 Авіація Росії розбомбила лікарню і пекарню в Ідлібі: 10 людей загинули, 37 - поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
За даними місцевих джерел, в результаті авіаударів у населеному пункті Еріха загинули щонайменше 10 мирних жителів, 37 були поранені.
За даними сил цивільної оборони Ідліб ("Білі каски"), чотири людини загинули під руїнами будівлі лікарні.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ймовірність збільшення кількості загиблих.
Нагадаємо, 28 січня Сирійська арабська армія за підтримки Росії та іранських терористичних угруповань увійшла у важливе місто Маарат Аль-Нуман за 40 км від міста Ідліб.
Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію в ігноруванні домовленостей щодо Сирії і заявив, що буде діяти самостійно, якщо Москва не перегляне свою співпрацю з режимом сирійського президента Башара Асада.
Фото: Twitter/The White Helmets
"Кого ви називаєте терористами? Тих, хто захищає свої домівки? Якщо ви запитаєте Москву, то виявиться, що всі чотири мільйони жителів Ідліб - терористи. Насправді ці люди тікають від насильства режиму Асада", - сказав Ердоган.
Фото: Twitter/Julian Röpcke
Или назначить его президентом планеты Земля. Хороший же пацан.
гроші затулили очі, злочини росії це норма для них