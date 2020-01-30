 Якщо ви маєте можливість натиснути на Москву і врятувати хоча б одне чиєсь життя - зробіть це заради майбутнього, - звільнений журналіст Асєєв у ПАРЄ. ВIДЕО

Про це Асєєв написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Учора виступив у ПАРЄ в Страсбурзі, а також зустрівся з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович, постійним представником України при Раді Європи, паном Борисом Тарасюком і багатьма правозахисниками. Скрізь говорив про ситуацію в Донецьку і полонених. "Приємно" здивувала і повна відсутність українських ЗМІ у залі під час виступу - і це в той час, коли деякі наші телеканали стояли у фоє. Мабуть, потрібно виступати з вилами, щоб тебе знімали - чи це вже вчорашній день, колеги?" - розповів Асєєв.

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Він навів у своєму дописі промову, з якою виступив перед присутніми.

"Шановні пані та панове, дозвольте мені звернутися сьогодні до вас не як журналісту, який провів понад два з половиною роки в полоні. Я не хотів би виступати перед вами і як людина, яку катували. У місці, в якому я перебував 28 місяців, мене змусили дати інтерв'ю. У той момент я не був журналістом, як не був журналістом і той, хто братиме це інтерв'ю. Люди, які змусили мене його дати, сказали, що для їхнього керівництва - полковників і генералів - я лише гвинтик, маленька людина, ніхто. Я відповів, що в цьому між нами і відмінність - відмінність у тому, що для них люди починаються з полковників. Саме тому сьогодні я хочу виступити перед вами як маленька людина - той самий ніхто, яких сотні в донецьких і луганських підвалах. Ці люди не просто "сидять": їх жорстоко катують, частину - ґвалтують, частину - залучають до важких робіт. Вони позбавлені зв'язку з близькими, позбавлені можливості виправдатися в суді. У місці мого ув'язнення в Донецьку був період, коли нас взагалі не годували. Усе це відбувається не в Сомалі і навіть не в Сирії. Все це відбувається в центрі Європи за ігнорування всього, у що вірить весь цивілізований світ. Але мені також відомо, що світ змінився. Більше немає ситуації "Москва чи Берлін", ситуації "або-або". Економіка і калькулятор дедалі частіше беруть верх над мораллю і правом. Але є речі, які незмінні досі, - це слова маленької людини перед людьми, які натискають на великі телефонні кнопки і щось вирішують. У нашій ситуації останню кнопку натискає Москва. І сьогодні я прошу вас тільки про одне: якщо ви маєте можливість натиснути на Москву і врятувати з донбаського полону хоча б одне чиєсь життя - зробіть це заради майбутнього, в якому важливі не погони, а людина. Того майбутнього, якого Російська Федерація позбавила цілу частину моєї країни. Дякую за увагу", - заявив Асєєв членам ПАРЄ.