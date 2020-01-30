EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події, За кордоном
  2609  19
Матеріали за темою:
Все про:Росія (15288) Сирія (1303)

 Авіація Росії розбомбила лікарню і пекарню в Ідлібі: 10 людей загинули, 37 - поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російська авіація в ніч на 30 січня завдала удару по лікарні і пекарні на північному заході Сирії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За даними місцевих джерел, в результаті авіаударів у населеному пункті Еріха загинули щонайменше 10 мирних жителів, 37 були поранені.

За даними сил цивільної оборони Ідліб ("Білі каски"), чотири людини загинули під руїнами будівлі лікарні.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ймовірність збільшення кількості загиблих.

Авіація Росії розбомбила лікарню і пекарню в Ідлібі: 10 людей загинули, 37 - поранені 01

Нагадаємо, 28 січня Сирійська арабська армія за підтримки Росії та іранських терористичних угруповань увійшла у важливе місто Маарат Аль-Нуман за 40 км від міста Ідліб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган звинуватив РФ у недотриманні домовленостей щодо Сирії: Терпець уривається

Авіація Росії розбомбила лікарню і пекарню в Ідлібі: 10 людей загинули, 37 - поранені 02

Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію в ігноруванні домовленостей щодо Сирії і заявив, що буде діяти самостійно, якщо Москва не перегляне свою співпрацю з режимом сирійського президента Башара Асада.

Авіація Росії розбомбила лікарню і пекарню в Ідлібі: 10 людей загинули, 37 - поранені 03
Фото: Twitter/The White Helmets

"Кого ви називаєте терористами? Тих, хто захищає свої домівки? Якщо ви запитаєте Москву, то виявиться, що всі чотири мільйони жителів Ідліб - терористи. Насправді ці люди тікають від насильства режиму Асада", - сказав Ердоган.

Авіація Росії розбомбила лікарню і пекарню в Ідлібі: 10 людей загинули, 37 - поранені 04
Авіація Росії розбомбила лікарню і пекарню в Ідлібі: 10 людей загинули, 37 - поранені 05
Авіація Росії розбомбила лікарню і пекарню в Ідлібі: 10 людей загинули, 37 - поранені 06
Авіація Росії розбомбила лікарню і пекарню в Ідлібі: 10 людей загинули, 37 - поранені 07
Фото: Twitter/Julian Röpcke

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172717
 
 
 Топ коментарі
 
Европедерасты доиграются, неужели эти идиоты не понимают, что они сами взращивают кремлевского недогитлера. Видно последствия с заигрованием с Алоизовичем их ни чему не научили.
 показати весь коментар
 
Головний міжнародний терорист - путінська Росія - в дії...
 показати весь коментар
 
Пусть кацапам все вернется сторицей.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Головний міжнародний терорист - путінська Росія - в дії...
 показати весь коментар
 
 
Не его же бомбят. Всех кто пытался его бомбить- он моментально посшибал.
 показати весь коментар
 
рашку вернули в ПАРЕ, значит все нормально с нею, а это были просто штабы...
 показати весь коментар
 
 
ПАСЕ- еуропейская контора. Пусть Россию сперва сами арабы исключат- а не пытаются грести жар чужими руками. У них сейчас единственный защитник кто за них заступается реально- Эрдоган.
 показати весь коментар
 
************* доиграются, неужели эти идиоты не понимают, что они сами взращивают кремлевского недогитлера. Видно последствия с заигрованием с Алоизовичем их ни чему не научили.
 показати весь коментар
 
 
Надо россию еще как-то поощрить.
Или назначить его президентом планеты Земля. Хороший же пацан.
 показати весь коментар
 
Да растущие (или стабильные) цены на нефть - вот оно, самое лучшее поощрение.
 показати весь коментар
 
 
Європейські ПАРЄстітутки це схвалюють.
 показати весь коментар
 
 
а Європа тим часом взяла назад російсько-фашистську делегацію в ПАРЄ. молодці,
гроші затулили очі, злочини росії це норма для них
 показати весь коментар
 
По ТВ снова расскажут ,Ю что разбомбили командный центр боевиков
 показати весь коментар
 
достойные цели для межгалактических сил кацапляндии
 показати весь коментар
 
В цьому і суть Мордора. Сам в гавні і всіх туди тягне https://antikor.com.ua/articles/355229-rehisser_puteshestvuju_po_sibiri._strana_umerla._trezvyh_ne_videl._putina_i_medvedeva_v_etih_krajah_nazyvajut_prosto
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору