 В Одесі затримано банду, яка викрала внаслідок збройного нападу на інкасаторів 700 тис. грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Пригода сталася о пів на п'яту ранку на вулиці Героїв Крут. Водій інкасаторської машини за кермом чекав напарника, який пішов до терміналу за грошима. У цей час з автомобіля, який зупинився неподалік, вийшли двоє невідомих і вистрілили з рушниці в бік його транспортного засобу. Водій вискочив із салону, а нападники зайняли його місце і разом із ще одним спільником, який приїхав іншим автомобілем, поїхали.
Викрадений транспортний засіб вони залишили за декілька кварталів від місця події, а самі забрали сумку з грошима і двома своїми машинами (одну з яких попередньо залишили неподалік) роз'їхалися в різні боки.
Покинутий автомобіль інкасаторів і машини підозрюваних оперативники карного розшуку ГУНП спільно з бійцями батальйону поліції особливого призначення КОРД знайшли. І зовсім скоро "по гарячих слідах" затримали всіх трьох нападників. Двох - за місцем проживання в центрі міста, а третього - в Суворовському районі Одеси.
Підозрювані - одесити віком 27 і 28 років. Під час огляду місця події, а також під час невідкладних обшуків було вилучено речові докази їхньої причетності до розбійного нападу. Зараз всіх трьох затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Згідно з санкцією ч.4 ст.187 Кримінального кодексу зловмисникам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
І так буде зі всіма покидьками!
Алкашами не рождаются, ими становятся. Я об этом. Рождается невинное создание , которое потом под действием или бездействием социума превращается или в гения, или в монстра.
Такая оперативность просто необходима в масштабах станы в отношении топ коррупции.