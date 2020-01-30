 "Чому я маю бути в Донецьку? Я у своєму місті", - ексмерка Слов'янська Штепа, підозрювана в сепаратизмі, скуповується в київському супермаркеті. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис Штепи в супермаркеті опубліковано на сторінці інтернет-видання Karachun Media на Youtube.

"Я у своєму місті. Чому я маю бути в Донецьку?" - заявила автору відео "любителька русского мира" Штепа.

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