 У зоні ООС відбулися практичні стрільби вогнеметників. ВIДЕО

У москалей на 1/8 части суши 135 млн.козлов вместо 3.5 млрд.южнее мордора,поетому 4569-ть жмуров кацапии за 5-ть лет оккупации части Украины-ето приятная мелочь.Дали козлам по рогам и ещё дадут-пока не уберутся за Дон.https://www.znak.com/2018-10-16/opublikovan_novyy_spisok_iz_4569_dobrovolcev_i_naemnikov_pogibshih_v_sirii_i_na_ukraine
наганрпг розведеннявідведення постійно гинуть наші хлопці. Навіть більше ніж до клованового розведеннявідведення !
Ото там і треба провести практичні стрільби, та так, щоб аж в мацквабвді паленим лайном завоняло!