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 Політика України, За кордоном
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Все про:Італія (339) посольство України (168) телебачення (397)

 "Прикра ненавмисна помилка", - ведучий шоу на італійському каналі вибачився, що назвав Україну "Малою Росією". ВIДЕО

Ведучий шоу "L'Eredita" Флавіо Лоренцо Інсіньє на італійському телеканалі RAI визнав помилковість своїх заяв про Україну.

Про це йдеться в публікації посольства України в Італії, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановний пане посол, я ознайомився з вашим листом, в якому було зазначено про сприйняття вживання "Мала Росія" щодо України як образи. У зв'язку з цим хотів би підкреслити, що це була прикра ненавмисна помилка. Україна - це прекрасна країна і я хотів би передати вітання послу і всьому чудовому народу України", - заявив ведучий у прикріпленому відео.

Прикра ненавмисна помилка, - ведучий шоу на італійському каналі вибачився, що назвав Україну Малою Росією 01

Нагадаємо, посольство України в Італії оприлюднило офіційний лист до місцевого телеканалу RAI у зв'язку з образливими висловлюваннями ведучого шоу "L'Eredita" на адресу нашої держави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172664
 
 
 Топ коментарі
 
Останнім часом суцільні ашіпкі такого роду. Совпадєніє?
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вибачьте!.. На гиляку "ведучого", и ні яких вибачень!!!
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В очко себе пусть затусует свои извинения !!!
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Не зможе, бо там вже зєлєбоби сидять з найвпливовішим лідером **********.
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Там прахоботське кубло накрили в Києві. Тебе не схопили і ти тішишся, педрофільська онуча? "Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам через распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине."
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вибачьте!.. На гиляку "ведучого", и ні яких вибачень!!!
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Вообще единственное необидное (из известных) название Украины это Русь, как вариант - Киевская Русь.
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Сирожа!.. я просто жду, где ты проколешся, и покажешь свое подлинное нутро..
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Русь була одна, з центром в Києві. Але. Її ніхто не називав Київською.
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ага, паріжская хранція і ландонская англійя
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навєрнойє, була ше якась гинша хранційя та друга англія
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Тю! Чему удивляться? Тупости очередного безграмотного клоуна?
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Останнім часом суцільні ашіпкі такого роду. Совпадєніє?
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раша тудей наярівайєт - ***** їх харашо корме та іпе
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Пікола русія...
Скільки йому кацапня заплатила ?
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нет уж, родной, сперва по роже, а уже потом извиняться...
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Италия - это говно, ой простите итальянцы, я извиняюсь - это ошибка!
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Предлагаю ответку: "день высокой моды Италии, прошел в малом Малыне" Малын *город в Житомирской области
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вибачення приймається. звідки недолугому італійцю знати історію України?! але, яку хвилю це спричинило в ху@лостані! підерація живе в віртуальному світі, їх мають у всі отвори, а вони лише живуть думкою і надією що у хахлов хужє!
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звідки? З раша тудєй. Наші амбасадори проводять час десь в Лідо-ді-Йєзоло та шопляця з родичами і друзями в Міланах - нема коли проводити лікбєз срєді макаронніков
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ули ожидать он нащадков фашистов варящих макароны...
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Великолепно отлицемерил этот макаронник! Молодец. Не отнять. И бабла срубил от сами знаем кого. Ну не мог этот шустрый знать такое понятие как *малороссия* часто употребляемым да ещё в Европе для местных. Хотя бы потому что, те же итальянцы на сегодня и близко бы не поняли в чём тут интрига.
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Ну строго говоря он правильно сказал. Кацапы радуются, думая что они - "Вяликая Расея" а мы - "малая". Не зная простого факта что это пошло ещё с античных греческих карт, где Малой Русью называли собственно Русь (Украину), а Большой - Русь с придатками в виде кацапских и прочих территорий.
Кассавы переиначили "Большую" на "Вяликую", не понимая откуда термин взялся.
Это как говорить "большая Москва" (с пригородами) и [Малая] Москва, или просто Москва. Тупые, блин...
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Малая Русь это как раз Московия. Если бы Петр 1 не украл название то не было сейчас недоразумений.
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