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 Політика України, Суспільство
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Все про:Київ (6893) супермаркет (20) Штепа (68)

 "Чому я маю бути в Донецьку? Я у своєму місті", - ексмерка Слов'янська Штепа, підозрювана в сепаратизмі, скуповується в київському супермаркеті. ВIДЕО

Ексмерка Слов'янська Неля Штепа була помічена в одному з київських супермаркетів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис Штепи в супермаркеті опубліковано на сторінці інтернет-видання Karachun Media на Youtube.

"Я у своєму місті. Чому я маю бути в Донецьку?" - заявила автору відео "любителька русского мира" Штепа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрювана в сепаратизмі ексмерка Слов'янська Штепа отримала від України 3600 євро компенсації за рішенням ЄСПЛ, - адвокат

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172715
 
   
 Топ коментарі
 
"Новіє ліца " до столиці добрались "Почему я должна быть в Донецке? Я в своем городе", - экс-мэр Славянска Штепа, подозреваемая в сепаратизме, делает покупки в киевском супермаркете - Цензор.НЕТ 1576
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Она просто ссыт тонкой струей своей старческой мочи и на зелебобиков и на украинцев зная что ей ничего не будет и можно постебаться со всех лошар которые так и не смогли наказать ее ни физически ни законно))
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Сивохо - главный куратор таких цук в снбо 😂
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Зелохи пригласили погостить. Им видать донецкие, которые теперь киевские, понравились
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Вона три роки сиділа у СІЗО, що гірше тюрми. Потім був домашній арешт. І що потім зробила зевлада?
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Так Вы же избрали 73% сепарню в поводыри себе. Сепарня руководит Вами и говорит как Вам жить. Таких как Штепа, Портнов, Зеленский кормите их целуйте ручки и станьте на колени. Если у Вас мозгов нет то не купишь. Патриоты полегли за свободу Украины, а такие как Штепа, Зеленский. Сивоха руководят Вами 73% дебилы
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Я їх не обирав, так що ваш коментар до 73%.
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Украинцев 350 лет уничтожали и делали геноцид украинскому народу, запрещая мову, культуру и т.д. , вот такие как Штепа взращены режимом или присланы с парашостана
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На думку теперішньої влади ця людина "боролася з фашизмом": отже цілком є нормальним, що її можна забезпечувати українськими харчами.
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Ей звание Героя Украины присвоит Зеленский
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Вот так и должно быть-На каждом шагу ей нужно плевать в рожу
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А в Мариуполе наводчику градов Кирсанову что сделали? Облили томатным соком и зеленкой. А ну еще таксист не захотел его везти и бедолаге пришлось идти додому пешком "Чому я маю бути в Донецьку? Я у своєму місті", - ексмерка Слов'янська Штепа, підозрювана в сепаратизмі, скуповується в київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 3137
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Если бы люди были поактивнее и не кивали на других,то такие мрази просто боялись бы лазить среди них.
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Дело совсем в другом. УПК беда всех бед. Избей этого перца или штепу и на тебя заведут уголовное дело. С юридической точки зрения вины на них больше нету.
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А менты тоже должны не замечать,битого. И говорить,что не видили как ее били. При такой гражданской позиции,можно без всякого правительства порядок навести.
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Ментов во время избияния вообще может не быть. Она просто пойдет снимет побои и по факту уже откроют уголовное производство. Тут нада мочить наверняка, а труп закопать где-то в посадке. Как говориться: "нету тела - нету дела" "Чому я маю бути в Донецьку? Я у своєму місті", - ексмерка Слов'янська Штепа, підозрювана в сепаратизмі, скуповується в київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 1832
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Снимет побои от кого ? Никто не признается. А менты не видели.
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когда мужик с бабой переспал, а она заяву про изнасилование ментам занесла и его потом сажают на сизо, то менты тоже ж свечку как бы не держали "Чому я маю бути в Донецьку? Я у своєму місті", - ексмерка Слов'янська Штепа, підозрювана в сепаратизмі, скуповується в київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 8112
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Без фото,видио и свидетелей,доказать невозможно. И даже эти доказательства могут успешно теряться и портиться ) - Что неоднократно и видели на примерах депутатов-преступников.
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С изнасилованием ,могут взять из половых органов фрагменты частиц днк насильника. Но думаю до этого не доходит,а больше на испуг и тупость берут.
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стерву старую надо переправить в страну лугандонию
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Вот она, продажная, политика ЗЕбобиков. Предатели!
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Правильно - гнати їх треба щоб горіла земля під ногами цих покидьків
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из диалога автора в супермаркете:
-простите, а вы не из Адиса-Бебы?
-нет что вы, я Баба из Адесы...
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теперь я понял почему Узеленского хотят Кличко убрать.. готовят Штепу в мэры Киева
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Так ее же пригласили сюда 73% черни,жлобов,холопов, для борьбы с проклятым Порошенком.Скоро ее пристроят в СНБО или во что то подобное(поближе к родному Сивохе),такие кадры очень нужны власти прастого нариду.
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Так говоришь, словно при Порохе она не гуляла, а только при ЗЕ.
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Как минимум с 20 сентрября 2017 года она формально под домашним арестом, так писали в сми.
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Не, так не надо! Трижды, вот тут, я размещал ссылки о том, что тогдашний губернатор Тарута, лично(!) приказал ей выполнять все распоряжения и капризы Гиркина и его банды! Лично! И сам, опять же- лично, это заявлял. Я и интервью размещал, даже видео-интервью, но... результат- вот он. Тарута сейчас у Юли, под крылышком. Штепа- в Киеве. Наверняка, кто-то вник, в ситуацию. Мне именно так кажется.
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Все можливо, але якщо Штепа не хотіла виконувати вказівки Тарути, то просто би тікала. А так їй хотілося бути мером.
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Есть и на это ответ: она позвонила Таруте около 4-5 утра. Доложила о требованиях бандитов и о том, что её дети находятся у них, в заложниках. Спросила: что ей делать? Ответ Таруты- выше. Как мне кажется, всё действительно не очень просто. Её бы, в противном случае- таки закрыли. Просто обязаны были закрыть!
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А ТЕПЕРЬ КРИТИЧЕСКИЙ ВОПРОС К ,,ПРЫНЦЫПЫАЛЬНАМУ" АНДРУШЕ - ЕСЛИ ТАК СЛУЧИТСЯ, И ТЫ, И ТВОИ ДЕТИ СТАНЕТЕ ЗАЛОЖНИКАМИ В РУКАХ ТЕРРОРИСТОВ, ТО ТЫ БУДЕШЬ ВЫПОЛНЯТЬ ИХ ТРЕБОВАНИЯ???????
А ТЕПЕРЬ ПОЖЕЛАНИЕ ,,ПРЫНЦЫПЫАЛЬНАМУ" ИДИЁТУ - АНДРУША, НЕГНЕВИ БОГА, И НЕПРОВОЦИРУЙ ДЬЯВОЛА. В ЭТУ СИТУАЦИЮ ТЫ МОЖЕШЬ ПОПАСТЬ. ВОТ ТОЛЬКО ТОГДА, ВСПОМНИ СВОИ СЛОВА ВЫШЕ. НО ЛУЧШЕ ПОКАЙСЯ, ЗАБЕРИ СВОИ ГЛУПЫЕ СЛОВА, И НЕПРОВОЦИРУЙ ВСЕВЫШНЕГО.
АНДРУША, МЕЧТЫ И ПОЖЕЛАНИЯ СБЫВАЮТСЯ, И ВОЗВРАЩАЮТСЯ. ПРОВЕРЕНО УЖЕ НЕОДНИМ ПОКОЛЕНИЕМ ИДИОТОВ. 😂😅😂
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..ну че наехали то на Императрицу?)....в меры готовится бабенка крученая...в какой вот только город интересно. неужели в Кыив!.... "Чому я маю бути в Донецьку? Я у своєму місті", - ексмерка Слов'янська Штепа, підозрювана в сепаратизмі, скуповується в київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 8843...а красномордый куда слинял?..шот не слышно, затихарился где то..
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...наводняется Кыив упырями данецкими по тихому, уже и цены на вторичке выросли больше чем на 10 %...просрете столицу кыивляне...не заметите как по команде фашиков кремлевских, бухая толпа понаехавших штеп и красномордых сас, мань и сирож, с плакатиками самодельными типа " Пу введи..Пу спаси от биндеравцов..." заполонит Крещатик и центр. р-ны столицы...и что тогда делать то будете с этим понаехавшим дерьмом на всю голову больным и московии служить готовым? "Чому я маю бути в Донецьку? Я у своєму місті", - ексмерка Слов'янська Штепа, підозрювана в сепаратизмі, скуповується в київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 883...
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кацапську мерзоту готують до нової русскої весни,тільки тепер в Київі,а чому ні,якщо при владі зараз недоумки і проросійска сволота?
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Так и при падлошенко было то же самое,сепары по киеву гуляли как по родному
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...еще один ватник латентный, кому Порошок в штаны насрал....при Поровяке на киче штепы и в компании убийц-беркутов сидели и не вякали громко ....хотя вопросов к нему дофига и по этой части..может и не к нему прямо, но к Юке Гениальному таки дофига.... "Чому я маю бути в Донецьку? Я у своєму місті", - ексмерка Слов'янська Штепа, підозрювана в сепаратизмі, скуповується в київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 9972..вся синежопая и кпасноперая братва должна была быть закрытой "Чому я маю бути в Донецьку? Я у своєму місті", - ексмерка Слов'янська Штепа, підозрювана в сепаратизмі, скуповується в київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 9972 ..и потом на обмен ..возможно...
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млять жаль что эту #зду в том супермаркете никто наизнанку не вывернул!
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...а потому шо просрали киевляне свой город...
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Когда в оккупированном паРашей Крыму козлопитек избил до полусмерти украинца только лишь за украинский символ на рюкзаке, то его даже не задержали. Когда три русских ублюдка ни за что жестоко убили подростка Чубенко, в паРаше их оправдали. Но стоит вам в Украине харкнуть в свинную рожу штепы, шуфрича, вилкула, мертвечука или в кого нибудь из ЗЕчеляди, то все тюрьма. Зато не Порох.
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видно не зря ********* в ПАРЕ вернули. Вот Украина и доказала с этой ***** что она не государство, а кусок вонючего дерьма, который не может себя защитить даже от такой мразоты!
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Зачем ей Донецк . когда она скоро мэром Славянска станет .
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ее разорвать надо рожей по асфальту протянуть иногами пинать что б уссалась
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агов - СБУ, и все остальные "борцуны" с кацапомором - чем занимаетесь...., но знайте и помните ОДНО - Украина , это не "95-квартал", а вы не вечно, вернее на очень короткий период....- и вас со временем "выдоят" , и типа "законники" и криминал...
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" Сам себя считаю городским уже я. Здесь моя работа, здесь мои друзья..."
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Забавно, что она гуляла и при Порохе, и сейчас. Скорее всего пошла на какуе-то сделку с сбу или типа того.
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Она гуляет при авакяне!
Ничего не поменялось!
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Напевно так відбувається трансформація ватяника: спочатку ярипениться за "руськемір", потім віднєкується у сізо, потім нажирається від пуза у бендєровському супермаркеті, а потім звільняє свою Батьківщину від москалів. Подивимося який із штепи волонтер чи снайпер вийде, коли зрозуміє що, окрім неї самої, її хату звільняти від москалів ніхто не буде.
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можно уважать людей за иную точку зрения, но порохоботы этого не достойны с таким цинизмом в этом вопросе . У них нет претензий к пороху за пять лет пустого "следствия" по делу этой рванины. У них нет вопросов к Луценко, к СБУ прошлому, к "реформированному" суду пороха...… фамилия Зеленский , всё что нужно для дерьма на вентилятор порохоботов .
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Зебил,у порохоботов есть претензии к Порошенко, к Луценко и иже с ними, но сегодня в Украине другая власть. Сегодня за всё отвечает Зе-команда, с неё и спрос. И да, чуть не забыл, иди в сраку!
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Киев давно уже превратился в сепарскую свалку.
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Что теперь говорить о украинцах в Варшаве или Вроцлаве ?
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Правильно - шоб у нее земля под ногами в Украине горела
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Яка розумничка ця дівчина, шо стару бандаршу-сепаршу тикнула пикою у її ж лайно! Зараз буде боятися ходити по супермаркетах.
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Ця штопана ***** повина вже давно бути на нарах. Цій падлюці місце даже не в українській тюрмі, а тут https://antikor.com.ua/articles/355229-rehisser_puteshestvuju_po_sibiri._strana_umerla._trezvyh_ne_videl._putina_i_medvedeva_v_etih_krajah_nazyvajut_prosto
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скоро Янукович с Азаровым вернутся будем ждать .какая разница кто они
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