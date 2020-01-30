 Це людина, яка заявляє про себе як про неонациста, - речниця МЗС РФ Захарова про Зеленського. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таким чином Захарова прокоментувала заяву Зеленського про рівну провину Німеччини і СРСР у розв'язанні Другої світової війни.
"Це говорить людина, яка свідомо стоїть і оголошує про себе як про неонациста ... В останні роки - після перевороту на Майдані, посилення неонацизму в Україні стало очевидною проблемою для всієї міжнародної спільноти ... Подібні заяви переходять всі межі в принципі. Вони є відвертою зрадою історії свого-таки народу ... Придумувати рівну відповідальність вбивці і жертви злочинно й аморально", - сказала Захарова.
і цілує Путлера.
Рашку накрыл нацистский угар. Угар нацизма вырывается из жерла карлика - коварного вождя рашистов. Каждый день! Как только карлик открывает зево сразу вырываются потоки патриотическо-националистических речей. Слушателю постоянно на уши вешают тонны нацистских макарон о единстве скреп. Что там говорить, такого больше нет вообще.
2016 год. карлик.
" У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма[143][144][145]."
Читай: " У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме неонацизма"
2001-2019
Карлик: "патриотизм - "это и есть национальная идея""
2012 год
Карлик остервенело: "Стержень, скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации - русский народ,"
2013
Снова карлик: "миссия русских - объединять, скреплять цивилизацию"
2014
Карлик на Валдае: «Самый большой националист в России - это я.
Потому. Русские "терпилы до кровавых мозолей" возводят карлика в богообразного идола. Это и есть главное доказательство нацизма в России!
Ха-ха-ха-ха! Сравните подобное с зеленой молодежью которая и в помине не знает что это такое "патриотизм" или "национализм"... В чем и можно обвинить "этого человека", так это в постановке плохой clown entreprise.
Говорил же Станиславский:-НЕ ВЕРЮ!!! Тем более этой аНкагаличке )
Он так прогибается под путина, сепарам все условия, войска отвел, патриоты в тюрьмах, кацапские артисты афишы вешают по всей Украине.
Короче, работает не покладая рук день и ночь.
И тут - такое. Печалька.
По команді більшовицького командира з гармати, до якої він був приставлений, був зроблений один постріл і на цьому його війна закінчилася. Він залишився лежати в житі біля розбитої гармати. Вночі, прийшовши до тями, він поповз в село неподалік і заліз там в чиюсь стодолу на краю села. Вранці господар його там знайшов, через його балакучість по причині високої температури, і на возі відвіз в центр села, де на вигоні стояли німецькі нацисти.
Нацисти зняли його з воза, занесли в намет з червоним хрестом і там нацистський військовий лікар розрізав йому одяг на грудях, обрізав зайве м'ясо, обробив рану і забинтував. Нацисти вивели його з намету, посадили на машину і повезли в концтабір. Але на дорозі їх зупинила польова жандармерія і сказала, що їхати можна тільки в бік фронту. Йому запропонували йти в концтабір пішки, на що він змушений був погодитися, Додому, по прямій, було 20 км і його знайомий на фірі його привіз.
Зразу по приїзді, як годиться, до хати завітали троє нацистів з автоматами. Після коротких привітань "рус", "хайль гітлер", була запропонована піша прогулянка. Ситуацію розрядив сусід, який був відставним офіцером Війська Польського і знав німецьку мову. Він пояснив нацистам, що це не "рус", а господар цього двору, якого сов'єти насильно мобілізували в свою армію, і нацисти, закинувши на плечі свої автомати, зникли так само швидко, як і появилися.
Уровень шизофрении и ксенофобии зашкаливает,хотя удивляться нечему,за все время своего существования,московия поработила миллионы людей разных национальностей,а потом планомерно их уничтожала,захватила сотни тысяч километров земель соседей.Это самая кровожадная,подлая и циничная орда в мире.