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Все про:Запоріжжя (548) підпал (288) пожежа (2010) волонтери (559)

 У Запоріжжі волонтеру Андрію Лукіну спалили машину. ВIДЕО

У Запоріжжі в ніч на 30 січня горів автомобіль Volkswagen В6, який належить волонтеру Андрію Лукіну.

Про це волонтер повідомив на своїй сторінці в Facebook,передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі, близько 3:30, поки ще не відомі негідники, позбавили мене засобу пересування, на якому я здійснював свою журналістську та волонтерську діяльність, і звичайно ж заважав комусь ... Дуже сильно ця машина допомагала і виручала мене і людей , з якими ми вели нашу діяльність", - написав Лукін.

У Запоріжжі волонтеру Андрію Лукіну спалили машину 01

Про те, що горить його автомобіль, волонтер дізнався від сусідів. Каже, вони прислали відео палаючого авто.

У ДСНС в Запорізькій області зазначили, що пожежа сталася на вул. Штурмовій. Причина пожежі встановлюється.

Дивіться: Журналістці "Радіо Свобода" Терещук спалили автомобіль у Львові. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172733
 
 
 Топ коментарі
 
Спасибо зеленскому что активизировалась сепарская мразь. И патриотам и волонтерам сейчас стало очень не безопасно!!!
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Давно такого не було. Хоча що казати, якщо в Києві дировці в ментів стріляють, а їм лишень хуліганство висувають. За спалену машину взагалі адмінштраф випишуть.
Але ж це ще не реванш?
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так запорожские люмпены ненавидящие Украину, ВСУ и волонтеров - в первых рядах голосовали за зеленского. теперь зельцман им развязал руки и они могут спокойно жечь машины имущество волонтеров.
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Спасибо зеленскому что активизировалась сепарская мразь. И патриотам и волонтерам сейчас стало очень не безопасно!!!
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С другой стороны, все патриоты (ветераны АТО и волонтеры в том числе) знают, кого надо шлепнуть, чтобы это прекратить, но пока никто этого делать не собирается.
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не загоняй про "зеленого". Скажи почему Штепа гуляет по Киеву?
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Давно такого не було. Хоча що казати, якщо в Києві дировці в ментів стріляють, а їм лишень *********** висувають. За спалену машину взагалі адмінштраф випишуть.
Але ж це ще не реванш?
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Война продолжается, хоть "уставшие" от нее пытаются доказать себе обратное. Толи еще будет, когда к местной вате добавится поток амнистированных мышебратьев...
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так запорожские люмпены ненавидящие Украину, ВСУ и волонтеров - в первых рядах голосовали за зеленского. теперь зельцман им развязал руки и они могут спокойно жечь машины имущество волонтеров.
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У цього п.дора ще є роліки де оно обурюється як ГІБДД там когось най.бує.
Він точно українець?
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хз. я первый выдавший гуглом ролик открыл. понятия не имею шо це за крендель
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Краще б падлошенка чи Клячка підпалили або ту саму штепу.. Сепари вже зовсім острах втратили
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все как в 2014 во время Майдана - да к власти пришли опять те же
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У волонтера? У Запоріжжі волонтеру Андрію Лукіну спалили машину - Цензор.НЕТ 863
Быть такого не может!
Волонтеры не болеют, не умирают, их машины не ломаются, сериалы они не смотрят.
Волонтерят себе, никого не трогают.
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А что, волонтёр не человек? Не может топляка купить или не затянуть клеммы?
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НИКОГДА!
А если и лоханется, то, все равно, другие виноваты.
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Ну и зачем он парковал свою машину на зеленой зоне?
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Тебе везде любимая ЗЕлень мерещится? Лечиться треба...
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Поджоги авто волонтеров и журналистов, абсурдные дела на Пояркова и Зверобой, шитое белыми нитками дело Шеремета, отмазывание "слугой" водилы автобуса с какцапским кино, билборды в Киеве с "наш партнер роися", "просто перестать стрелять"...
Зебилы довольны своим выбором
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ЗЕбилам волонтеры, активисты, ветераны АТО напоминают, какое они бесполезное говно.

Поэтому без них зебилам как-то спокойнее и комфортнее смотреть кацапские сериалы.
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У ватників засоби як у шакалів, ватники це загроза для суспільної безпеки України У Запоріжжі волонтеру Андрію Лукіну спалили машину - Цензор.НЕТ 1931
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Таке враження що іде повномасштабний наступ на добровольців волонтерів та УКРАІНЦІВ...
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Та да. Обычно машины не ломаются и не горят...
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