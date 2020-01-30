EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1852  20
Все про:ПАРЄ (628) полон (657) катування (193) Росія (15288) Донбас (13154) найманці РФ (986) Асєєв (26)

 Якщо ви маєте можливість натиснути на Москву і врятувати хоча б одне чиєсь життя - зробіть це заради майбутнього, - звільнений журналіст Асєєв у ПАРЄ. ВIДЕО

Український журналіст Станіслав Асєєв, який був звільнений з полону найманців РФ у результаті обміну 29 грудня 2019 року, виступив на заході "Відповідність РФ своїми зобов'язаннями як члена Ради Європи після семи років з моменту проведення останнього моніторингу", що відбувся в межах зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

Про це Асєєв написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Учора виступив у ПАРЄ в Страсбурзі, а також зустрівся з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович, постійним представником України при Раді Європи, паном Борисом Тарасюком і багатьма правозахисниками. Скрізь говорив про ситуацію в Донецьку і полонених. "Приємно" здивувала і повна відсутність українських ЗМІ у залі під час виступу - і це в той час, коли деякі наші телеканали стояли у фоє. Мабуть, потрібно виступати з вилами, щоб тебе знімали - чи це вже вчорашній день, колеги?" - розповів Асєєв.

Дивіться також: Той досвід, який ми здобули в полоні, загалом нікому не потрібен, - звільнений журналіст Асєєв. ВIДЕО

Він навів у своєму дописі промову, з якою виступив перед присутніми.

"Шановні пані та панове, дозвольте мені звернутися сьогодні до вас не як журналісту, який провів понад два з половиною роки в полоні. Я не хотів би виступати перед вами і як людина, яку катували. У місці, в якому я перебував 28 місяців, мене змусили дати інтерв'ю. У той момент я не був журналістом, як не був журналістом і той, хто братиме це інтерв'ю. Люди, які змусили мене його дати, сказали, що для їхнього керівництва - полковників і генералів - я лише гвинтик, маленька людина, ніхто. Я відповів, що в цьому між нами і відмінність - відмінність у тому, що для них люди починаються з полковників. Саме тому сьогодні я хочу виступити перед вами як маленька людина - той самий ніхто, яких сотні в донецьких і луганських підвалах. Ці люди не просто "сидять": їх жорстоко катують, частину - ґвалтують, частину - залучають до важких робіт. Вони позбавлені зв'язку з близькими, позбавлені можливості виправдатися в суді. У місці мого ув'язнення в Донецьку був період, коли нас взагалі не годували. Усе це відбувається не в Сомалі і навіть не в Сирії. Все це відбувається в центрі Європи за ігнорування всього, у що вірить весь цивілізований світ. Але мені також відомо, що світ змінився. Більше немає ситуації "Москва чи Берлін", ситуації "або-або". Економіка і калькулятор дедалі частіше беруть верх над мораллю і правом. Але є речі, які незмінні досі, - це слова маленької людини перед людьми, які натискають на великі телефонні кнопки і щось вирішують. У нашій ситуації останню кнопку натискає Москва. І сьогодні я прошу вас тільки про одне: якщо ви маєте можливість натиснути на Москву і врятувати з донбаського полону хоча б одне чиєсь життя - зробіть це заради майбутнього, в якому важливі не погони, а людина. Того майбутнього, якого Російська Федерація позбавила цілу частину моєї країни. Дякую за увагу", - заявив Асєєв членам ПАРЄ.

Якщо ви маєте можливість натиснути на Москву і врятувати хоча б одне чиєсь життя - зробіть це заради майбутнього, - звільнений журналіст Асєєв у ПАРЄ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172813
 
   
 Топ коментарі
 
А ПАСЄ у цей час надає усі права агресору-росії.
 показати весь коментар
 
А теперь все слишком громко сказано
Если у вас есть возможность надавить на Москву и спасти хотя бы одну чью-то жизнь - сделайте это ради будущего, - освобожденный журналист Асеев в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 3496
 показати весь коментар
 
Надавить на росисю, это как давить на кучу дерьма, результат одинаков в своей бессмысленности. Удивительно наблюдать метамарфозы человеческого развития, при очевидных успрехах технического прогреса, глобальное умственное отупение, парадоксы на каждом шагу...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Як журналіст співпрацював із газетою «Дзеркало тижня»[5], журналом «Український тиждень»[6] та «Радіо Свобода»[7] під псевдонімом Станіслав Васін. За словами однокурсника Станіслава, колишнього Народного депутата Єгора Фірсова, С.Асєєв вважав своїм журналістським обов'язком залишатися в Донецьку і об'єктивно описувати події, що відбуваються[7]: «Не всі можуть знати, що відбувається на території окупованого Донбасу, не всі можуть описувати ту ситуацію, яка там відбувається. А Стас міг і описував».
https://uk.wikipedia.org/wiki/Асєєв_Станіслав_Володимирович
 показати весь коментар
 
 
А ПАСЄ у цей час надає усі права агресору-росії.
 показати весь коментар
 
 
Что значит надавить на Москву? Ястреб. Ничего у тебя не выйдет. Мы идём другим путём. Зеля себе уже мозоль на языке натёр об путинскую жопу, а этому лишь бы надавить. Если у вас есть возможность надавить на Москву и спасти хотя бы одну чью-то жизнь - сделайте это ради будущего, - освобожденный журналист Асеев в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 6825
 показати весь коментар
 
 
Надавить непросто. Америка давит пять лет. С их позиции это гуд - раха слабеет и чахнет.Лни не спешат. С нашей - мы тоже чахнем. Невозможно давить,если есть медведчуки и олигархи. Забудь о давлении.
 показати весь коментар
 
 
Надавить на росисю, это как давить на кучу дерьма, результат одинаков в своей бессмысленности. Удивительно наблюдать метамарфозы человеческого развития, при очевидных успрехах технического прогреса, глобальное умственное отупение, парадоксы на каждом шагу...
 показати весь коментар
 
 
Причем я не про Ассеева, он хороший человек, и правильно говорит. Но не замечает , что говорит со стенкой. Последовательная позиция у США, те обрезают раше рынки сбыта преследуя свои прагматические цели, а не из за любви к Украинцам. И надеюсь, они добьются своего. А Европа, это отдельный клинический случай, об этом можно долго говорить. Возьмите хотя бы то, что можно часами ходить по Милану и не увидеть ни одного европейца, там одни корейцы, арабы, индусы, кто попало. У нас союзников в Европе, это Поляки, Литва, Латвия, Эстония, и усеее...
 показати весь коментар
 
 
Это все понятно,но он выступал в ПАСЕ.
Поинтересуйтесь целями и задачами этой орнанизации.
Абсурдно что Украина принимает участие в этом балагане,а не то что говорит Сенцов?
Как можно участвовать в организации где вицепрезидентом является представитель государства анексировавшего часть твоей территории,а другую часть оккупировавшей и не признающей это.
Совершая ежедневные терракты на твоей территории,засылая бандитов и убийц,лишившая миллионы граждан твоей страны доступа к базовым услугам,а то и элементарного права на жизнь и т.д.
 показати весь коментар
 
 
надавить на Москву

???!!!

Это 42-летний мальчик, который сцытся назвать страну, которая воюет с Украиной, должен надавить на Москву???!!!
 показати весь коментар
 
 
Это бизнесс партнерам кремлевским было сказано,....
 показати весь коментар
 
 
Надавить на Москву и спасти хотя бы одну чью то жизнь, а Украина пусть становиться придатком запоребрика, украинским федеральным округом. Не ну а чо, одну же жизнь зато спасли....
 показати весь коментар
 
 
и зачем люди на войне идут в атаку, ведь можно не идти и спасти человеческие жизни...
 показати весь коментар
 
Європа надави на моцкву ядерною бомбою.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору