживавшим кремлядям, бесконечной непрерывной ложью пытавшимися оправдывать их преступную человеконенавистническую деятельность
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Маша, а не сбацать ли тебе Калинку? Лучше танцуй, чем говори.
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Это из компьютерной игры? Блин как настоящие!
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шось у соєвих не сходиться: агента кремля в кремлі назвали неонацистом ))))
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Все сходиться. Неонацисти в Кремлі назвали свого однопартійця неонацистом. А як вони мали ще його назвати ? Не дєвочкою ж 😕
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якось дивно - порохоботи і кацапи в унісон завивають )))
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А що тут дивного? Просто кацапи озвучили те, про що вже давно говорили в світі всі антифашисти. Тут багатьом кому тепер доведеться незручно себе почувати, адже підтримуючи Зє та кацапів вони тим самим підтвердили свою причетність до неонацистів.
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Ти помилився або не уважно читав. Порохоботи називають Зе зебілом, яким він і є насправді. Кацапи бобачили в еврееві неонациста, це перший раз, але у них і Мертвечук нацист.
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Это бубочка - неонацист? Маша слабо пукнула. Нужно говорить - жидобендеровец!
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Чувіха сама в шоці що меле, але себе підбадьорує "ТОЧЬКА". лошара.
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Оголошення України пристанищем фашистів мало на меті поставити нас поза законом - убити фашиста - це святе. Всяка шваль полізла в Україну в 2014. Тепер єврея Зеленського оголошують неонацистом. Що далі? Замах на нього, дестабілізація, зелені чоловічки бьють російськомовних, і ... З'являється Путлер, весь в білому. ПАСЕ(ПАРЕ) оголошує жахливу стурбованість проявами фашизму/расизму/русизму, кому що подобається. Європа від Ліссабону до Владивостоку завмирає в антифашистському екстазі. Трамп облаює Обаму
і цілує Путлера.


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...как "неонацист" ???..теперь чё или зелю в друзья или вычеркнуть из машкиной характеристики "беспащадна к врагам рейха"
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Карлик не вещий.
Рашку накрыл нацистский угар. Угар нацизма вырывается из жерла карлика - коварного вождя рашистов. Каждый день! Как только карлик открывает зево сразу вырываются потоки патриотическо-националистических речей. Слушателю постоянно на уши вешают тонны нацистских макарон о единстве скреп. Что там говорить, такого больше нет вообще.
2016 год. карлик.
" У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма[143][144][145]."
Читай: " У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме неонацизма"
2001-2019
Карлик: "патриотизм - "это и есть национальная идея""

2012 год
Карлик остервенело: "Стержень, скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации - русский народ,"

2013
Снова карлик: "миссия русских - объединять, скреплять цивилизацию"

2014
Карлик на Валдае: «Самый большой националист в России - это я.

Потому. Русские "терпилы до кровавых мозолей" возводят карлика в богообразного идола. Это и есть главное доказательство нацизма в России!
Ха-ха-ха-ха! Сравните подобное с зеленой молодежью которая и в помине не знает что это такое "патриотизм" или "национализм"... В чем и можно обвинить "этого человека", так это в постановке плохой clown entreprise.
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Видать машке без аргентинской муки совсем плохо.
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Нема чим обурюватись, єдиний аргумент російського шовінізму (показати москалям їхнє вєличе среди других народоа) це мантра "нацизм, фашизм" котру розуміє навіть останній деградований алкаш московит. Мантра націоналізму вже не працює, бо невелика кількість тверезих і фізично та психічно здорових московитів позиціонують себе (ху№ло з великою частиною рос.політиків підтримують) як "русские националисти" не "росийские" - від назви держави, а "русские" за етнічною ознакою.
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Пляаааа !!! Как они бубочке рекламу делают украинопатриото )) эти тоже нас хотят развести как команда ослаоманского!!! Это просто пипец!!!
Говорил же Станиславский:-НЕ ВЕРЮ!!! Тем более этой аНкагаличке )
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зеленский наверное офигел, когда это услышал.
Он так прогибается под путина, сепарам все условия, войска отвел, патриоты в тюрьмах, кацапские артисты афишы вешают по всей Украине.

Короче, работает не покладая рук день и ночь.
И тут - такое. Печалька.
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а Пукину с МАнькой всё мало, мало... давай еще, давай Зеля сдавайся, и мы тебя съедим...
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Саме прикольне, що скоріше за все, зеля навіть не зрозумів, що воно у Польщі сказало. Польський президент його просто заговорив і воно ж просто пітдакувало. А тут уже наше жиденя фошистом стало. А кацпи теж дебіли дебілами, якби зробили вид що не почули, а так все стає на свої місця, з чим я нас всіх і вітаю.
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Обезьяна не может быть неонацистом - это противоречит теории Дарвина!
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Не повезло Дарвіну. Він не встиг прочитати "Капитал", "Господарство и революция", "Краткий курс ВКП(б)" , "Майн Кампф" і "Малая земля ". Тоді б він напевно що переглянув би свою теорію 😕
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Ну ось і є в путлєра вєская причина занять кієв і асвабадіть ат карічнєвой чуми. Укрпрєзідєнт всє граніци пєрєшьо.
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Трохи про німецьких нацистів. Весною 1941 року, мого батька, громадянина Польщі, сов'єти забрали на перепідготовку в свою Красную Армію. На 45 днів. Коли ці 45 днів закінчилися і він наступного дня мав йти додому, зранку почалася війна. У Війську Польському він служив строкову службу при канонах, а в Красній армії він став артилеристом.
По команді більшовицького командира з гармати, до якої він був приставлений, був зроблений один постріл і на цьому його війна закінчилася. Він залишився лежати в житі біля розбитої гармати. Вночі, прийшовши до тями, він поповз в село неподалік і заліз там в чиюсь стодолу на краю села. Вранці господар його там знайшов, через його балакучість по причині високої температури, і на возі відвіз в центр села, де на вигоні стояли німецькі нацисти.
Нацисти зняли його з воза, занесли в намет з червоним хрестом і там нацистський військовий лікар розрізав йому одяг на грудях, обрізав зайве м'ясо, обробив рану і забинтував. Нацисти вивели його з намету, посадили на машину і повезли в концтабір. Але на дорозі їх зупинила польова жандармерія і сказала, що їхати можна тільки в бік фронту. Йому запропонували йти в концтабір пішки, на що він змушений був погодитися, Додому, по прямій, було 20 км і його знайомий на фірі його привіз.
Зразу по приїзді, як годиться, до хати завітали троє нацистів з автоматами. Після коротких привітань "рус", "хайль гітлер", була запропонована піша прогулянка. Ситуацію розрядив сусід, який був відставним офіцером Війська Польського і знав німецьку мову. Він пояснив нацистам, що це не "рус", а господар цього двору, якого сов'єти насильно мобілізували в свою армію, і нацисти, закинувши на плечі свої автомати, зникли так само швидко, як і появилися.
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Кончита, СССР и Германия начали Вторую мировую войну с оккупации Польши. Потом у Гитлера разыгрался аппетит и он напал на СССР. Это факт. И второй факт. Если бы не коалиционные войска (США, Британия и т.д.), то красная армия сидела бы за Уралом и по сей день. Высадка в Нормандии коалиционных войск стало началом конца Гитлера. Пабидители, ёпрст...
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*******!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Еврей Зеля - неонацист!!!!!!!!!!!!!! Да ЖИДОБАНДЕРОВЦЫ рулят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Мерзкая кацапская псина гавкает,а караван идёт.
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Манька-федерация паленого кокса нюхнула или очередная многоходовочка от ху#ла.
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Ні. Це той випадок коли Машка по пьяні просто проговорилася . Всі дії "слуг урода" лише є підтвердженням її слів.
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Самка унылой лошади не пали порохолизам контору . Они же утверждают , что вот-вот Зе сольёт Украину козломордым ... Только как-то ведёт он в обратную от парашестанцев сторону.))) А новые методички видимо слиплись от соевых сладостей .)))
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У них Сталин,уничтоживший миллионы людей разных национальностей классный чувак.а украинцы нацисты.
Уровень шизофрении и ксенофобии зашкаливает,хотя удивляться нечему,за все время своего существования,московия поработила миллионы людей разных национальностей,а потом планомерно их уничтожала,захватила сотни тысяч километров земель соседей.Это самая кровожадная,подлая и циничная орда в мире.
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