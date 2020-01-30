 "Чому я маю бути в Донецьку? Я у своєму місті", - ексмерка Слов'янська Штепа, підозрювана в сепаратизмі, скуповується в київському супермаркеті. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис Штепи в супермаркеті опубліковано на сторінці інтернет-видання Karachun Media на Youtube.
"Я у своєму місті. Чому я маю бути в Донецьку?" - заявила автору відео "любителька русского мира" Штепа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис Штепи в супермаркеті опубліковано на сторінці інтернет-видання Karachun Media на Youtube.
"Я у своєму місті. Чому я маю бути в Донецьку?" - заявила автору відео "любителька русского мира" Штепа.
-простите, а вы не из Адиса-Бебы?
-нет что вы, я Баба из Адесы...
А ТЕПЕРЬ ПОЖЕЛАНИЕ ,,ПРЫНЦЫПЫАЛЬНАМУ" ИДИЁТУ - АНДРУША, НЕГНЕВИ БОГА, И НЕПРОВОЦИРУЙ ДЬЯВОЛА. В ЭТУ СИТУАЦИЮ ТЫ МОЖЕШЬ ПОПАСТЬ. ВОТ ТОЛЬКО ТОГДА, ВСПОМНИ СВОИ СЛОВА ВЫШЕ. НО ЛУЧШЕ ПОКАЙСЯ, ЗАБЕРИ СВОИ ГЛУПЫЕ СЛОВА, И НЕПРОВОЦИРУЙ ВСЕВЫШНЕГО.
АНДРУША, МЕЧТЫ И ПОЖЕЛАНИЯ СБЫВАЮТСЯ, И ВОЗВРАЩАЮТСЯ. ПРОВЕРЕНО УЖЕ НЕОДНИМ ПОКОЛЕНИЕМ ИДИОТОВ. 😂😅😂
Ничего не поменялось!