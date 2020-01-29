 "Прикра ненавмисна помилка", - ведучий шоу на італійському каналі вибачився, що назвав Україну "Малою Росією". ВIДЕО

Про це йдеться в публікації посольства України в Італії, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановний пане посол, я ознайомився з вашим листом, в якому було зазначено про сприйняття вживання "Мала Росія" щодо України як образи. У зв'язку з цим хотів би підкреслити, що це була прикра ненавмисна помилка. Україна - це прекрасна країна і я хотів би передати вітання послу і всьому чудовому народу України", - заявив ведучий у прикріпленому відео.
Нагадаємо, посольство України в Італії оприлюднило офіційний лист до місцевого телеканалу RAI у зв'язку з образливими висловлюваннями ведучого шоу "L'Eredita" на адресу нашої держави.
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