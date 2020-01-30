 Авіація Росії розбомбила лікарню і пекарню в Ідлібі: 10 людей загинули, 37 - поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За даними місцевих джерел, в результаті авіаударів у населеному пункті Еріха загинули щонайменше 10 мирних жителів, 37 були поранені.

За даними сил цивільної оборони Ідліб ("Білі каски"), чотири людини загинули під руїнами будівлі лікарні.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ймовірність збільшення кількості загиблих.

Нагадаємо, 28 січня Сирійська арабська армія за підтримки Росії та іранських терористичних угруповань увійшла у важливе місто Маарат Аль-Нуман за 40 км від міста Ідліб.

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Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію в ігноруванні домовленостей щодо Сирії і заявив, що буде діяти самостійно, якщо Москва не перегляне свою співпрацю з режимом сирійського президента Башара Асада.



Фото: Twitter/The White Helmets

"Кого ви називаєте терористами? Тих, хто захищає свої домівки? Якщо ви запитаєте Москву, то виявиться, що всі чотири мільйони жителів Ідліб - терористи. Насправді ці люди тікають від насильства режиму Асада", - сказав Ердоган.









Фото: Twitter/Julian Röpcke