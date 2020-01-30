 Гончарук закликає місцеву владу сприяти зниженню вартості платіжок за тепло: українці мають платити менше. ВIДЕО

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі 143 підприємства здійснили перерахунок у 21 області та місті Києві. Як результат — за грудень люди отримали ціну в платіжках до 30% меншою. Проте опалювальний сезон ще триває. Тож у січні та лютому місцева влада ще має докласти зусиль, щоб українці платили менше за тепло", - розповів Гончарук, додавши, що всі необхідні механізми для цього уряд надав.
Гончарук підкреслив, що зараз ціна газу нижче, ніж в аналогічний період минулого року, пояснивши це прозорими ринковими ціноутворенням.
Прем'єр подякував місцевій владі в тих областях, де відбувся перерахунок тарифів, і закликав представників на місцях, які досі цього не зробили, активно долучатися до процесу.
Нагадаємо, що ухвалена урядом Гончарука постанова №1082 дозволила органам місцевої влади та підприємствам теплокомуненерго здійснювати перерахунок.
"Розмір перерахунку залежить передовсім від частки природного газу, вартість якого вдалося знизити Кабінету Міністрів України. Чим більше газу використовує підприємство, тим більше можливий відсоток перерахунку. Але для виробництва тепла також можуть використовуватися вугілля, пелети і інше", - повідомляє Урядовий портал.
Я гражданин Украины...и живу в Украине...так что закрой свою вонючую пасть...зенебил...
Я в Донецке не был с мая 2014-го года...ни разу....
П.С. И по поводу тебя наверное тоже можно говорить что живешь в лугандонии...в Горловке...ты ведь от туда...да??
Теперь зная точно, что он профан (а это Гончарук сказал сам при 3 из 4 членах правления НБУ и министре финансов), ему любой может лапши на уши навесить.
а не то что одни захотели на 5 другие на 10 процентов а третьи вообще не захотели...
так легче мутить водицу?
чесать маковки и задавать себе вопросы это когда доказательств нет.
если ты не в курсе чего-то, то это твои проблемы.
а в основном по делам майдана есть такая инфа:
Слідчими управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури здійснювалось розслідування у кримінальних провадженнях, що налічують в собі понад 4100 епізодів вчинення кримінальних правопорушень, в яких повідомлено про підозру 288 особам (загалом слідчими ГПУ - 300), з них: 33 високопосадовця (загалом слідчими ГПУ - 33), 154 працівникам органів внутрішніх справ, у тому числі 13 слідчих (загалом слідчими ГПУ - 161 та 19 відповідно), 11 прокурорів (загалом слідчими ГПУ - 14), 8 суддів (загалом слідчими ГПУ - 10) та 58 цивільних осіб - «тітушок» (загалом слідчими ГПУ - 58). До суду скеровано 81 обвинувальний акт щодо 162 осіб (загалом слідчими ГПУ - 86 обвинувальних актів стосовно 174 осіб)
За результатами судового розгляду винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень визнано 20 осіб, стосовно 19 з них ухвалено обвинувальні вироки. Тільки впродовж 9 місяців 2019 року слідчими управління спеціальних розслідувань повідомлено про підозру 14 особам, в тому числі високопосадовцям, керівникам правоохоронних органів.
Щодо 11 осіб досудове слідство закінчено і обвинувальні акти скеровано до суду. Судами ухвалено 1 обвинувальний вирок.
Загалом правоохоронними органами України у провадженнях цієї категорії повідомлено про підозру 445 особам, з них: 48 високопосадовців, 228 правоохоронців, в тому числі 27 слідчих, 20 прокурорів та 23 судді. Скеровано до суду 195 обвинувальних актів стосовно 298 осіб. У вчиненні злочинів судами визнано винуватими 59 осіб, щодо 46 з них ухвалено обвинувальні вироки
как они умудряются без жесткой централизации?
Короче, говоря: рынка газа нет, монопольный комитет бездействует, всё в ручном режиме!
Та вам весь мир что-то должен,
только вы никогда ничего не должны
Естественно, что правительство Алексея Гончарука, ссылаясь на подешевевший газ, теперь будет рекомендовать местным властям и ТКЭ снизить тарифы на отопление и за январь.
-хорошо, мы оплатим часть, но откуда же мы возьмем деньги?
-как откуда? у украинцев!
-гениально!
Да!!!!!!
какой ты наивный
это сделано вполне сознательно...))
У Мережу злили запис, як члени Кабміну обговорюють схему продажу газу для населення дорожче
А все просто :
"На засіданні обговорювався варіант того, як можна змусити регіональну владу купувати газ наперед, щоб забезпечити себе блакитним паливом на опалювальний сезон. При цьому, інші проєкти, спрямовані на розвиток регіонів, залишилися б без фінансування на кілька місяців. Щоб дотримуватися схеми Кабміну, на місцях довелося б порушувати бюджетний кодекс, фінансуючи видаткову статтю з фонду розвитку.
Мета схеми - отримати схвалення від МВФ по одному з пунктів вимог."
призвал, рот вытер - рабочее место убрал....
И в этом вы, ребята, сами виноваты.
Власть потеряла авторитет, а чиновники потеряли страх. Хто ж будет слушаться этого самокатчика?