 У Запоріжжі волонтеру Андрію Лукіну спалили машину. ВIДЕО

Про це волонтер повідомив на своїй сторінці в Facebook,передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі, близько 3:30, поки ще не відомі негідники, позбавили мене засобу пересування, на якому я здійснював свою журналістську та волонтерську діяльність, і звичайно ж заважав комусь ... Дуже сильно ця машина допомагала і виручала мене і людей , з якими ми вели нашу діяльність", - написав Лукін.
Про те, що горить його автомобіль, волонтер дізнався від сусідів. Каже, вони прислали відео палаючого авто.
У ДСНС в Запорізькій області зазначили, що пожежа сталася на вул. Штурмовій. Причина пожежі встановлюється.
Але ж це ще не реванш?
Він точно українець?
Быть такого не может!
Волонтеры не болеют, не умирают, их машины не ломаются, сериалы они не смотрят.
Волонтерят себе, никого не трогают.
А если и лоханется, то, все равно, другие виноваты.
Зебилы довольны своим выбором
Поэтому без них зебилам как-то спокойнее и комфортнее смотреть кацапские сериалы.