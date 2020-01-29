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 Події, Фоторепортаж
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 В Одесі затримано банду, яка викрала внаслідок збройного нападу на інкасаторів 700 тис. грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі затримано трьох зловмисників, які із застосуванням вогнепальної зброї заволоділи автомобілем фірми, яка обслуговує мережу вуличних терміналів онлайн-платежів, і викрали з неї сумку з 700 тис. гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Пригода сталася о пів на п'яту ранку на вулиці Героїв Крут. Водій інкасаторської машини за кермом чекав напарника, який пішов до терміналу за грошима. У цей час з автомобіля, який зупинився неподалік, вийшли двоє невідомих і вистрілили з рушниці в бік його транспортного засобу. Водій вискочив із салону, а нападники зайняли його місце і разом із ще одним спільником, який приїхав іншим автомобілем, поїхали.

В Одесі затримано банду, яка викрала внаслідок збройного нападу на інкасаторів 700 тис. грн, - Нацполіція 01

Викрадений транспортний засіб вони залишили за декілька кварталів від місця події, а самі забрали сумку з грошима і двома своїми машинами (одну з яких попередньо залишили неподалік) роз'їхалися в різні боки.

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Покинутий автомобіль інкасаторів і машини підозрюваних оперативники карного розшуку ГУНП спільно з бійцями батальйону поліції особливого призначення КОРД знайшли. І зовсім скоро "по гарячих слідах" затримали всіх трьох нападників. Двох - за місцем проживання в центрі міста, а третього - в Суворовському районі Одеси.

В Одесі затримано банду, яка викрала внаслідок збройного нападу на інкасаторів 700 тис. грн, - Нацполіція 02

Підозрювані - одесити віком 27 і 28 років. Під час огляду місця події, а також під час невідкладних обшуків було вилучено речові докази їхньої причетності до розбійного нападу. Зараз всіх трьох затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

В Одесі затримано банду, яка викрала внаслідок збройного нападу на інкасаторів 700 тис. грн, - Нацполіція 03

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В Одесі затримано банду, яка викрала внаслідок збройного нападу на інкасаторів 700 тис. грн, - Нацполіція 04

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Згідно з санкцією ч.4 ст.187 Кримінального кодексу зловмисникам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3172662
 
   
 Топ коментарі
 
Да..Нєдолга музіка іграла... В Одессе задержана банда, похитившая в результате вооруженного нападения на инкассаторов 700 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5898
І так буде зі всіма покидьками! В Одессе задержана банда, похитившая в результате вооруженного нападения на инкассаторов 700 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8590
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Молодці - отже вміють , коли захочуть ... ?
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Менять надо подход к преступности.Надо начинать бороться высокими сроками с мелочью пузатой .Именно из их рядов потом формируется серьёзная преступная среда!Лишить подпитки серьёзную преступность.Строить тюрьмы,Плодить вертухаев, но бороться с уличной преступностью высокими сроками.Особенно за умысел.Сроки суммировать.За кошельки ,телефоны,мордобой итд.Иначе мы не станем цивилизованными.
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Да..Нєдолга музіка іграла... В Одессе задержана банда, похитившая в результате вооруженного нападения на инкассаторов 700 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5898
І так буде зі всіма покидьками! В Одессе задержана банда, похитившая в результате вооруженного нападения на инкассаторов 700 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8590
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Молодці - отже вміють , коли захочуть ... ?
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Менять надо подход к преступности.Надо начинать бороться высокими сроками с мелочью пузатой .Именно из их рядов потом формируется серьёзная преступная среда!Лишить подпитки серьёзную преступность.Строить тюрьмы,Плодить вертухаев, но бороться с уличной преступностью высокими сроками.Особенно за умысел.Сроки суммировать.За кошельки ,телефоны,мордобой итд.Иначе мы не станем цивилизованными.
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Строить тюрьмы? Строить нужно стадионы, спортзалы, бизнес, где бы можно было получать нормальные деньги. Реабиталиционные центры Тогда тюрьмы строить будет не нужно.
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Какие стадионы в селе на 50 жителей,где алкаши не дают доживать старикам и жить молодым?Когда в пьяном угаре убиавают брата,отца или мать?Когда кресты и оградки в скупку тянут?Когда у стариков огурцы воруют?.Причём безнаказанно и ежедневно.Это я Вам по примитиву.А в жизни стократ сложней.
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Так вы им тюрьму постройте с вертухаями.

Алкашами не рождаются, ими становятся. Я об этом. Рождается невинное создание , которое потом под действием или бездействием социума превращается или в гения, или в монстра.
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Честно говоря, судя по описанию- лихо сработали пацанчики! Грамотно. Никаких 200-х, 300-х... одновременно- цель достигли. И- отменно ушли! Что далее пошло не так- понятия не имею. Но, вынужден признать- начало "дела" у них удалось на славу!
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В том и дело, что не кино! Реально грамотно отработали, по началу. Мне просто интересно- как далее спалились? Наверное, ВЭБки не учли, иного- не представляю.
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а могли б свої знання та навички направити в правильне русло. Але вони перейшли на темний бік Сили.За що і поплатилися.
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Ну, да. Я- согласен. Согласитесь и вы- нечасто бывает, что грабители успешно уходят с места преступления- на авто инкассаторов!!! Это- не каждому дано!
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'Счастье' длилось недолго
Такая оперативность просто необходима в масштабах станы в отношении топ коррупции.
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Не розумію людей котрі так захоплюються (восторгаются) злочинцями (неробами і покидьками). Уявіть що вашу квартиру, ваших рідних, ваш бізнес пограбували, до поліції ви не звертаєтесь "бо всьо мусарское впадло", сидите всією родиною чи колективом у розграбованій квартирі чи офісі і обговорюєте "маладци пацани, ну аткрить сейф з 5 замками за 1 минуту и забрать оттуда 2 ляма 20дцатками !!! Нада им ящик пивка за такое падагнать"
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В США за педофилию сроки от 25 лет.А врача женской сборной США по гимнастике за неоднократные изнасилования малолетних пациенток отправили на пожизненное.Это я к тому ,не в том мы государстве живём,и не по их законам.Там с преступниками,особенно мелкими не церемонятся и суд скорый.
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