 Одного українського воїна поранено на Донбасі, від початку доби найманці РФ двічі обстрілювали позиції ЗСУ, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
На донецькому напрямку з 9 години ранку противник зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів 50 хвилин обстрілював позиції українських воїнів у районі населеного пункту Березове.
Близько 11 години на луганському напрямку окупанти випустили 8 мін 82-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил неподалік Новотошківського.
За наявною інформацією, унаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів одного українського воїна поранено.