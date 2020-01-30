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 Одного українського воїна поранено на Донбасі, від початку доби найманці РФ двічі обстрілювали позиції ЗСУ, - Міноборони. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі від початку доби. Унаслідок обстрілу одного українського воїна поранено, втрат немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На донецькому напрямку з 9 години ранку противник зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів 50 хвилин обстрілював позиції українських воїнів у районі населеного пункту Березове.

Близько 11 години на луганському напрямку окупанти випустили 8 мін 82-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил неподалік Новотошківського.

За наявною інформацією, унаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів одного українського воїна поранено.

Також читайте: Найманці РФ за добу 9 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172758
 
 
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А не пора этот лядский цирк из слуг народа отправить в окопы?!
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Отправить туда Юзика и Стефанчука будет трудной задачей.
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А у нас перемиріє і ністрілять, каже членомкомандуючий.
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Тут вражають оці слова "...з 9 години ранку противник зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів 50 хвилин обстрілював позиції українських воїнів..." І тепер нехай поставлені малоросами військові (так звані), ще раз нам розкажуть, що нема заборони на "отвєтку".
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