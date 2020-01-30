 Гончарук закликає місцеву владу сприяти зниженню вартості платіжок за тепло: українці мають платити менше. ВIДЕО

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі 143 підприємства здійснили перерахунок у 21 області та місті Києві. Як результат — за грудень люди отримали ціну в платіжках до 30% меншою. Проте опалювальний сезон ще триває. Тож у січні та лютому місцева влада ще має докласти зусиль, щоб українці платили менше за тепло", - розповів Гончарук, додавши, що всі необхідні механізми для цього уряд надав.

Гончарук підкреслив, що зараз ціна газу нижче, ніж в аналогічний період минулого року, пояснивши це прозорими ринковими ціноутворенням.

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Прем'єр подякував місцевій владі в тих областях, де відбувся перерахунок тарифів, і закликав представників на місцях, які досі цього не зробили, активно долучатися до процесу.

Нагадаємо, що ухвалена урядом Гончарука постанова №1082 дозволила органам місцевої влади та підприємствам теплокомуненерго здійснювати перерахунок.

"Розмір перерахунку залежить передовсім від частки природного газу, вартість якого вдалося знизити Кабінету Міністрів України. Чим більше газу використовує підприємство, тим більше можливий відсоток перерахунку. Але для виробництва тепла також можуть використовуватися вугілля, пелети і інше", - повідомляє Урядовий портал.